Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Una menor de siete años que viajaba con otros niños y su madre, todos con ciudadanía estadounidense, murió tras disparos durante un operativo para captural a Axel, un líder del c{artel del Golfo en Tamulipas este jueves 29 de abril Foto: Facebook Vecinos Matamoros

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La niña Aranza A. P., de siete años, murió por un disparo en la cabeza durante la jornada de violencia durante la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, en Matamoros, Tamaulipas. La menor y su familia, con ciudadanía estadounidense, viajaban en una camioneta negra junto con otros cuatro niños y familiares; su madre sufrió una lesión en un pie.

Las autoridades investigaban de dónde provino el disparo que alcanzó a la niña: si fue efectuado desde tierra o desde el aire. La menor murió en el lugar de los hechos, mientras la camioneta en la que se trasladaba era baleada durante la persecución relacionada con el operativo.

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La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la noche del 29 de octubre el fallecimiento de una menor de edad y dos personas lesionadas por los hechos violentos registrados en el municipio, sin embargo medios locales contabilizaron hasta siete heridos e una actualización la mañana de este viernes. La institución no difundió inicialmente la edad de la víctima ni las circunstancias precisas de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una investigación para esclarecer el fallecimiento y documentar las lesiones de las otras dos personas afectadas. Hasta ese momento, tampoco había revelado sus identidades ni su estado de salud.

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Una camioneta roja arde en llamas desprendiendo una columna de humo negro en una calle frente a establecimientos comerciales. El fuego se concentra en la parte delantera del vehículo mientras otros automóviles circulan por la vialidad y varias personas observan el hecho desde la acera. Video: Redes sociales

La captura de “El Titán” desató ataques y narcobloqueos

La violencia se desató después de que fuerzas federales detuvieron a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, conocido como “El Titán” o “El Axel”, junto con otra persona cuya identidad no fue divulgada. El detenido era señalado como segundo al mando de Los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo.

Cárdenas Rodríguez era hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, y sobrino nieto de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas. Tras su captura, se registraron ataques armados y narcobloqueos en Matamoros, Río Bravo y Padilla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, relacionó a “El Titán” con la agresión contra integrantes de la SSPC ocurrida el 17 de mayo. Durante ese ataque, Marcelo Vázquez Vázquez, agente federal asignado a la protección del consulado estadounidense en Matamoros, murió a tiros en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada.

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Otros dos elementos resultaron heridos en esa agresión. García Harfuch también responsabilizó al detenido de homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de contrabando de armas desde ese país.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

El operativo ocurrió sobre la avenida Pedro Cárdenas

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron el operativo sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde de Matamoros.

“El Titán” viajaba en una camioneta Lamborghini Urus azul cuando fue interceptado. Durante la acción, las autoridades aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.

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Los dos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México. Quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Cárdenas Rodríguez ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023 por personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, como resultado de una Orden Técnica de Investigación. Un juez de control determinó el 18 de enero de 2024 que enfrentara su proceso en libertad.

Matamoros reanudó el transporte tras los bloqueos

José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, fue liberado en noviembre de 2024 pese a que contaba con una extradición aprobada por la SRE. Después de su liberación, permaneció prófugo.

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El Gobierno Municipal de Matamoros informó horas después que no se registraban nuevas situaciones de riesgo en la ciudad. Elementos del Ejército Mexicano, Semar, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Protección Civil continuaron con el retiro de vehículos y escombros de las vialidades bloqueadas.

Las autoridades anticiparon el arribo de más elementos de seguridad para reforzar los despliegues y liberar las avenidas afectadas. El municipio pidió a la población atender la información de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las corporaciones.

El alcalde Beto Granados informó que el transporte público volvió a operar con normalidad, incluidas las rutas urbanas, los traslados de trabajadores a fábricas y el servicio de Maxi-Taxi. El Consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a su personal permanecer resguardado y mantuvo su aviso de viaje para Tamaulipas en Nivel 4, por terrorismo, delincuencia y secuestro.

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