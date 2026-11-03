Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

El video del operativo fue compartido por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien aseguró que a los retenidos se les "acabó la guachafita" (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Un operativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink incautadas, de acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El procedimiento también permitió decomisar 356 armas cortopunzantes, dinero en efectivo, estupefacientes y accesorios electrónicos. Las autoridades analizan el material para establecer cómo ingresó al establecimiento penitenciario y determinar su eventual relación con actividades criminales dirigidas desde el interior del penal.

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Las requisas apuntaron a las comunicaciones ilegales desde los pabellones

La presencia de teléfonos, tarjetas SIM, módems y antenas de conexión satelital evidencia una infraestructura de comunicaciones clandestinas en los sectores intervenidos de La Picota.

El objetivo del operativo fue interrumpir posibles canales empleados para coordinar delitos, intimidar a víctimas y mantener contactos con estructuras criminales fuera de la cárcel, según la información conocida sobre la intervención.

También decomisaron armas blancas, estupefacientes y efectivo

Entre los elementos hallados hubo 356 armas cortopunzantes, además de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. La magnitud del decomiso llevó a extender las verificaciones sobre los mecanismos de ingreso de esos objetos y los responsables de su posesión.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al resultado del operativo en una publicación en redes sociales y sostuvo que las cárceles no pueden servir como centros de operaciones criminales.

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