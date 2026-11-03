México

A un año del asesinato de un agente de la GN en Celaya, FGR abre proceso penal contra otro presunto agresor

Juan “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio; en diciembre de 2025, otro hombre identificado como Cristian “G” ya había sido procesado por su probable participación en el ataque armado contra dos elementos federales

Juan “N” es señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a un agente muerto y a una oficial gravemente herida, el 11 de octubre de 2025. (Crédito: El Sol del Bajío)
Juan “N” es señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a un agente muerto y a una oficial gravemente herida, el 11 de octubre de 2025. (Crédito: El Sol del Bajío)
Guardar

Más de un año después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en Celaya, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N”, señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a otro agente muerto y a una oficial gravemente herida.

La nueva resolución judicial se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando la FGR informó que un juez federal procesó al imputado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, en su modalidad de sorprender, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan “N” en Celaya, municipio donde ocurrió la agresión el 11 de octubre de 2025. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán. También estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Así fue el ataque contra los dos agentes de la Guardia Nacional

La agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas del sábado 11 de octubre de 2025, sobre el puente elevado de la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia El Cantar y cerca de la Central de Abastos de Celaya.

PUBLICIDAD

Los dos elementos federales circulaban en una motopatrulla cuando fueron alcanzados por hombres armados que viajaban en otra motocicleta. Los agresores dispararon contra ellos y huyeron después de la agresión.

El agente que murió fue identificado como Uriel “N”, integrante de la Guardia Nacional que realizaba labores de vigilancia en la zona. Su compañera también recibió impactos de bala y fue trasladada al Hospital Regional de Celaya, donde permaneció en estado delicado debido a la gravedad de sus lesiones.

Procesan a implicado en asesinato de elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato
Cristian “G” fue vinculado a proceso en diciembre de 2025. (Crédito: FGR)

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar el móvil. Entre las primeras diligencias se incluyó el levantamiento de casquillos y el procesamiento de la escena del crimen.

Cristian “G” fue vinculado a proceso en diciembre de 2025

Juan “N” no es el primer imputado procesado por este caso. El 2 de diciembre de 2025, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso de Cristian “G”, identificado como el copiloto de la motocicleta en la que viajaban los presuntos agresores.

La Fiscalía señaló entonces que la carpeta de investigación había comenzado en octubre de ese año, luego de que recibió una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Las indagatorias derivaron en la detención de Cristian, quien fue señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

En aquella resolución, el juez también impuso prisión preventiva oficiosa y estableció dos meses para la investigación complementaria. El imputado fue enviado al mismo centro penitenciario federal ubicado en Michoacán.

La investigación estatal sobre el ataque incluyó diligencias de criminalística de campo, análisis balístico mediante el sistema IBIS, entrevistas a testigos y revisión de videograbaciones para reconstruir los movimientos de los presuntos responsables. La información difundida por autoridades de Guanajuato en diciembre de 2025 vinculó esas diligencias con la identificación y captura de Cristian “N”.

Juan “N” enfrentará el proceso en prisión

Con la nueva vinculación, la FGR informó que Juan “N” también enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El plazo de tres meses fijado por el juez permitirá al Ministerio Público continuar con las diligencias y reunir más elementos para sustentar la acusación.

La Fiscalía no detalló en su comunicado qué función habría desempeñado Juan “N” durante la agresión. El imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Temas Relacionados

AesinatoHomicidioGuardia NacionalFGRCelayaGuanajuatoAtaque armadomexico-seguridadmexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cristian Castro dio el visto bueno a Sabrina Sabrok para que transformara su canción “No podrás” en una versión metalera

La cantante argentina prepara un cover de uno de los temas más recordados del intérprete mexicano y no descarta invitarlo a participar en el videoclip

Cristian Castro dio el visto bueno a Sabrina Sabrok para que transformara su canción “No podrás” en una versión metalera

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: la circulación avanza con normalidad en ambos sentidos de Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: la circulación avanza con normalidad en ambos sentidos de Insurgentes

Con aplauso, Sheinbaum celebra que hijo de migrantes mexicanos podría gobernar California tras elecciones en EEUU

Xavier Becerra encabeza las encuestas con casi 60% de la intención de voto frente al republicano Steve Hilton, aunque el resultado oficial aún está pendiente de confirmarse

Con aplauso, Sheinbaum celebra que hijo de migrantes mexicanos podría gobernar California tras elecciones en EEUU

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, la mujer asesinada era extorsionadora de La Unión Tepito

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

Sus tres lideres, identificados como hermanos, son señalados por dedicarse a la distribución de este narcótico hacia Estados Unidos

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos atacantes de la Feria Ganadera de Culiacán, uno sería menor de edad

Caen tres presuntos atacantes de la Feria Ganadera de Culiacán, uno sería menor de edad

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: abogada de Emma Coronel planea pedir llamadas monitoreadas para que retome contacto con El Chapo

El Chapo y Emma Coronel: su abogada planea pedir llamadas monitoreadas para que retomen contacto

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro dio el visto bueno a Sabrina Sabrok para que transformara su canción “No podrás” en una versión metalera

Cristian Castro dio el visto bueno a Sabrina Sabrok para que transformara su canción “No podrás” en una versión metalera

Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

Florinda Meza aclara si demandará al Piojo Alvarado por su disfraz de La Chilindrina

Así vivió el papá de Meghan Markle en Baja California, donde catearon una bodega con materiales que lo inculparían por pornografía infantil

DEPORTES

Ariadna Chávez, abanderada mexicana en Dakar 2026, cae eliminada en cuartos de final del Judo

Ariadna Chávez, abanderada mexicana en Dakar 2026, cae eliminada en cuartos de final del Judo

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Exfutbolista de Tecos es nombrado como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Barcelona vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México