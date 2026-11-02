Alito Moreno acusa a Morena de deslindarse de Guadalupe Taddei y le exige “dar la cara” por el INE

El sorteo se realizó al no existir consenso entre las bancadas para designar a cuatro consejeros; la alianza Va por México rechazó el método, aunque aceptó el resultado del procedimiento

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y le exigió “dar la cara”. La presidenta Claudia Sheinbaum y Morena piden investigar, pero rechazan la acusación de que Taddei sea parte del partido.

Lo esencial del caso

Taddei renunció a la presidencia del INE tras señalamientos por contratos y conflicto de intereses .

Alito Moreno afirma que “Guadalupe Taddei es Morena” y que hubo una red de corrupción.

Sheinbaum pidió una auditoría y aseguró que la renuncia no significa impunidad.

Morena dice que Taddei no es de su partido y que los problemas vienen de años atrás.

Lo que dice Alito Moreno

El senador Alejandro Moreno emite un mensaje en video sobre el partido Morena y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. A lo largo del mensaje audiovisual se intercalan grabaciones de conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación en el órgano electoral y se señalan presuntas irregularidades administrativas.

El líder priista sostuvo que Morena debe hacerse responsable del desastre en el INE. Afirmó que Taddei y Morena construyeron una estructura de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en los comicios de 2027. Según Moreno, la presunta red habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.

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También pidió que la salida de Taddei no signifique el cierre de las investigaciones sobre contratos, proveedores y colocación de funcionarios. Insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política y sentenció que Taddei, Rocha Moya y La Barredora “son Morena”.

La postura de Sheinbaum

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

Sheinbaum calificó la renuncia como “una buena decisión” y pidió una auditoría para revisar sospechas de abusos o privilegios en el INE. Ante la pregunta de si la renuncia implicaba impunidad, respondió que cualquier mal manejo de recursos públicos o conflicto de interés debe investigarse.

La mandataria precisó que la investigación debe centrarse en el desempeño de Taddei como funcionaria y no en su vida privada. Además, descartó que la renuncia provoque una crisis en el INE o altere el proceso electoral. También condenó los ataques misóginos dirigidos contra la exconsejera.

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La respuesta de Morena

Morena sostiene que Taddei no es del partido y que la corrupción en el INE se enquistó en el pasado. Pidió una “investigación profunda” que no se limite a la gestión de Taddei y alcance también años anteriores.

El discurso no es uniforme dentro del oficialismo. El vicecoordinador de Morena en Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó determinar responsabilidades administrativas y penales contra Taddei. Ricardo Monreal advirtió que la renuncia no excluye su “probable responsabilidad” en la asignación de contratos.

Contexto: cómo llegó Taddei al INE

El señalamiento central de Alito es que Morena “puso” a Taddei. El registro de 2023 es más matizado, y conviene tenerlo presente.

Taddei fue elegida presidenta del INE por insaculación (tómbola) en la Cámara de Diputados, para el periodo 2023-2032. Se llegó al sorteo porque las bancadas no lograron ponerse de acuerdo para elegir por votación. Medios de la época reportaron que dos de los cuatro consejeros electos, entre ellos Taddei, tenían vínculos con Morena. La alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) dijo respetar el proceso, aunque no estuvo de acuerdo con el método.

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Es decir, el nombramiento ocurrió por sorteo, con una oposición que no respaldó el método pero acató el resultado, y con reportes sobre los vínculos políticos de la designada. Cada una de esas piezas alimenta las versiones de uno y otro lado.

Lo que sigue y lo que no está probado

La Auditoría Superior de la Federación anunció que investigará de oficio al INE por presunto uso indebido de recursos públicos. Hasta ahora, las acusaciones más fuertes, como la de una “estructura criminal”, provienen de dirigentes opositores. Los resultados de las auditorías y de cualquier procedimiento posterior determinarán si hubo irregularidades y quién responde por ellas.

Mientras tanto, el caso ya es parte de la disputa política rumbo a 2027, con el INE en el centro.