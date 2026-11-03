De Rusia a Honduras: el encuentro que les devolvió la esperanza y la fé de una madre que temió perder a sus hijos en la guerra

Los dos hermanos terminaron en una situación que los llevó a escapar junto a otros compatriotas. Eran parte de un grupo de siete hondureños que habían viajado juntos.(Fotos: Oscar Ortiz)

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«Hola, chicos, ¿español?».

Aquella pregunta llegó en un momento en que Olvin David Banegas y sus compañeros buscaban desesperadamente una representación diplomática que pudiera ayudarlos a salir de la situación en la que se encontraban en Moscú.

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Después de escapar, los hondureños intentaban localizar el consulado de su país, pero no conseguían encontrarlo. En medio de esa búsqueda estuvieron a punto de ingresar a la sede diplomática del Congo, que consideraban una posible alternativa de escapar a dicho país.

Olvin recuerda que volvió inmediatamente la mirada, después de los momentos difíciles que habían atravesado, encontrar a alguien que hablara su idioma representaba una oportunidad de recibir ayuda.

La mujer se identificó como Julia. Les preguntó de dónde eran y, al saber que se trataba de hondureños, les contó que anteriormente había trabajado en el consulado de Honduras junto al entonces cónsul y que posteriormente había pasado a trabajar en el consulado de El Salvador.

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Pero Julia tenía algo que podía resultar determinante: el número telefónico del actual cónsul hondureño, Freddy Zelaya.

Se comunicó con el diplomático y le explicó que tenía frente a ella a cinco compatriotas que buscaban desesperadamente la representación de su país y necesitaban ayuda para salir de la situación en la que se encontraban.

Sin embargo, encontrar ayuda diplomática no significaba que pudieran regresar inmediatamente a Honduras. Todavía tenían que superar uno de los principales obstáculos: habían escapado sin sus pasaportes.

Tres meses de espera antes del regreso

Después de establecer contacto con la representación hondureña, comenzó otra etapa de incertidumbre. Los compatriotas necesitaban resolver su situación documental y conseguir un documento que les permitiera abandonar Rusia.

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Una mujer identificada como Julia facilitó el contacto entre los hondureños varados en Moscú y el cónsul Freddy Zelaya. (Fotografia: Oscar Ortiz)

Durante aproximadamente tres meses permanecieron en una iglesia ortodoxa, donde encontraron un lugar para resguardarse mientras avanzaban las gestiones para su retorno.

En ese período realizaron trabajos de campo y mantuvieron comunicación constante con el cónsul, quien daba seguimiento a su situación y buscaba alternativas para facilitar su salida del país.

La ausencia de sus pasaportes representaba uno de los principales impedimentos. Por esa razón, entre las gestiones consulares se incluyó la tramitación de un salvoconducto, documento de viaje que permite acreditar la identidad y nacionalidad de una persona y facilitar su retorno cuando no dispone de pasaporte.

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La espera se prolongó mucho más de lo que probablemente imaginaron cuando consiguieron escapar. Después de abandonar el lugar donde temían ser trasladados a una base militar, permanecieron tres meses en territorio ruso antes de emprender el camino de regreso.

Olvin reconoce que el acompañamiento del cónsul Freddy Zelaya fue fundamental durante ese tiempo. La comunicación constante y el seguimiento de su caso les permitieron conservar la esperanza de volver a Honduras y reencontrarse con sus familias.

El clamor de una madre

Mientras los hondureños permanecían en Rusia, una madre de dos de ellos, vivía sus propios meses de angustia. Durante aproximadamente tres meses no tuvo certeza de lo que ocurría con ellos. Recibía fotografías en las que aparecían junto a otros compatriotas, pero algo en aquellas imágenes le hacía sospechar que no estaban bien.

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«La madre siempre tiene un presentimiento», expresó al recordar aquellos días.

La madre advirtió previamente a sus hijos sobre los riesgos de aceptar una oferta económica en una nación bajo conflicto armado.

La mujer observaba las fotografías y les preguntaba por qué aparecían tristes. Insistía en saber si algo estaba pasando, pero sus hijos respondían que todo estaba bien.

