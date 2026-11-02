México Deportes

México enfrentará a Kenia por la medalla de bronce en Beisbol 5 de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La escuadra mexicana buscará conseguir su primera medalla en Dakar 2026 cuando se enfrente este martes al cuadro africano

La escuadra mexicana buscará conseguir su primera medalla en Dakar 2026 cuando se enfrente este martes al cuadro africano. (Comité Olímpico Mexicano)
La escuadra mexicana buscará conseguir su primera medalla en Dakar 2026 cuando se enfrente este martes al cuadro africano. (Comité Olímpico Mexicano)
Guardar

La Selección Mexicana de Beisbol 5 quedó fuera de la pelea por el oro tras caer ante China Taipéi en dos sets durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El equipo tricolor disputará este martes 3 de noviembre el partido por la medalla de bronce frente a Kenia, donde México tendrá una última oportunidad de subir al podio y conseguir una presea para la delegación nacional.

PUBLICIDAD

Por su parte, el país asiático enfrentará a Cuba por el título olímpico.

Cómo fue el desarrollo del encuentro ante China Taipéi

México no pudo vencer a China Taipéi pero mantiene vidas las esperanzas de medalla. (Comité Olímpico Mexicano)
México no pudo vencer a China Taipéi pero mantiene vidas las esperanzas de medalla. (Comité Olímpico Mexicano)

China Taipéi tomó ventaja desde el arranque de la semifinal ante México, con un primer set en el que capitalizó los errores defensivos del cuadro tricolor. El equipo asiático anotó siete carreras en la primera entrada y cinco más en la segunda para imponerse por 12-2.

México reaccionó en el segundo parcial y cambió el ritmo del encuentro. El representativo nacional anotó tres carreras en el segundo inning, dos en el tercero y tres en el quinto para ganar 8-2 y empatar la serie.

La definición llegó en el tercer set. México abrió con una carrera, pero China Taipéi respondió con cinco anotaciones en la segunda entrada y agregó dos más en la cuarta. El conjunto asiático se impuso 7-2 y selló su pase a la final.

PUBLICIDAD

Aunque México conectó 31 hits a lo largo de los tres sets, China Taipéi aprovechó mejor sus oportunidades ofensivas y no cometió errores defensivos. El cuadro tricolor registró un error en el primer set y otro en el segundo, jugadas que influyeron en el desarrollo de la semifinal.

México tendrá una revancha contra Kenia

México cayó en la fase de grupos contra Kenia (Comité Olímpico Mexicano)
México cayó en la fase de grupos contra Kenia (Comité Olímpico Mexicano)

Durante la fase de grupos, la única derrota de México llegó precisamente ante Kenia, rival que volverá a enfrentar en el partido por la medalla de bronce. El equipo africano ganó la serie en dos sets, ambos definidos por márgenes mínimos.

En el primer parcial, Kenia tomó ventaja con tres carreras en la primera entrada., pero México respondió con una anotación en el segundo inning y dos más en el tercero para ponerse al frente 3-2. Sin embargo, el conjunto keniano recuperó la ventaja con dos carreras en la sexta y una en la séptima para imponerse 6-5.

La ofensiva mexicana conectó 14 hits, uno menos que Kenia, que terminó con 15. El error defensivo del cuadro tricolor también influyó en un encuentro que se mantuvo abierto hasta la última entrada.

El segundo set siguió un guion similar. Kenia anotó una carrera en el primer inning y agregó dos en el tercero, mientras que México respondió con una en la segunda y dos más en la cuarta para igualar momentáneamente el marcador.

Kenia volvió a marcar diferencia en la sexta entrada al fabricar tres carreras. México intentó reaccionar con dos anotaciones en su último turno ofensivo, pero no le alcanzó y cayó por 6-5. El representativo africano conectó 18 hits, contra 15 de México.

Cuándo y dónde ver el encuentro por la medalla de bronce

El encuentro por la medalla de bronce entre México y Kenia podrá seguirse este martes 3 de noviembre a las 9:00 horas (tiempo del centro de la República) a través de la página de Olympics.com.

Temas Relacionados

Juegos Olímpicos de la Juventud DakarJuegos Olímpicos de la JuventudDakar 2026Atletas mexicanosBeisbolmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ernesto Ruffo espera que revisen su vinculación en caso de huachicol fiscal tras fallo de juez

La suspensión definitiva que consigió el político detiene el avance hacia la etapa oral mientras se resuelve una impugnación contra la decisión judicial solicitada por la Fiscalía

Ernesto Ruffo espera que revisen su vinculación en caso de huachicol fiscal tras fallo de juez

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este día

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este día

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

La exconductora pidió a una corte federal revisar la legalidad de su arresto y evitar que la trasladen fuera del área de Miami; el juez ordenó al ICE justificar por qué debe permanecer bajo custodia, pero rechazó frenar de inmediato un posible cambio de centro de detención

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas de los últimos pagos por letra

El último depósito del año comenzará esta semana. Conoce qué beneficiarios recibirán primero los 6,400 pesos y cuándo corresponde el turno de las demás iniciales

Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas de los últimos pagos por letra

Puente del 20 de noviembre 2026: qué día será el descanso obligatorio en México

Aunque la conmemoración de la Revolución Mexicana ocurre en viernes, la Ley Federal del Trabajo traslada el descanso al tercer lunes del mes, con pago triple para quien ese mandato no sea respetado

Puente del 20 de noviembre 2026: qué día será el descanso obligatorio en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Riña en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos y dos heridos en Campeche

Dos centros de rehabilitación fueron atacados en menos de cinco horas en Mazatlán, hay tres muertos y cinco heridos

ENTRETENIMIENTO

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y habla de las lesiones que sufrió: “Los accidentes pasan siempre”

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

DEPORTES

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

Gran Premio de la Ciudad de México rompe récord de asistencia: todo lo que dejó el fin de semana

Quién es Roman Bravo Young, el peleador que consiguió la primera medalla mundial en la historia de la lucha mexicana

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México