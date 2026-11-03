Colombia

Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

Además de los equipos de comunicación, las autoridades incautaron 356 elementos cortopunzantes, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y distintos accesorios electrónicos

El video del operativo fue compartido por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien aseguró que a los retenidos se les "acabó la guachafita" (@ABDELAESPRIELLA/X)

Guardar

Un operativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink incautadas, de acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El procedimiento también permitió decomisar 356 armas cortopunzantes, dinero en efectivo, estupefacientes y accesorios electrónicos. Las autoridades analizan el material para establecer cómo ingresó al establecimiento penitenciario y determinar su eventual relación con actividades criminales dirigidas desde el interior del penal.

PUBLICIDAD

Las requisas apuntaron a las comunicaciones ilegales desde los pabellones

La presencia de teléfonos, tarjetas SIM, módems y antenas de conexión satelital evidencia una infraestructura de comunicaciones clandestinas en los sectores intervenidos de La Picota.

El objetivo del operativo fue interrumpir posibles canales empleados para coordinar delitos, intimidar a víctimas y mantener contactos con estructuras criminales fuera de la cárcel, según la información conocida sobre la intervención.

También decomisaron armas blancas, estupefacientes y efectivo

Entre los elementos hallados hubo 356 armas cortopunzantes, además de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. La magnitud del decomiso llevó a extender las verificaciones sobre los mecanismos de ingreso de esos objetos y los responsables de su posesión.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al resultado del operativo en una publicación en redes sociales y sostuvo que las cárceles no pueden servir como centros de operaciones criminales.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Megaoperativo en La PicotaAbelardo de la EspriellaOperativo en La PicotaInpecColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Ana María Ramírez Cetina, una bogotana de 23 años que residía en Colorado, viajaba con la familia para la que trabajaba como niñera cuando la aeronave cayó en Florida

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

La creadora de contenido apareció abrazada con su prometido durante una serenata en una habitación, una postal íntima que acompañó el mensaje viral del músico bahameño en sus redes sociales

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia

El martes 3 de noviembre de 2026 se conocerá la determinación sobre el orden de las actuaciones y la eventual reprogramación de una de las diligencias

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia

Super Astro Luna hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganado

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro Luna hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

El papá de Shakira, William Mebarak, habría sido internado de nuevo en una clínica de Barranquilla: la cantante viajó de urgencia

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay