México

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

El piloto mexicano finalizó en la decimoctava posición; Autódromo Hermanos Rodríguez registra asistencia de 102,122 fans en el 1er día de actividades

Checo Pérez repite el lugar P18 en el día de prácticas en la CDMX REUTERS/Eloisa Sanchez
Checo Pérez repite el lugar P18 en el día de prácticas en la CDMX REUTERS/Eloisa Sanchez
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Terminó el primer día de prácticas rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México y Sergio Checo Pérez hizo vibrar a todo el público que asistió este viernes 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Después de 60 minutos de sesión, el piloto mexicano, Sergio Pérez, finalizó P18 tal como en la FP1. Por otro lado, el monegasco, Charles Leclerc, volvió a dominar la etapa de pruebas y se afianza como candidato al triunfo rumbo a la carrera oficial de la Fórmula Uno en México.

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El piloto de Ferrari mejoró su tiempo en la capital del país con 1:17.827. Recordar que en la primera práctica Leclerc firmó el mejor tiempo en 1:18.128. Checo Pérez se quedó a un segundo después de 31 giros en la Ciudad de México.

Tras el anuncio final de la Fórmula Uno, el orden de los pilotos finalizó de la siguiente manera en la FP2:

Un automóvil monoplaza blanco y negro en una pista de carreras junto a tribunas con público y vallas publicitarias.
Hace su debut con Cadillac en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Charles Leclerc — Ferrari. Tiempo de referencia: 1:17.827. Completó 33 vueltas.
  2. Lando Norris — McLaren. Diferencia de 0.103 segundos. Completó 31 vueltas.
  3. George Russell — Mercedes. Diferencia de 0.106 segundos. Completó 28 vueltas.
  4. Kimi Antonelli — Mercedes. Diferencia de 0.217 segundos. Completó 31 vueltas.
  5. Max Verstappen — Red Bull. Diferencia de 0.311 segundos. Completó 24 vueltas.
  6. Isack Hadjar — Red Bull. Diferencia de 0.410 segundos. Completó 29 vueltas.
  7. Arvid Lindblad — Racing Bulls. Diferencia de 0.562 segundos. Completó 32 vueltas.
  8. Pierre Gasly — Alpine. Diferencia de 0.580 segundos. Completó 31 vueltas.
  9. Liam Lawson — Racing Bulls. Diferencia de 0.628 segundos. Completó 30 vueltas.
  10. Oscar Piastri — McLaren. Diferencia de 0.642 segundos. Completó 29 vueltas.
  11. Lewis Hamilton — Ferrari. Diferencia de 0.685 segundos. Completó 13 vueltas.
  12. Fernando Alonso — Aston Martin. Diferencia de 0.769 segundos. Completó 27 vueltas.
  13. Esteban Ocon — Haas. Diferencia de 0.947 segundos. Completó 30 vueltas.
  14. Oliver Bearman — Haas. Diferencia de 1.022 segundos. Completó 30 vueltas.
  15. Nico Hülkenberg — Audi. Diferencia de 1.196 segundos. Completó 33 vueltas.
  16. Franco Colapinto — Alpine. Diferencia de 1.305 segundos. Completó 32 vueltas.
  17. Carlos Sainz — Williams. Diferencia de 1.421 segundos. Completó 26 vueltas.
  18. Sergio PérezCadillac. Diferencia de 1.579 segundos. Completó 31 vueltas.
  19. Alexander Albon — Williams. Diferencia de 1.751 segundos. Completó 28 vueltas.
  20. Lance Stroll — Aston Martin. Diferencia de 1.804 segundos. Completó 24 vueltas.
  21. Valtteri Bottas — Cadillac. Diferencia de 2.338 segundos. Completó 31 vueltas.
  22. Gabriel Bortoleto — Audi. Diferencia de 2.347 segundos. Completó 10 vueltas

Checo Pérez no logra salir de la P18 en el primer día de actividades en la Ciudad de México

El piloto nacional sale del hospitality de Cadillac
El piloto nacional sale del hospitality de Cadillac (Luis Mote Nava )

En su primera aparición sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez como representante de la escudería Cadillac, Sergio Checo Pérez acabó en la decimoctava posición y repitió ese resultado esta tarde en la práctica 2.

