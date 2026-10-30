Tras el triunfo de Lula da Silva, la Bolsa de São Paulo tuvo su peor semana desde 2020 y el real sufrió la mayor devaluación en 18 años

El índice Ibovespa acumuló una caída del 18,1% en la semana posterior al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

Guardar

La Bolsa de São Paulo cerró este viernes la peor semana para el Ibovespa desde el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020, con un retroceso acumulado del 18,1%, después de que Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en la segunda vuelta electoral frente al candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro. El real, por su parte, sufrió su mayor caída semanal frente al dólar desde 2008.

El principal indicador del parqué paulista no logró cerrar en positivo en ninguna de las cinco jornadas de negociación de la semana. El viernes, el índice cedió un 0,75% y terminó la sesión en los 167.921 puntos, con una pérdida acumulada de unas 37.000 unidades desde el viernes anterior, previo a las elecciones. Solo en octubre, la Bolsa acumuló una caída del 9,88%.

PUBLICIDAD

El punto más crítico se registró el lunes, cuando el Ibovespa se hundió casi un 14% en una sola jornada. En los primeros minutos de la apertura, el índice llegó a caer más de un 16%, lo que obligó a suspender las operaciones durante 30 minutos para contener el derrumbe.

Este movimiento respondió a un desmonte abrupto de las expectativas de los operadores, que habían descontado un triunfo de Bolsonaro tras el resultado de la primera vuelta celebrada un mes antes, cuando el senador había quedado unos 2 millones de votos por delante de Lula. La victoria del mandatario progresista el domingo 25 de octubre, con la que logró su cuarto mandato, revirtió ese escenario que el mercado ya daba por descontado.

PUBLICIDAD

El retroceso bursátil de esta semana fue el más pronunciado desde el estallido de la pandemia de covid-19 en 2020, de acuerdo con los datos del cierre de la sesión.

El real se hunde frente al dólar

El real, por su parte, sufrió su mayor caída semanal frente al dólar desde 2008.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,05% este viernes, con el dólar cerrando a 5,444 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño. La moneda acumuló así una baja semanal del 9%, lo que equivale a un avance del dólar del 9,04% en el mismo período, el mayor salto semanal de la divisa estadounidense desde 2008.

Emerson Junior, jefe de Cambio y Cuentas Internacionales de la firma Convexa Investimentos, explicó que la disparada de la moneda estadounidense en el mercado local “reflejó la cautela de los inversores ante la indefinición sobre el equipo económico y la política fiscal del nuevo gobierno”.

PUBLICIDAD

Dudas sobre la agenda fiscal del cuarto mandato de Lula

El dólar estadounidense subió un 9,04% semanal frente al real brasileño y cerró la jornada en 5,444 unidades. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

La atención de la plaza financiera se trasladó ahora hacia la hoja de ruta económica del próximo gobierno de Lula, que asumirá el 5 de enero de 2027. El foco está puesto en el frente fiscal, ante las dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para compatibilizar su agenda de mayor inversión social en educación y salud con el equilibrio de las cuentas públicas prometido para la nueva gestión.

En ese contexto, la evaluación del mercado es que el Comité de Política Monetaria (Copom) no recortará la tasa Selic en la reunión prevista para la próxima semana.

Resultados dispares entre acciones y bancos

El Ibovespa acumuló un retroceso del 18,1 % y cerró el viernes en 167.921 puntos, después de cinco ruedas consecutivas en baja y una pérdida cercana a 37.000 unidades respecto del cierre anterior

Pese al clima adverso, este viernes dos de los principales valores del parqué, la minera Vale y la petrolera estatal Petrobras, amortiguaron una caída mayor del índice gracias a subidas del 3,28% y 0,98%, respectivamente.

PUBLICIDAD

En contraste, las entidades bancarias cerraron una semana teñida de rojo. Este viernes volvieron a registrar recortes encabezados por Santander Brasil (-2,84%), Itaú Unibanco (-2,15%) y Bradesco (-2,12%), mientras que el estatal Banco de Brasil logró mantenerse prácticamente estable, con una variación del 0,06%.

El volumen negociado en la jornada del viernes fue de unos 43.500 millones de reales, equivalentes a unos 8.000 millones de dólares o 7.000 millones de euros, en más de 5,5 millones de operaciones.