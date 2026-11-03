México

IMSS abre convocatoria para contratar a más de 2 mil médicos especialistas y externos: así puedes aplicar

Para los interesados este aviso estará disponible a partir de este 3 de noviembre

Zoé Robledo
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia)
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Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la convocatoria para la contratación de al menos 2 mil médicos especialistas y externos, a partir de este mes.

“La acción número tres es la contratación de médicas y médicos especialistas. Son dos mil quinientas médicas y médicos. Hoy se publica la convocatoria, la van a poder encontrar en esa página: médicos-especialistas.imss.gob.mx”, dijo el funcionario durante la mañanera del pueblo.

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Fechas clave para la contratación de médicos en el IMSS

De acuerdo con la información brindada por el titular de la institución de salud, el 18 y 19 de noviembre se abrirá la bolsa de trabajo IMSS, para el personal sanitario interesado en participar en la convocatoria, mientras que para los especialistas externos y de años anteriores el 20 y 21 de noviembre será su oportunidad de inscribirse para concursar por uno de los lugares disponibles.

  • 2 mil 500 placas para médicos y médicas especialistas.

Especialidades

  • Urgencias
  • Cirugía
  • Ginecología y obstétrica
  • Urología
  • Medicina interna
  • Cardiología
  • Imagenología
  • Anestesiología

A partir de este 3 de noviembre las personas podrán registrarse, revisar los requisitos y sedes a través del sitio web oficial del IMSS.

Fachada de un edificio beige con la marquesina del IMSS, una entrada de cristal con puerta abierta y una ventana a la derecha
IMSS (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

Acciones para mejorar el esquema de atención en el instituto

Asimismo, en su intervención Zoé Robledo dio a conocer algunas de las acciones que implementarán en los próximos meses para la modernización del equipo sanitario y el mejoramiento en el sistema de consultas, con el objetivo de minimizar tiempos de espera para todos los pacientes, así como combatir el problema de la escasez de medicamentos.

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Instalación de 100 equipos médicos de alta tecnología

  • Avance: En marcha.
  • 28 tomógrafos: En proceso de instalación.
  • 3 aceleradores lineales nuevos: Dos ya están en funcionamiento.
  • 15 angiógrafos: En instalación; listos a fin de mes.
  • 67 mastógrafos: Instalados y en operación.

Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos móviles

  • Avance: Instalados y en uso.
  • 47 equipos funcionan en 39 hospitales.
  • Esto representa 2% de los 2,917 equipos.
  • En la imagen se indica que este equipo llegó a Durango.

Adquisición de mobiliario médico y no médico

  • Avance: Llegan desde el 16 de noviembre.
  • 1,321 sillones reclinables para urgencias.
  • En proceso de compra:
    • 6,195 camas de hospitalización y urgencias.
    • 5,851 camillas.
    • 1,977 sillas de ruedas.
    • 800 sillas cama para familiares.

Mantenimiento de instalaciones

  • Avance: Fallo al 2 de noviembre.
  • 63 elevadores se modernizan.
  • 61 de los 63 elevadores son atendidos con KONE.
    • Trato directo con el fabricante, sin intermediarios.
    • KONE tiene experiencia en México y en el IMSS.
    • El servicio incluye refacciones y mantenimiento.

Reparaciones menores con el fondo revolvente

  • 77 hospitales cuentan con fondo revolvente.
  • Cada hospital dispone de $353,000 para reparaciones menores.
  • Ejemplos de trabajos realizados:
    • Reparación de una cancela para resguardar equipo de cómputo en el Hospital 47, CDMX.
    • Retiro de muro falso dañado en el Hospital 32, CDMX; trabajo realizado en dos días.
    • Reparaciones de portasuero, limpieza, pintura y ruedas nuevas en el Hospital 8, CDMX.

Garantía de insumos, material y medicamentos

  • Avance: En marcha.
  • Compra emergente: $88.4 mdp.
    • Insumos con mayor adquisición: jeringas, compresas y llaves de cuatro vías.
    • La compra se realiza al mismo costo de la compra bianual.
  • Receta colectiva digital:
    • Transición del papel a la computadora.
    • La capacitación inicia el 4 de noviembre.

Garantía de surtimiento completo de medicamentos en farmacia

  • Avance: En marcha.
  • Recetacompleta.gob.mx estará disponible en cada ventanilla.
    • 98 farmacias hospitalarias ya cuentan con el letrero.
  • Compra emergente: $340.9 millones.
    • Medicamentos con mayor adquisición: insulina glargina, sacubitrilo/valsartán y amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida.
    • La compra se realiza al mismo costo de la compra bianual.

Abatimiento del rezago quirúrgico

  • Avance: En marcha.
  • 561 cirugías realizadas en un fin de semana, en 20 hospitales.

Citas de especialidad sin cierre de agendas en fin de año

  • Avance: En proceso.
  • 15 de noviembre: Consulta nocturna y de fin de semana.
  • 1 de diciembre: Agenda con el Gemelo Digital.

Fortalecimiento de urgencias y trato digno

  • Avance: En marcha.
  • Infórmate de tu familiar: informes por SMS a los familiares de pacientes.
  • 277 hospitales cuentan con el servicio.
  • 16,322 familias han sido informadas.
  • 1,672 de 3,600 bases refuerzan las áreas de urgencias.

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