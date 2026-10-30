América Latina

Más de un millón cesantes y 100 mil trabajos destruidos: las preocupantes cifras del desempleo en Chile

El último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desocupación fue de 9,8% en el último trimestre, la más alta en cinco años

Personas caminan dentro de una mina subterránea de cobre cerca de Rancagua, Chile. REUTERS/Fabian Cambero
Personas caminan dentro de una mina subterránea de cobre cerca de Rancagua, Chile. REUTERS/Fabian Cambero
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Las cifras del desempleo en Chile no repuntan. Este jueves, el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la desocupación llegó a 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, el registro más elevado desde 2021, cuando el indicador se ubicó en un 10%.

El resultado refleja un incremento del 1,3% respecto del mismo período del año anterior y estuvo acompañado por un crecimiento de 15,3% en la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo.

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El dato más preocupante es que los desempleados ya superaron la barrera del millón. En concreto, se destruyeron 102.875 empleos y el país contabilizó 1.007.976 personas desocupadas durante el período analizado.

El estudio arrojó además que el comportamiento del mercado laboral no ha sido homogéneo, pues algunas actividades productivas registraron importantes retrocesos en sus niveles de ocupación -particularmente la industria manufacturera-, donde el número de trabajadores disminuyó 8,1%.

El escenario es todavía más complejo en otras áreas: el sector de información y comunicaciones experimentó una contracción de 20,8%, mientras que las actividades financieras y de seguros anotaron una caída de 14,1%.

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A este panorama se suma el retroceso de 2,5% en los trabajadores asalariados formales, una señal que también da cuenta de las dificultades que enfrenta el empleo con contrato y protección laboral.

La menor actividad se refleja, además, en la cantidad de horas destinadas al trabajo. El total de horas efectivamente trabajadas retrocedió 2,2% en un año, en tanto que el promedio semanal por trabajador bajó 1,1%, situándose en 36 horas.

Las mujeres encabezan las cifras de cesantía. En la foto, un salón de manicure en un centro comercial en Santiago, Chile. REUTERS/Ivan Alvarado
Las mujeres encabezan las cifras de cesantía. En la foto, un salón de manicure en un centro comercial en Santiago, Chile. REUTERS/Ivan Alvarado

Mujeres registran mayor desempleo y Santiago supera promedio nacional

Al revisar los resultados según género, las mujeres continúan enfrentando una tasa de desocupación superior a la masculina. En el trimestre analizado, el desempleo femenino alcanzó el 10,5%, lo que representa un aumento de 1,4% en comparación con igual período del año pasado.

Entre los hombres, en tanto, el indicador llegó a 9,3%, tras experimentar un incremento anual de 1,2%.

Sin embargo, al observar la evolución de la población ocupada aparece una diferencia relevante: la disminución del empleo afectó con mayor intensidad a los hombres, cuya ocupación cayó 1,9%. Entre las mujeres, la contracción fue bastante menor, alcanzando apenas un 0,1%.

La situación también preocupa en el Gran Santiago, donde el desempleo llegó a 10,4% durante julio-septiembre, superando el promedio nacional.

El indicador experimentó un alza de 1,6% en doce meses, en un escenario marcado por una reducción de 1,3% en el número de personas ocupadas.

Paralelamente, la fuerza de trabajo registró un crecimiento de 0,5%, lo que significa que aumentó la cantidad de personas disponibles para trabajar mientras disminuían los puestos de trabajo.

Los empleos se están volviendo cada vez más precarios, aseguran expertos. En la foto, un hombre trabaja en una tienda de reparación de calzado, en Valparaíso, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido
Los empleos se están volviendo cada vez más precarios, aseguran expertos. En la foto, un hombre trabaja en una tienda de reparación de calzado, en Valparaíso, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

Qué dicen los expertos

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, admitió que las cifras “no son buenas”, mientras que el decano de la Facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile, Óscar Landerretche, recordó que la última vez que hubo un millón de cesantes fue entre julio y octubre del 2020, en plena pandemia.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, aseguró en entrevista con EmolTV que se trata de “malas noticias y ya no podemos decir que inesperadas”, y que la situación “va empeorando por el lado del empleo”

De la misma opinión fue Soledad Hormazábal, investigadora de Pivotes, quien advirtió al medio citado que “no estamos simplemente ante una economía que crea empleos insuficientes para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, sino ante una economía que está destruyendo puestos de trabajo”.

Carlos Smith, economista y académico investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES FEN UDD), señaló en tanto a BioBíoChile que “en un año hay 103.000 personas ocupadas menos y a eso hay que sumarle que hay 113.000 personas más fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, si la participación se hubiese mantenido, la tasa estaría en torno al 10,3%”.

Smith identificó una relación entre la menor inversión registrada meses atrás y la actual pérdida de puestos de trabajo. A su juicio, la contracción de la actividad inversora termina trasladándose al mercado laboral, afectando las decisiones de contratación y las oportunidades disponibles para los trabajadores.

“Lo que dejó de invertirse hace unos meses, hoy se ve en el empleo”, afirmó.

Finalmente, Smith advirtió que el problema no se limita a la menor cantidad de personas ocupadas, pues la reducción de los asalariados formales también evidencia un deterioro en las características de los empleos disponibles, con un mercado laboral que pierde estabilidad y calidad y se vuelve cada día mas precario.

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