América Latina

La mayor estatal chilena despidió a ocho altos cargos por escándalo de sobreproducción

Auditorías en la cuprífera Codelco detectaron anomalías en los reportes de producción de 2024 y 2025 que permitieron cobrar millonarios bonos

La compañía detectó un sistema de doble contabilización de la producción.
La compañía detectó un sistema de doble contabilización de la producción.
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Una profunda reestructuración comenzó a tomar forma al interior de la estatal Codelco, luego de que su directorio resolviera este jueves desvincular a ocho ejecutivos y altos mandos vinculados a la Casa Matriz y a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador. La decisión se adoptó tras conocerse los resultados de una serie de auditorías que identificaron anomalías en las cifras de producción de la cuprífera, correspondiente a 2024 y 2025.

Las revisiones, realizadas tanto por equipos internos como por las consultoras externas KPMG y EY, detectaron inconsistencias en los procedimientos utilizados para registrar y comunicar los niveles de producción de cobre, antecedentes que llevaron a la administración a tomar medidas sobre distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.

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La nómina de desvinculados incluye al gerente general de División Salvador; al gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; y a los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

También dejaron sus funciones el jefe de Valorización Metalúrgica de Contabilidad, el superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

Desde la corporación señalaron que las medidas forman parte de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.

“El directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente”, señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

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Trabajadores caminan por un túnel de la mina de cobre "El Teniente" de Codelco, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, situada cerca de Rancagua. REUTERS/Fabian Cambero.
Trabajadores caminan por un túnel de la mina de cobre "El Teniente" de Codelco, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, situada cerca de Rancagua. REUTERS/Fabian Cambero.

Las auditorías

Las desvinculaciones se producen en medio de una investigación que lleva varios meses desarrollándose y que busca establecer cómo se generaron las diferencias detectadas en los reportes de producción de la minera estatal.

Los primeros antecedentes aparecieron en mayo pasado, cuando auditorías internas identificaron anomalías en los procedimientos de cierre de producción. Según los resultados preliminares, estas inconsistencias habrían provocado que los niveles de cumplimiento aparecieran por encima de los resultados efectivos.

La situación adquirió especial relevancia debido a sus consecuencias económicas: las cifras cuestionadas habrían permitido activar el pago de bonos por más de USD 14 millones a trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz.

Durante los primeros días de octubre surgieron nuevos antecedentes que fueron puestos a disposición de la justicia por la propia administración de Codelco. En esa oportunidad, la compañía informó sobre la detección de un eventual sistema de doble contabilización, mediante el cual un mismo volumen de cobre habría sido incorporado en los registros productivos de dos divisiones diferentes, generando una sobreestimación de los resultados a fin de cobrar dichos bonos.

A partir de estos hallazgos, Codelco confirmó que extendería el trabajo de las auditorías externas de KPMG y EY para revisar en profundidad los cierres correspondientes a los años 2024 y 2025, con el objetivo de determinar el alcance de las irregularidades, establecer las responsabilidades involucradas y esclarecer cómo se produjeron las diferencias entre los registros y la producción efectiva.

Así, las ocho desvinculaciones anunciadas representan las primeras salidas de alto nivel dentro de la estructura ejecutiva de la estatal a raíz de este caso.

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