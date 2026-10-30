Abelardo de la Espriella anunció una convocatoria interna para cinco embajadas de Colombia: tienen que tener carrera diplomática

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó que cinco embajadas serán competidas por candidatos con carrera diplomática - crédito Isaac Bechara/Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó oficialmente que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática escogidos mediante una convocatoria interna, abierta y transparente, en defensa de los méritos de la carrera diplomática.

El mandatario informó en su cuenta de X que dejó sin efecto el listado de candidatos que había sido propuesto inicialmente. “He ordenado dejar de lado ese listado y adelantar un proceso que permita verificar objetivamente las capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes”, afirmó.

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Este fue el mensaje publicado por el presidente sobre las embajadas para candidatos con carreras diplomáticas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En conformidad con el aviso presidencial, la convocatoria se abrirá el viernes 30 de octubre y cerrará el martes 3 de noviembre del año en curso. Entre el 4 y el 5 de noviembre, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica revisará las hojas de vida.

De la Espriella aseguró que recibirá el viernes 6 de noviembre los cinco perfiles escogidos, junto con sus antecedentes y documentos de respaldo.

De la misma manera, indicó que su administración ya adelanta los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá. Según explicó, ambos son funcionarios de carrera que ya prestan servicios en esas sedes diplomáticas.

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“El mérito no puede ser una consigna que se exige en público y se desconoce en privado”, escribió, y sostuvo que el país requiere diplomáticos preparados para representar y defender los intereses nacionales en el exterior.

Las representaciones diplomáticas en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam harán parte del proceso anunciado por el Gobierno - crédito @CancilleriaCol/X

La inconformidad con el nombramiento de embajadores sin carrera diplomática

Este mensaje se dio a conocer luego de que Cambio publicó que a casi 80 días de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, su Gobierno designó o postuló a 22 embajadores, de los que ninguno pertenece a la carrera diplomática y consular.

La primera lista incluyó exfuncionarios, empresarios, abogados, dirigentes políticos y personas cercanas al mandatario.

Según una revisión publicada por el medio, las nominaciones contrastarían con el planteamiento de campaña de fortalecer el servicio exterior bajo criterios de eficiencia administrativa, apertura de mercados y gestión de negocios. Y es que la normativa colombiana establece que, como mínimo, el 20% de los cargos de embajador debe estar ocupado por integrantes de la carrera diplomática y consular.

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La empresaria y periodista Tania Gilinski ya tomó posesión como embajadora de Colombia en Israel, ante el canciller Omar Bula (- crédito Cancillería)

Según la publicación periodística, la composición de los nombramientos mantiene una tendencia señalada por la plataforma Diplomacia Abierta, cuya revisión de decretos y resoluciones entre 2000 y 2024 concluyó que más de la mitad de los cargos del servicio exterior fue asignada a personas ajenas al escalafón. En el caso de las embajadas, esa proporción superó el 72%.

Entre los nombres propuestos aparece María Consuelo Araújo Castro, designada embajadora en Estados Unidos, y Tania Gilinski, postulada para encabezar la misión ante Israel. Son las únicas dos mujeres incluidas entre las 22 designaciones y postulaciones conocidas hasta el momento.

María Consuelo Araújo es la embajadora de Colombia ante Estados Unidos - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos/X

El exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía fue postulado para España. Juan Gonzalo Ospina, amigo personal de De la Espriella y coordinador de su campaña en Europa, quedó designado como representante de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

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Juan Gonzalo Ospina Serrano es el nuevo embajador de Colombia ante organizaciones como la Unión Europea y Luxemburgo - crédito Cancillería

La lista también incorpora a Miguel Uribe Londoño para Reino Unido, a Alberto Rafael Sarabia para Italia y a Luis Alfonso Plazas Vega para Perú. Ninguno de ellos integra el escalafón diplomático.

En el grupo de empresarios figuran Jorge Jaller, exdirectivo del Grupo Éxito, quien fue destinado a Venezuela; Jaime Alberto Ochoa, vinculado a los sectores de combustibles y logística, para Emiratos Árabes Unidos; y Edgardo Tomás Jaramillo, relacionado con actividades fiduciarias e inmobiliarias, para Panamá.

Al menos seis de los 22 nombramientos corresponden a personas vinculadas con la región Caribe. Orlando Abello fue designado para Costa Rica; Miguel Arrázola, para El Salvador; Juan Carlos Gossaín, para Francia; Óscar Gómez Hernández, para Portugal; Juvenal Infante, para China; y Ochoa, para Emiratos Árabes Unidos.

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