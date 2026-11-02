Cómo lavar almohadas amarillentas en casa sin que pierdan su forma

Las almohadas amarillentas pueden recuperarse sin deformarse si el lavado se adapta al tipo de relleno. Las de fibra y algunas de plumas admiten ciclos delicados, mientras que la viscoelástica, el látex y la espuma necesitan limpieza superficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las almohadas amarillentas requieren un lavado adaptado al tipo de relleno para recuperar limpieza sin perder volumen. Antes de aplicar bicarbonato, detergentes o ciclos de lavadora, hay que revisar la etiqueta: ese paso define si el material admite agua, centrifugado y secadora.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda comprobar las indicaciones del fabricante antes de lavar una almohada. La composición, la temperatura máxima y la posibilidad de usar blanqueadores o secadora condicionan todo el proceso.

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Las almohadas de fibra y plumas admiten un lavado profundo con precauciones

Las almohadas de fibra sintética, microfibra y poliéster suelen ser aptas para lavadora. Estos rellenos resisten mejor la humedad que los núcleos de espuma, aunque pueden perder firmeza si se someten a ciclos agresivos o lavados demasiado frecuentes.

Las almohadas de plumas también pueden lavarse si su etiqueta lo permite. Antes de introducirlas en el tambor, conviene revisar las costuras para comprobar que no existan roturas por las que pueda escapar el relleno.

La OCU señala que el lavado debe ajustarse a las instrucciones específicas de cada almohada. El uso de agua demasiado caliente, productos incompatibles o programas intensos puede afectar tanto al tejido exterior como a la distribución interna del relleno.

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Para evitar que la carga se descompense, se pueden lavar dos almohadas de características similares al mismo tiempo. Si solo se dispone de una, varias toallas pueden ayudar a repartir el peso durante el giro de la lavadora.

Las almohadas de plumas también pueden lavarse si su etiqueta lo permite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa delicado protege el relleno de la almohada

El ciclo delicado, para prendas sintéticas o para lana es la alternativa más prudente para almohadas lavables. Estos programas limitan los movimientos bruscos que podrían deformar las fibras o apelmazar las plumas.

El centrifugado también debe ser moderado. Una velocidad excesiva puede desplazar el relleno, concentrarlo en determinadas zonas y dejar la almohada con una forma irregular después del lavado.

El detergente líquido suave resulta preferible al polvo. La OCU explica que los residuos de detergente pueden quedarse dentro del relleno si el aclarado no es suficiente, lo que puede afectar la textura y favorecer la formación de grumos.

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Por esa razón, conviene usar una cantidad reducida de detergente y activar un aclarado adicional si la lavadora ofrece esa opción. El objetivo es retirar el jabón por completo antes del secado.

La OCU aconseja evitar la lejía en almohadas de fibra. Aunque el amarilleo pueda llevar a buscar productos blanqueadores intensos, la compatibilidad del material debe prevalecer sobre el resultado estético.

El bicarbonato puede tratar manchas amarillas localizadas

Las manchas amarillas suelen estar vinculadas con el sudor, los aceites naturales de la piel, la saliva y la humedad acumulada. Cuando esas sustancias permanecen durante mucho tiempo sobre el tejido, se oxidan y pueden dejar marcas más difíciles de eliminar.

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En almohadas lavables, el bicarbonato puede utilizarse como pretratamiento sobre zonas puntuales. Una pasta de bicarbonato y agua permite actuar sobre la superficie antes de iniciar el lavado, sin necesidad de frotar con fuerza.

El uso de productos más agresivos exige mayor cautela. wikiHow recoge recetas domésticas para almohadas lavables que incluyen detergentes, blanqueadores y bórax, pero esos métodos no son adecuados para todos los tejidos ni para rellenos delicados.

Las mezclas químicas no deben aplicarse de forma indiscriminada. El agua oxigenada, la lejía y otros agentes deben mantenerse separados cuando sus instrucciones adviertan incompatibilidades, y solo deben usarse sobre materiales que el fabricante autorice.

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Si el amarilleo se limita a la funda o al protector, la mejor decisión puede ser lavarlos por separado. Así se evita someter el relleno a un lavado profundo cuando no resulta necesario.

En almohadas lavables, el bicarbonato puede utilizarse como pretratamiento sobre zonas puntuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viscoelástica y el látex no deben empaparse

Las almohadas de viscoelástica, látex y espuma convencional requieren una estrategia distinta. Estos materiales pueden retener humedad en el interior y perder su estructura si se introducen en una lavadora.

En estos casos, el lavado profundo no es la solución. La limpieza debe concentrarse en la superficie, mediante un paño apenas humedecido con agua tibia y detergente suave.

El paño debe estar bien escurrido antes de tocar el núcleo. La intención es retirar suciedad superficial sin saturar de agua la espuma, que puede tardar demasiado en secarse.

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Después de limpiar, se debe pasar un paño seco y dejar la almohada en un lugar ventilado. Antes de volver a usarla, hay que comprobar que no conserve humedad, zonas frías al tacto ni olor desagradable.

wikiHow también aconseja reservar el lavado completo para los modelos que soporten agua y movimiento. En las espumas, la prioridad es conservar el soporte y evitar deformaciones que no puedan revertirse.

El secado completo impide que el relleno se apelmace

Una almohada recién lavada no debe volver a la cama hasta estar completamente seca. La humedad interna puede alterar el relleno, generar olores y favorecer la aparición de moho.

Las almohadas aptas para secadora pueden secarse a baja temperatura si la etiqueta lo autoriza. Las pelotas de tenis limpias dentro de calcetines ayudan a redistribuir las plumas o fibras durante el ciclo.

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Ese recurso evita que el relleno se junte en bloques. Al finalizar el secado, conviene sacudir la almohada y comprobar si recuperó un volumen uniforme.

Si no se dispone de secadora, la almohada debe secarse en posición horizontal sobre toallas limpias. Las toallas absorben parte del agua y permiten evitar la torsión del relleno.

La almohada debe girarse de vez en cuando durante el secado al aire. En los modelos de plumas, también ayuda presionarla y esponjarla suavemente para repartir el contenido interno.

Recomendaciones de lavado, enjuague y secado para higienizar almohadas sin apelmazar el relleno ni dañar los materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención reduce el amarilleo y limita los lavados profundos

Consumer Reports recomienda sacudir la almohada a diario para conservar su forma. El medio también aconseja airearla durante algunas horas de manera periódica, siempre que las condiciones lo permitan.

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El lavado profundo no debe convertirse en una tarea semanal. Las recomendaciones recogidas por Consumer Reports sitúan la frecuencia habitual entre dos y cuatro veces al año, según el uso, las alergias, la sudoración y el material de la almohada.

Las fundas y protectores requieren una limpieza más frecuente. Funcionan como barrera ante el contacto con el cabello, la piel, el sudor y los productos cosméticos, por lo que reducen la suciedad que alcanza el relleno.

Un protector lavable bajo la funda convencional puede prolongar la vida útil de una almohada. Esta capa adicional resulta especialmente útil en viscoelástica, látex y otros modelos que no toleran un lavado profundo.

La decisión final debe basarse en la etiqueta y en el estado de la almohada. Si el relleno ya no recupera su forma, presenta zonas compactas o conserva humedad y olor después de secarse, el lavado puede no ser suficiente para restaurar sus condiciones de uso.