La realidad era diferente. Dos de los hondureños, hermanos, habían decidido ocultarle que estaban huyendo porque conocían sus problemas de salud y temían que contarle lo que vivían agravara su preocupación.

«No le quisimos decir por no preocuparla, porque usted vive enferma», fue la explicación que recibió posteriormente. Para aquella madre, las fotografías no eran suficientes. Necesitaba saber que sus hijos estaban a salvo y que existía la posibilidad de volver a abrazarlos.

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La advertencia que no fue escuchada

La preocupación de la mujer no comenzó cuando perdió la comunicación con sus hijos. Desde antes de que emprendieran el viaje, había intentado convencerlos de que no aceptaran aquella oferta laboral.

Les advertía que no confiaba en lo que les estaban ofreciendo y que viajar a un país involucrado en una guerra implicaba riesgos que no debían ignorar.

Recordó las conversaciones en las que les pedía que desistieran de la idea y les expresaba su temor de que terminaran atrapados en medio del conflicto armado.

Ella no comprendía cómo una oferta económica podía parecer más importante que los peligros de aquella decisión. “No, mucho dinero, le dije yo, mucho dinero para una oportunidad de esas”, recordó.

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Con el paso del tiempo, sus temores terminaron teniendo fundamento. Ante la falta de respuestas y el temor de recibir noticias devastadoras, la mujer encontró en su fe una manera de sobrellevar la angustia.

Contó que acudía a los cultos de madrugada, ayunaba y oraba por sus hijos, pero también por los demás hondureños que habían viajado con ellos. Pedía protección para todos, incluso para aquellos compatriotas a quienes no conocía personalmente.

Durante aquellos meses, la oración se convirtió en una forma de mantener viva la esperanza de volver a ver a sus hijos. Su preocupación no terminaba con las noticias que recibía de ellos: también pensaba en los otros hondureños que permanecían lejos de sus familias.

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La Cancillería de Honduras coordinó las gestiones diplomáticas y consulares que permitieron el retorno seguro de los seis compatriotas. (Foto: Archivo)

El regreso y las consecuencias de lo vivido

Después de volver a Honduras, Olvin tuvo que enfrentarse a una realidad económica y emocional distinta. La experiencia había cambiado sus condiciones de vida y todavía debía responder por sus responsabilidades familiares.

Hoy se describe como un hondureño desempleado que continúa buscando la manera de salir adelante.

Durante la entrevista explicó que esperaba recibir visitas y acompañamiento de representantes de gobierno, para gestionar posibles ayudas. También manifestó preocupación por el estado de su madre, a quien describió como una mujer emocional y psicológicamente afectada por todo lo sucedido.

Su regreso había puesto fin a meses de incertidumbre para su familia, pero las secuelas de aquella experiencia seguían presentes.

Y mientras Olvin intentaba reconstruir su vida, en Honduras había una mujer que todavía recordaba cada uno de los días en que temió no volver a ver a sus dos hijos.

Los dos hermanos terminaron en una situación que los llevó a escapar junto a otros compatriotas. Eran parte de un grupo de siete hondureños que habían viajado juntos.(Fotos: Oscar Ortiz)

Volver a casa sin recuperar la vida que dejaron

El reencuentro con su madre puso fin a una de las etapas más angustiosas para la familia, pero no borró las consecuencias de lo vivido.

Olvin enfrenta nuevamente las dificultades económicas que tenía antes de viajar, además de las secuelas emocionales de una experiencia que cambió su vida.

«Si yo tuviera dinero de ese viaje, le puedo asegurar que yo no estuviera en esta situación», manifestó.

Su testimonio también deja una advertencia para quienes reciben propuestas laborales con salarios elevados y condiciones que parecen difíciles de rechazar: detrás de algunas ofertas puede existir una realidad muy distinta de la prometida.

Los dos hondureños que no regresaron con el grupo siguen sin aparecer y sus familias continúan esperando respuestas. Olvin y su hermano pudieron reencontrarse con su madre, aquella mujer que durante meses les pidió que no se fueran y que nunca dejó de orar por su regreso.

Para ella, volver a verlos fue recuperar la posibilidad de abrazar a sus hijos. Para las familias de los otros dos, esa esperanza todavía no se ha convertido en realidad.