México

No toques el altar antes de las 3 de la tarde: qué alimentos de la ofrenda sí puedes comer y cuáles debes tirar

Entre creencias populares y recomendaciones de la Secretaría de Salud se define qué hacer con la comida de la ofrenda pasadas las 3 de la tarde, cuando se cree que las almas ya se marcharon y dejan la mesa lista para los vivos

La UNAM, el IMSS y la Secretaría de Salud coinciden en que el tiempo de exposición define qué comida es segura. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
La UNAM, el IMSS y la Secretaría de Salud coinciden en que el tiempo de exposición define qué comida es segura. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
Guardar

La tradición mexicana marca una regla clara para el Día de Muertos: no se debe tocar la ofrenda antes de que las ánimas terminen de consumir la esencia de los alimentos, un proceso que distintas comunidades sitúan entre el mediodía y las 3 de la tarde del 2 de noviembre.

Pasado ese momento, los vivos pueden repartir y comer lo que quedó en el altar, aunque no todo es seguro para el consumo.

PUBLICIDAD

La diferencia entre lo que se puede comer y lo que hay que desechar depende del tiempo de exposición al ambiente.

El Día de Muertos combina creencias prehispánicas con recomendaciones modernas de seguridad alimentaria. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
El Día de Muertos combina creencias prehispánicas con recomendaciones modernas de seguridad alimentaria. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

La Secretaría de Salud establece que los alimentos cocidos perecederos no deben permanecer fuera del refrigerador más de dos horas, un límite que se reduce a una hora cuando la temperatura ambiente supera los 32 grados.

Frutas con cáscara y pan de muerto sin moho sí se pueden comer

La UNAM, a través de su plataforma Alimentación y Salud, señala que las frutas con cáscara y las calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto pueden aprovecharse siempre que se hayan conservado en condiciones higiénicas y protegidas del polvo.

El pan de muerto tradicional también puede recuperarse si no presenta moho, humedad anormal o cambios de olor y textura.

Lavar la fruta antes de consumirla reduce el riesgo de contaminación por polvo. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
Lavar la fruta antes de consumirla reduce el riesgo de contaminación por polvo. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

Aunque pierda suavidad con los días, sirve para preparar tostadas francesas o budines, de acuerdo con la misma fuente universitaria.

Los dulces, chocolates y productos empaquetados que permanezcan cerrados también son seguros, siempre que no hayan caducado ni muestren daños visibles.

En el caso de las frutas enteras conviene lavarlas antes de consumirlas y descartar las que presenten golpes o manchas.

Mole, tamales y lácteos deben desecharse tras varios días sin refrigeración

El problema no es que los alimentos hayan formado parte de una ofrenda, sino el tiempo que permanecieron sin refrigeración.

Platillos como mole con pollo, arroz, guisados con carne, caldos, atole con leche y tamales requieren conservación en frío y no deben mantenerse a temperatura ambiente por más de dos horas.

PUBLICIDAD

Un plato de barro con mole negro y arroz está rodeado de velas, flores de cempasúchil, pan de muerto y fotos en un altar.
El mole no puede comerse, debe tirarse y no probarse después de estar sin refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierte que un alimento contaminado no necesariamente presenta mal olor o cambios visibles, y que recalentarlo no garantiza que vuelva a ser seguro. Por ello especialistas recomiendan no probar la comida para comprobar si todavía sirve.

También deben desecharse los productos que contienen carne, pollo, pescado, leche, crema, queso, huevo o mayonesa, por ser más propensos a desarrollar microorganismos.

La temperatura ambiente superior a 32 grados reduce a una hora el tiempo seguro de exposición de los alimentos. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
La temperatura ambiente superior a 32 grados reduce a una hora el tiempo seguro de exposición de los alimentos. (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

El agua de los vasos de la ofrenda tampoco debe beberse, ya que puede contaminarse con polvo, insectos o microorganismos del ambiente durante los días de exhibición.

El mediodía marca el momento en que las ánimas se retiran

Una investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) documentada en una comunidad de Acaxochitlán, Hidalgo, explica el origen de la creencia.

Mientras las almas permanecen en la casa, la comida de la ofrenda no debe ser manipulada por los vivos bajo ningún pretexto, pues se cree que si alguien ingiere algo del altar antes de tiempo, los difuntos se enojarán o la persona se enfermará del estómago.

