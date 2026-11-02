México enfrentará a Kenia por la medalla de bronce en Beisbol 5 de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La escuadra mexicana buscará conseguir su primera medalla en Dakar 2026 cuando se enfrente este martes al cuadro africano. (Comité Olímpico Mexicano)

Guardar

La Selección Mexicana de Beisbol 5 quedó fuera de la pelea por el oro tras caer ante China Taipéi en dos sets durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El equipo tricolor disputará este martes 3 de noviembre el partido por la medalla de bronce frente a Kenia, donde México tendrá una última oportunidad de subir al podio y conseguir una presea para la delegación nacional.

PUBLICIDAD

Por su parte, el país asiático enfrentará a Cuba por el título olímpico.

Cómo fue el desarrollo del encuentro ante China Taipéi

México no pudo vencer a China Taipéi pero mantiene vidas las esperanzas de medalla. (Comité Olímpico Mexicano)

China Taipéi tomó ventaja desde el arranque de la semifinal ante México, con un primer set en el que capitalizó los errores defensivos del cuadro tricolor. El equipo asiático anotó siete carreras en la primera entrada y cinco más en la segunda para imponerse por 12-2.

México reaccionó en el segundo parcial y cambió el ritmo del encuentro. El representativo nacional anotó tres carreras en el segundo inning, dos en el tercero y tres en el quinto para ganar 8-2 y empatar la serie.

La definición llegó en el tercer set. México abrió con una carrera, pero China Taipéi respondió con cinco anotaciones en la segunda entrada y agregó dos más en la cuarta. El conjunto asiático se impuso 7-2 y selló su pase a la final.

PUBLICIDAD

Aunque México conectó 31 hits a lo largo de los tres sets, China Taipéi aprovechó mejor sus oportunidades ofensivas y no cometió errores defensivos. El cuadro tricolor registró un error en el primer set y otro en el segundo, jugadas que influyeron en el desarrollo de la semifinal.

México tendrá una revancha contra Kenia

México cayó en la fase de grupos contra Kenia (Comité Olímpico Mexicano)

Durante la fase de grupos, la única derrota de México llegó precisamente ante Kenia, rival que volverá a enfrentar en el partido por la medalla de bronce. El equipo africano ganó la serie en dos sets, ambos definidos por márgenes mínimos.

En el primer parcial, Kenia tomó ventaja con tres carreras en la primera entrada., pero México respondió con una anotación en el segundo inning y dos más en el tercero para ponerse al frente 3-2. Sin embargo, el conjunto keniano recuperó la ventaja con dos carreras en la sexta y una en la séptima para imponerse 6-5.

PUBLICIDAD

La ofensiva mexicana conectó 14 hits, uno menos que Kenia, que terminó con 15. El error defensivo del cuadro tricolor también influyó en un encuentro que se mantuvo abierto hasta la última entrada.

El segundo set siguió un guion similar. Kenia anotó una carrera en el primer inning y agregó dos en el tercero, mientras que México respondió con una en la segunda y dos más en la cuarta para igualar momentáneamente el marcador.

Kenia volvió a marcar diferencia en la sexta entrada al fabricar tres carreras. México intentó reaccionar con dos anotaciones en su último turno ofensivo, pero no le alcanzó y cayó por 6-5. El representativo africano conectó 18 hits, contra 15 de México.

PUBLICIDAD

Cuándo y dónde ver el encuentro por la medalla de bronce

El encuentro por la medalla de bronce entre México y Kenia podrá seguirse este martes 3 de noviembre a las 9:00 horas (tiempo del centro de la República) a través de la página de Olympics.com.