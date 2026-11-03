A un año del asesinato de un agente de la GN en Celaya, FGR abre proceso penal contra otro presunto agresor

Juan “N” es señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a un agente muerto y a una oficial gravemente herida, el 11 de octubre de 2025. (Crédito: El Sol del Bajío)

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Más de un año después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en Celaya, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N”, señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a otro agente muerto y a una oficial gravemente herida.

La nueva resolución judicial se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando la FGR informó que un juez federal procesó al imputado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, en su modalidad de sorprender, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

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Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan “N” en Celaya, municipio donde ocurrió la agresión el 11 de octubre de 2025. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán. También estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Así fue el ataque contra los dos agentes de la Guardia Nacional

La agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas del sábado 11 de octubre de 2025, sobre el puente elevado de la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia El Cantar y cerca de la Central de Abastos de Celaya.

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Los dos elementos federales circulaban en una motopatrulla cuando fueron alcanzados por hombres armados que viajaban en otra motocicleta. Los agresores dispararon contra ellos y huyeron después de la agresión.

El agente que murió fue identificado como Uriel “N”, integrante de la Guardia Nacional que realizaba labores de vigilancia en la zona. Su compañera también recibió impactos de bala y fue trasladada al Hospital Regional de Celaya, donde permaneció en estado delicado debido a la gravedad de sus lesiones.

Cristian “G” fue vinculado a proceso en diciembre de 2025. (Crédito: FGR)

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar el móvil. Entre las primeras diligencias se incluyó el levantamiento de casquillos y el procesamiento de la escena del crimen.

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Cristian “G” fue vinculado a proceso en diciembre de 2025

Juan “N” no es el primer imputado procesado por este caso. El 2 de diciembre de 2025, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso de Cristian “G”, identificado como el copiloto de la motocicleta en la que viajaban los presuntos agresores.

La Fiscalía señaló entonces que la carpeta de investigación había comenzado en octubre de ese año, luego de que recibió una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Las indagatorias derivaron en la detención de Cristian, quien fue señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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En aquella resolución, el juez también impuso prisión preventiva oficiosa y estableció dos meses para la investigación complementaria. El imputado fue enviado al mismo centro penitenciario federal ubicado en Michoacán.

La investigación estatal sobre el ataque incluyó diligencias de criminalística de campo, análisis balístico mediante el sistema IBIS, entrevistas a testigos y revisión de videograbaciones para reconstruir los movimientos de los presuntos responsables. La información difundida por autoridades de Guanajuato en diciembre de 2025 vinculó esas diligencias con la identificación y captura de Cristian “N”.

Juan “N” enfrentará el proceso en prisión

Con la nueva vinculación, la FGR informó que Juan “N” también enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El plazo de tres meses fijado por el juez permitirá al Ministerio Público continuar con las diligencias y reunir más elementos para sustentar la acusación.

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La Fiscalía no detalló en su comunicado qué función habría desempeñado Juan “N” durante la agresión. El imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.