En Acaxochitlán, Hidalgo, se considera que los muertos se marchan al mediodía del 2 de noviembre. (Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)
En Acaxochitlán, Hidalgo, se considera que los muertos se marchan al mediodía del 2 de noviembre. (Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)

Al mediodía del 2 de noviembre se considera que los muertos ya se marcharon y se llevaron consigo la esencia del alimento, es decir, su fuerza vital.

Tras ese momento, que en algunas familias se celebra con una bendición, es posible tomar comida del altar para consumirla en privado o compartirla con invitados.

La ofrenda no se retira de golpe. Según la misma investigación del INAH, lo habitual es un desmontaje paulatino con el paso de los días, salvo que la comida se consuma por completo y se reparta el mismo día entre familiares, amigos o conocidos.

El pan de muerto, las frutas y los dulces suelen ser los alimentos que mejor resisten los días de exhibición. (Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)
El pan de muerto, las frutas y los dulces suelen ser los alimentos que mejor resisten los días de exhibición. (Foto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)

El IMSS recomienda porciones simbólicas para evitar el desperdicio

El IMSS sugiere colocar los platillos preparados únicamente el día central de la ofrenda y evitar que permanezcan expuestos por periodos prolongados, también para prevenir la presencia de insectos.

Una alternativa es usar porciones simbólicas de los guisados y reservar en refrigeración la comida destinada al consumo familiar.

Especialistas del IMSS recuerdan además moderar el consumo de pan de muerto, ya que una porción de 100 gramos aporta cerca de 400 kilocalorías.

Pan de muerto cubierto de azúcar y abierto por la mitad, colocado sobre un mantel blanco tejido con flores de cempasúchil al fondo.
Al tener alto contenido calórico, el IMSS recomienda no comer demasiado pan de muerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales para identificar comida echada a perder incluyen moho, cambios de color, mal olor, textura viscosa, humedad excesiva o aparición de insectos.

Las flores de cempasúchil que conservan sus pétalos en buen estado pueden reutilizarse en manualidades o incorporarse al compostaje doméstico, mientras que el papel picado, las veladoras y el copal en buen estado suelen guardarse para la festividad del año siguiente.

Temas Relacionados

AltarDia De MuertosAlimentosTradiciones MexicanasOfrendaSecretaria De Saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ernesto Ruffo espera que revisen su vinculación en caso de huachicol fiscal tras fallo de juez

La suspensión definitiva que consigió el político detiene el avance hacia la etapa oral mientras se resuelve una impugnación contra la decisión judicial solicitada por la Fiscalía

Ernesto Ruffo espera que revisen su vinculación en caso de huachicol fiscal tras fallo de juez

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este día

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este día

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

La exconductora pidió a una corte federal revisar la legalidad de su arresto y evitar que la trasladen fuera del área de Miami; el juez ordenó al ICE justificar por qué debe permanecer bajo custodia, pero rechazó frenar de inmediato un posible cambio de centro de detención

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas de los últimos pagos por letra

El último depósito del año comenzará esta semana. Conoce qué beneficiarios recibirán primero los 6,400 pesos y cuándo corresponde el turno de las demás iniciales

Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas de los últimos pagos por letra

Puente del 20 de noviembre 2026: qué día será el descanso obligatorio en México

Aunque la conmemoración de la Revolución Mexicana ocurre en viernes, la Ley Federal del Trabajo traslada el descanso al tercer lunes del mes, con pago triple para quien ese mandato no sea respetado

Puente del 20 de noviembre 2026: qué día será el descanso obligatorio en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Riña en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos y dos heridos en Campeche

Dos centros de rehabilitación fueron atacados en menos de cinco horas en Mazatlán, hay tres muertos y cinco heridos

ENTRETENIMIENTO

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y habla de las lesiones que sufrió: “Los accidentes pasan siempre”

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

DEPORTES

México enfrentará a Kenia por la medalla de bronce en Beisbol 5 de los Juegos Olímpicos de la Juventud

México enfrentará a Kenia por la medalla de bronce en Beisbol 5 de los Juegos Olímpicos de la Juventud

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

Gran Premio de la Ciudad de México rompe récord de asistencia: todo lo que dejó el fin de semana

Quién es Roman Bravo Young, el peleador que consiguió la primera medalla mundial en la historia de la lucha mexicana

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud