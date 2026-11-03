Daniel Briceño acusó al Pacto Histórico de dilatar el trámite de la ley de sometimiento para que no pueda cumplir el límite de tiempo en el Congreso: “Esas son las herramientas que ellos tienen”

Daniel Briceño es uno de los ponentes en la Cámara del proyecto de ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

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Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó que las más de 400 proposiciones radicadas durante el debate del proyecto de ley de sometimiento responden a una estrategia de dilación del Pacto Histórico, partido de oposición, aunque admitió que esa colectividad tiene derecho a usar las herramientas parlamentarias que tenga a su alcance.

La discusión quedó marcada por los reclamos sobre el trámite de la iniciativa, que busca actualizar los instrumentos de orden público y definir mecanismos de sometimiento para estructuras criminales. La plenaria aprobó la ponencia positiva con 90 votos a favor y 44 en contra, mientras que la ponencia de archivo del Pacto fue negada con 102 votos contra 47.

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En diálogo con Blu Radio, Briceño, coordinador ponente en la Cámara, reiteró que el Congreso enfrenta una carrera contra el tiempo para aprobar el articulado, conciliar las diferencias con el Senado y enviar el proyecto a sanción presidencial antes de que venza el plazo. Por lo que anunció que deberán ser “efectivos” si buscan aprobar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

El proyecto de ley de sometimiento se destaca por la ausencia de reconocimiento de estatus político o mesas de negociación con los grupos criminales - crédito Colprensa

Briceño explicó cómo sería la una maniobra de dilación del Pacto Histórico

Consultado sobre si el Pacto Histórico busca impedir la aprobación del proyecto de ley de sometimiento, Briceño respondió de forma afirmativa. “Claro, sí, yo creo que 400 proposiciones representan una estrategia de dilación”, sostuvo el congresista, que agregó que esa práctica forma parte de las facultades de los que se ubican en la orilla contraria.

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“Uno tiene que entender que normalmente en la oposición esas son las herramientas que ellos tienen y que ellos usan”, añadió el congresista más votado de la presente legislatura. Acto seguido, explicó que los ponentes trabajan con el Gobierno para clasificar las proposiciones, definir cuáles reciben aval y despejar artículos que puedan llevarse a votación.

Según dijo, esa tarea permitió que la Cámara aprobara tres artículos durante la sesión. “Ese es el trabajo que estamos haciendo y que vamos a hacer con mucha paciencia y con mucho tacto, pero avanzando”, indicó el representante del Centro Democrático, en lo que respecta con el tránsito del articulado que marcará la pauta sobre el tratamiento a las estructuras ilegales.

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El Pacto Histórico buscaría oponerse al trámite de la ley de sometimiento con proposiciones que congestionen su trámite legislativo, según Daniel Briceño - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @PactoCol/X

Pacto Histórico cuestionó la votación de la ponencia mayoritaria

La controversia surgió después de que la Cámara sometiera a votación la ponencia positiva. Integrantes del Pacto Histórico alegaron que Briceño no había sustentado el informe antes de que la plenaria se pronunciara sobre él, lo que podría representar, según las colectividades opositoras a De la Espriella un vicio de procedimiento sobre el trámite efectuado en la Cámara.

El representante Daniel Monroy advirtió que, a su juicio, el procedimiento podría derivar en cuestionamientos ante la Corte Constitucional. “Lo que estamos viendo, presidente, es vicio tras vicio en este trámite y créame que todo esto va a llegar a la Corte Constitucional”, expresó el congresista, que apuntó hacia su colega y la manera en que se presentó a la corporación.

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Ante esos reclamos, la votación fue revertida y se abrió de nuevo. La plenaria aprobó la reapertura con 100 votos y luego dio luz verde al informe de ponencia con 99 votos. Briceño rechazó que el trámite hubiera impedido la discusión y sostuvo que la primera votación fue apresurada, pero afirmó que la situación se corrigió conforme al reglamento.

