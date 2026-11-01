América Latina

Ecuador inició el cuarto toque de queda del año en medio de la lucha contra el crimen organizado

La restricción de movilidad, que incluye a Guayaquil, regirá en cinco provincias entre la medianoche y las 5.00 de la mañana hasta el próximo 10 de noviembre. En ese horario, las fuerzas de seguridad realizarán “operaciones especiales” contra las bandas delictivas

Imagen difundida por el diario Extra tras el asesinato de tres menores de edad en Flor del Bastión, en Guayaquil, la noche del viernes 14 de agosto de 2026. (EXTA/ La República Ec)
Ecuador activó un toque de queda nocturno en cinco provincias de la costa hasta el 10 de noviembre. (EXTA/ La República Ec/ARCHIVO)
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Ecuador activó un nuevo toque de queda nocturno en cinco provincias costeras desde la madrugada de este domingo, con restricciones de movilidad entre las 0.00 y las 5.00 hasta el 10 de noviembre. La medida incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

El Gobierno limitó la circulación en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, territorios donde se concentra parte de la actividad criminal vinculada al narcotráfico y algunos de los mayores índices de homicidios del continente.

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El toque de queda rige del 1 al 10 de noviembre en cinco provincias de Ecuador y solo permite la circulación de equipos de emergencia entre la medianoche y las 5.00. El presidente Daniel Noboa señaló que la restricción busca proteger a la población durante operativos policiales y militares contra presuntos integrantes de bandas criminales.

Operativos contra bandas criminales en la costa

Durante la vigencia de la medida, policías y militares realizarán las “operaciones especiales” anunciadas por Noboa, que contemplan irrumpir en inmuebles para detener a presuntos miembros de organizaciones delictivas.

La medida decretada por Daniel Noboa representa el cuarto toque de queda aplicado en el país durante 2026.
La medida decretada por Daniel Noboa representa el cuarto toque de queda aplicado en el país durante 2026.

La restricción constituye el cuarto toque de queda decretado por el mandatario en 2026, después de los aplicados en marzo, mayo y septiembre.

Ecuador registró en 2025 un récord de 9.283 homicidios, con una tasa superior a 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

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Los toques de queda se han aplicado bajo estados de excepción parciales o nacionales, que suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. Estas disposiciones también pueden limitar la libertad de tránsito.

La medida coincide con las elecciones locales

El nuevo toque de queda se aplica a cuatro semanas de las elecciones locales del domingo 29 de noviembre. Los ecuatorianos elegirán, entre otros cargos, prefectos y alcaldes para los próximos cuatro años.

La disposición de seguridad se implementa a cuatro semanas de los comicios locales del 29 de noviembre. (EFE/ARCHIVO)
La disposición de seguridad se implementa a cuatro semanas de los comicios locales del 29 de noviembre. (EFE/ARCHIVO)

El oficialismo busca disputar al correísmo el control de ciudades como Quito y Guayaquil, según el escenario electoral descrito.

La restricción también coincide con uno de los puentes festivos más extensos del año, previsto del 31 de octubre al 3 de enero por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca.

Desde que declaró en 2024 una “guerra” contra el crimen organizado y calificó la situación como un “conflicto armado” interno, Noboa ha catalogado a las bandas criminales como grupos terroristas y reforzado la cooperación con la administración de Donald Trump en seguridad, inteligencia y operaciones contra el narcotráfico.

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