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Pérez Mendoza realizó 31 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:20.395. A pesar de sus antecedentes, la afición que presenció las prácticas ovacionó cada momento al corredor tapatío, quien renovó contrato con Cadillac hasta 2029.

  1. Charles Leclerc, — Ferrari, terminó primero con un tiempo de 1:18.128 y 29 vueltas.
  2. Kimi Antonelli, — Mercedes, ocupó el segundo lugar con un tiempo de 1:18.787 y 30 vueltas.
  3. Frederik Vesti, — Mercedes, finalizó tercero con un tiempo de 1:18.861 y 24 vueltas.
  4. Lewis Hamilton, — Ferrari, quedó cuarto con un tiempo de 1:18.866 y 25 vueltas.
  5. Ayumu Iwasa, — Red Bull Racing, terminó quinto con un tiempo de 1:19.113 y 23 vueltas.
  6. Pierre Gasly, — Alpine, ocupó el sexto lugar con un tiempo de 1:19.210 y 33 vueltas.
  7. Fernando Alonso, — Aston Martin, finalizó séptimo con un tiempo de 1:19.357 y 29 vueltas.
  8. Oscar Piastri, — McLaren, terminó octavo con un tiempo de 1:19.376 y 30 vueltas.
  9. Oliver Bearman, — Haas, quedó noveno con un tiempo de 1:19.412 y 28 vueltas.
  10. Arvid Lindblad, — Racing Bulls, con un tiempo de 1:19.478 y 30 vueltas.
  11. Isack Hadjar, — Red Bull Racing, terminó undécimo con un tiempo de 1:19.545 y 21 vueltas.
  12. Nikola Tsolov, — Racing Bulls con un tiempo de 1:19.604 y 29 vueltas.
  13. Nico Hülkenberg, — Audi, ocupó la decimotercera posición con un tiempo de 1:19.608 y 27 vueltas.
  14. Gabriele Minì, — Alpine, quedó decimocuarto con un tiempo de 1:19.946 y 32 vueltas.
  15. Ryo Hirakawa, — Haas, terminó decimoquinto con un tiempo de 1:19.982 y 30 vueltas.
  16. Carlos Sainz, — Williams, ocupó el decimosexto lugar con un tiempo de 1:20.006 y 31 vueltas.
  17. Leonardo Fornaroli, — McLaren, finalizó decimoséptimo con un tiempo de 1:20.235 y 25 vueltas.
  18. Sergio Pérez, — Cadillac, quedó decimoctavo con un tiempo de 1:20.395 y 31 vueltas.
  19. Jak Crawford, — Aston Martin, terminó decimonoveno con un tiempo de 1:20.803 y 15 vueltas.
  20. Luke Browning, — Williams, ocupó el vigésimo lugar con un tiempo de 1:20.869 y 33 vueltas.
  21. Freddie Slater, — Audi, finalizó vigesimoprimero con un tiempo de 1:20.945 y 14 vueltas.
  22. Colton Herta, — Cadillac, terminó vigesimosegundo con un tiempo de 1:21.365 y 30 vueltas.

¿Qué sigue en el Gran Premio de México tras las prácticas 1 y 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Checo Pérez y Lance Strolle corren sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS/Raquel Cunha
Checo Pérez y Lance Strolle corren sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez. REUTERS/Raquel Cunha

La actividad en el Gran Premio de la Ciudad de México seguirá el día sábado 31 de octubre con la tercera y última práctica libre previo a la clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera principal en la Magdalena Mixhuca.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.
  • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.

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