El Ministerio de Justicia quiere impulsar una estrategia de cierre para el sistema transicional mediante la priorización de expedientes y la conservación de archivos - crédito @MinjusticiaCo/X

En efecto, el congresista explicó en Caracol Radio que no existió tal vicio. “Hubo una votación apresurada, pero desde la coordinación de la ponencia les pedimos a los representantes revocarla y reabrirla. Eso se hizo, y allí presenté la ponencia, que ya se había expuesto en dos bloques. Por eso, quienes aseguran que no hubo sustentación se equivocan”, agregó Briceño.

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Bancada oficialista acusó a la oposición de sabotear la sesión

Las críticas contra las mociones presentadas por la oposición también llegaron desde sectores que respaldan la iniciativa. Como reseñó El Tiempo, el representante de Cambio Radical John Edgar Pérez pidió a la presidencia de la Cámara aplicar el principio de pertinencia para evitar que las intervenciones frenaran la discusión, lo que causó cierta controversia.

“Le sugiero que use su facultad, aplique el principio de pertinencia, mociones tras mociones con el ánimo de sabotearle el debate”, afirmó Pérez durante la plenaria, a lo que se sumó la representante liberal Yolanda Wong, que también cuestionó lo que calificó como un abuso de los mecanismos parlamentarios por parte del Pacto Histórico, en relación con el proyecto.

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Daniel Briceño insistió en la inteligencia que, según él, deben tener en la discusión de la ley de sometimiento para evitar más dilaciones - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

Desde el Centro Democrático, el representante Jhon Jairo Berrío sostuvo que la Cámara ya había escuchado durante cerca de tres horas los argumentos de quienes defendían la ponencia minoritaria y que correspondía continuar con el trámite legislativo; por lo que se terminó llevando a cabo la votación con la que se respaldó la ponencia positiva del articulado.

Briceño defendió el aumento de la pena para los testaferros

Uno de los puntos debatidos está relacionado con el tratamiento para terceros que actúen como testaferros de organizaciones criminales. Briceño afirmó que hubo ajustes frente a la propuesta inicial del Gobierno y explicó que el Ejecutivo había planteado que esas personas pudieran solicitar la suspensión de la ejecución de la pena después de un año de prisión.

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En los primeros debates, el plazo habría pasado a tres años; no obstante, de acuerdo con el representante, existe una proposición avalada por el Gobierno para llevarlo a seis años. “Solamente cuando paguen seis años de cárcel se podrá entrar a revisar si los testaferros pueden suspender o no el tema de la ejecución en prisión”, señaló Briceño a Blu Radio.

El legislador agregó que el eventual beneficio estaría condicionado a la entrega de todos los bienes vinculados con esas estructuras. “Y además, entregando todos los bienes, absolutamente todos los bienes”, dijo el congresista, que acotó que la Cámara tenía pendientes cerca de 25 artículos, mientras que el Senado debe avanzar sobre lo no aprobado.

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La representante a la Cámara Carol Borda radicó su propuesta para castigar crímenes contra menores de 14 años en el proyecto de ley de sometimiento (- crédito @CarolBordaA/X)

Proyecto debe superar el articulado y la conciliación con el Senado

Según señaló el congresista, era terminar la discusión antes de la medianoche para abrir paso a la conciliación entre ambas corporaciones; pese a ello, Briceño admitió que el Gobierno presentó tarde el proyecto, aunque aseguró que los ponentes del Centro Democrático decidieron impulsar el trámite. “Hemos hecho absolutamente todo”, dijo al trabajo legislativo.

Asimismo, el representante también se refirió al escenario de un eventual hundimiento y a su juicio, si la ley no logra superar el Congreso, el Gobierno tendría que presentar una nueva iniciativa de orden público, en lugar de modificar la normativa vigente. “Si no se logra aprobar, pues el Gobierno tendría que volver a radicar un proyecto de ley”, sostuvo el representante.