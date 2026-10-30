Colombia

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno publicaron las primeras fotos oficiales de su boda: “Oficialmente somos esposos”

Los recién casados compartieron imágenes de la ceremonia en Zipaquirá y mensajes en los que agradecieron a Dios por su unión

Los recién casados celebraron junto a familiares, amigos y figuras del entretenimiento tras la ceremonia en la Catedral de Sal de Zipaquirá

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La mañana del viernes 30 de octubre, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno publicaron las primeras imágenes oficiales de su matrimonio y compartieron mensajes de agradecimiento después de la ceremonia que celebraron en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca.

La pareja se casó durante la tarde del jueves 29 de octubre, luego de más de seis años de relación y dos hijos en común, Máximo y Domenic. Aunque durante la jornada circularon registros grabados por invitados, las fotografías divulgadas por los recién casados mostraron por primera vez escenas seleccionadas por ellos de la ceremonia religiosa y de su llegada al altar.

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En las imágenes, Luisa Fernanda W aparece tomada del brazo de su madre, con un vestido blanco marfil de falda amplia, velo tipo catedral y un ramo de flores en tonos claros. Pipe Bueno, por su parte, llevó un esmoquin negro con camisa blanca y corbatín. También se observa a la pareja durante el intercambio de votos y en el momento posterior a la ceremonia, cuando sellaron su unión con un beso frente al altar.

Las fotos y los mensajes con los que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno anunciaron su boda - crédito @luisafernandaw @pipebueno/ Instagram
Las fotos y los mensajes con los que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno anunciaron su boda - crédito @luisafernandaw @pipebueno/ Instagram

La boda se realizó en el recinto subterráneo de la Catedral de Sal, donde los invitados siguieron un código de vestuario de gala. Las mujeres debían asistir con vestidos largos negros, mientras que los hombres tenían que llevar atuendos de etiqueta. La decoración incluyó flores blancas y una iluminación adaptada a los espacios del templo ubicado a 180 metros bajo tierra.

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Luisa Fernanda W compartió su mensaje tras convertirse en esposa de Pipe Bueno

La creadora de contenido acompañó las fotografías con un texto en el que relató cómo vivió la ceremonia y agradeció a Dios por el matrimonio con el cantante de música popular.

“¡NOS CASAMOS! Y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir todo lo que vivimos. Fue un día lleno de amor, de lágrimas de felicidad, de risas, de emociones que jamás voy a olvidar”, escribió Luisa Fernanda W.

Los recién casados publicaron fotos de su llegada al altar tras más de seis años de relación - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Los recién casados publicaron fotos de su llegada al altar tras más de seis años de relación - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En el mensaje, la influencer también se refirió al momento de pronunciar los votos frente al altar y al camino que ha compartido con Pipe Bueno. “Mirarte a los ojos, hacer nuestros votos frente a Dios y saber que después de tantos años, tantas historias y tantos momentos compartidos, estábamos ahí, eligiéndonos una vez más, fue algo que me llenó el alma”, expresó.

La publicación incluyó referencias a la familia que formaron durante su relación. “Amor, qué felicidad tan grande poder seguir construyendo esta vida contigo. Qué bonito todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y la familia tan hermosa que Dios nos ha regalado”, agregó.

Luisa Fernanda W señaló que durante la boda experimentó emociones distintas y destacó el componente religioso de la celebración. “Ayer fui inmensamente feliz. Me reí, lloré, canté, disfruté cada instante y sobre todo, sentí a Dios presente en cada detalle”, escribió.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La creadora de contenido cerró su mensaje con una frase para anunciar oficialmente el matrimonio: “Señoras y señores, oficialmente somos esposos. Y QUÉ FELICIDAD!!!!!”.

Pipe Bueno habló de Dios y de su unión con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno también publicó imágenes de la ceremonia y dejó una reflexión dirigida a su esposa. El artista afirmó que la fe tuvo un lugar central durante el momento que compartieron frente al altar. “En el altar ayer fuimos tres. Sí, aunque suene extraño: Luisa, Dios y yo. Y hoy tengo la certeza de que esto es para siempre”, escribió el cantante en sus redes sociales.

El intérprete de música popular destacó las cualidades de Luisa Fernanda W y manifestó su gratitud por la relación que construyeron. “Se quedan cortas las palabras para expresar lo afortunado que me siento de compartir mi vida con una mujer tan noble, bondadosa y llena de amor”, señaló.

“Qué fortuna la mía coincidir contigo, elegirte y tener la bendición de caminar juntos para toda la vida”, concluyó Pipe Bueno en el texto que acompañó su publicación.

La influencer destacó la familia que ha construido con Pipe Bueno y sus dos hijos - crédito @luisafernandaw/ Instagram
La influencer destacó la familia que ha construido con Pipe Bueno y sus dos hijos - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Los hijos de la pareja participaron en la ceremonia religiosa

Máximo y Domenic tuvieron un papel en el matrimonio de sus padres, ya que fueron los encargados de llevar las argollas hasta el altar. Su participación quedó registrada en videos y fotografías que comenzaron a circular durante la noche del 29 de octubre.

La ceremonia en Zipaquirá formalizó una relación que había avanzado hacia el compromiso en octubre de 2023, cuando Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W durante un viaje a Dubái. Desde entonces, la pareja compartió parte de los preparativos, aunque mantuvo en reserva varios aspectos de la celebración.

Las imágenes oficiales revelaron detalles de la ceremonia - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Las imágenes oficiales revelaron detalles de la ceremonia - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La publicación de las primeras imágenes oficiales permitió conocer con mayor detalle la llegada de Luisa Fernanda W, el vestido elegido para el matrimonio, los momentos junto a Pipe Bueno frente al altar y el mensaje con el que ambos anunciaron que ya son esposos.

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