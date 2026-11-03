IMSS abre convocatoria para contratar a más de 2 mil médicos especialistas y externos: así puedes aplicar

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia)

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Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la convocatoria para la contratación de al menos 2 mil médicos especialistas y externos, a partir de este mes.

“La acción número tres es la contratación de médicas y médicos especialistas. Son dos mil quinientas médicas y médicos. Hoy se publica la convocatoria, la van a poder encontrar en esa página: médicos-especialistas.imss.gob.mx”, dijo el funcionario durante la mañanera del pueblo.

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Fechas clave para la contratación de médicos en el IMSS

De acuerdo con la información brindada por el titular de la institución de salud, el 18 y 19 de noviembre se abrirá la bolsa de trabajo IMSS, para el personal sanitario interesado en participar en la convocatoria, mientras que para los especialistas externos y de años anteriores el 20 y 21 de noviembre será su oportunidad de inscribirse para concursar por uno de los lugares disponibles.

2 mil 500 placas para médicos y médicas especialistas.

Especialidades

Urgencias

Cirugía

Ginecología y obstétrica

Urología

Medicina interna

Cardiología

Imagenología

Anestesiología

A partir de este 3 de noviembre las personas podrán registrarse, revisar los requisitos y sedes a través del sitio web oficial del IMSS.

IMSS (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

Acciones para mejorar el esquema de atención en el instituto

Asimismo, en su intervención Zoé Robledo dio a conocer algunas de las acciones que implementarán en los próximos meses para la modernización del equipo sanitario y el mejoramiento en el sistema de consultas, con el objetivo de minimizar tiempos de espera para todos los pacientes, así como combatir el problema de la escasez de medicamentos.

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Instalación de 100 equipos médicos de alta tecnología

Avance: En marcha.

28 tomógrafos: En proceso de instalación.

3 aceleradores lineales nuevos: Dos ya están en funcionamiento.

15 angiógrafos: En instalación; listos a fin de mes.

67 mastógrafos: Instalados y en operación.

Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos móviles

Avance: Instalados y en uso.

47 equipos funcionan en 39 hospitales.

Esto representa 2% de los 2,917 equipos.

En la imagen se indica que este equipo llegó a Durango.

Adquisición de mobiliario médico y no médico

Avance: Llegan desde el 16 de noviembre.

1,321 sillones reclinables para urgencias.

En proceso de compra: 6,195 camas de hospitalización y urgencias. 5,851 camillas. 1,977 sillas de ruedas. 800 sillas cama para familiares.



Mantenimiento de instalaciones

Avance: Fallo al 2 de noviembre.

63 elevadores se modernizan.

61 de los 63 elevadores son atendidos con KONE. Trato directo con el fabricante, sin intermediarios. KONE tiene experiencia en México y en el IMSS. El servicio incluye refacciones y mantenimiento.



Reparaciones menores con el fondo revolvente

77 hospitales cuentan con fondo revolvente.

Cada hospital dispone de $353,000 para reparaciones menores.

Ejemplos de trabajos realizados: Reparación de una cancela para resguardar equipo de cómputo en el Hospital 47, CDMX. Retiro de muro falso dañado en el Hospital 32, CDMX; trabajo realizado en dos días. Reparaciones de portasuero, limpieza, pintura y ruedas nuevas en el Hospital 8, CDMX.



Garantía de insumos, material y medicamentos

Avance: En marcha.

Compra emergente: $88.4 mdp. Insumos con mayor adquisición: jeringas, compresas y llaves de cuatro vías. La compra se realiza al mismo costo de la compra bianual.

Receta colectiva digital: Transición del papel a la computadora. La capacitación inicia el 4 de noviembre.



Garantía de surtimiento completo de medicamentos en farmacia

Avance: En marcha.

Recetacompleta.gob.mx estará disponible en cada ventanilla. 98 farmacias hospitalarias ya cuentan con el letrero.

Compra emergente: $340.9 millones. Medicamentos con mayor adquisición: insulina glargina, sacubitrilo/valsartán y amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. La compra se realiza al mismo costo de la compra bianual.



Abatimiento del rezago quirúrgico

Avance: En marcha.

561 cirugías realizadas en un fin de semana, en 20 hospitales.

Citas de especialidad sin cierre de agendas en fin de año

Avance: En proceso.

15 de noviembre: Consulta nocturna y de fin de semana.

1 de diciembre: Agenda con el Gemelo Digital.

Fortalecimiento de urgencias y trato digno

Avance: En marcha.

Infórmate de tu familiar: informes por SMS a los familiares de pacientes.

277 hospitales cuentan con el servicio.

16,322 familias han sido informadas.

1,672 de 3,600 bases refuerzan las áreas de urgencias.