América Latina

Uruguay: 20 años de prisión al padre que mató a su hijo a golpes y después fingió que dormía

El hombre asesinó a su hijo adolescente y el caso generó una fuerte conmoción mediática en Uruguay porque había denuncias previas que fueron desatendidas. El condenado había tirado el cuerpo de su hijo a una zanja

Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Guardar

Jonathan Calero había discutido con su hijo Jonathan Correa ese viernes de noche y, enojado, le dio una fuerte golpiza y lo mandó a dormir. Después de un par de horas fue hasta el dormitorio y se dio cuenta que no reaccionaba. Entonces, decidió cargarlo y tirarlo en una zanja. La Justicia condenó a este padre a 20 años de cárcel por el homicidio de su hijo.

La violencia en la vida de Jonathan se había vuelto moneda corriente. Su padre le daba golpizas que le dejaban moretones y cicatrices en varias partes de su cuerpo. La noche del pasado 5 de marzo la situación escaló: Calero agarró un cable y lo golpeó de forma “reiterada y violenta”, según las palabras de la fiscal del caso, Sabrina Flores, quien había pedido esa condena.

PUBLICIDAD

Nadie pudo detenerlo. La pareja y su hija menor procuraron que Calero lo dejara de golpear, pero no lo consiguieron. Cuando terminó de pegarle, el padre le dijo a su hijo que se acostara. “La paliza fue de tal entidad que le provocó la muerte”, señaló la Fiscalía.

Jonathan Correa fue asesinado por su padre en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Jonathan Correa fue asesinado por su padre en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La Fiscalía sustentó su acusación con los testimonios de la madre, familiares y vecinos de la víctima, informó El Observador. La sentencia establece que Calero fue condenado como autor penalmente responsable de “reiterados delitos de violencia doméstica agravados en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado”.

PUBLICIDAD

Cuando el hombre se dio cuenta que su hijo había fallecido, agarró el cuerpo y lo tiró en una cuneta. Pero antes preparó la cama que quedaba vacía para disimular la ausencia: la cubrió con almohadas y sábanas.

Ya entrada la madrugada, a las 02.30 del viernes 6, la madre del adolescente notó que algo extraño pasaba porque la puerta de la casa estaba abierta. Cuando se acercó hasta la cama en la que se suponía que descansaba su hijo, vio que había frazadas pero que el menor no estaba. La mujer salió a la calle, justo cuando su pareja regresaba.

La madre de Jonathan Correa fue agredida luego de que el padre lo asesinara a golpes (Captura Telemundo/Canal 12)
La madre de Jonathan Correa fue agredida luego de que el padre lo asesinara a golpes (Captura Telemundo/Canal 12)

La madre comenzó a buscar a Jonathan y le pidió ayuda a Calero, quien se dispuso a buscar al adolescente que hacía un rato había asesinado y escondido. Tiempo después, confesó el crimen. “Lo maté, lo maté”, se lo escuchó decir.

El crimen expuso también que hubo una falla en la respuesta porque hubo denuncias previas. El hombre había sido denunciado en 2023 y 2024. En noviembre de 2025, en tanto, el centro de secundaria al que iba Jonathan alertó por las lesiones que presentaba el alumno. Un informe del Ministerio del Interior detectó que hubo actuaciones incumplidas, falta de supervisión y errores en el registro de esta última denuncia.

“¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir?”, se preguntó el presidente de la República, Yamandú Orsi, cuando habló públicamente del caso.

Reclamo de Justicia tras el asesinato de Jonathan Correa (Captura Telemundo/Canal 12)
Reclamo de Justicia tras el asesinato de Jonathan Correa (Captura Telemundo/Canal 12)

Tras este asesinato, el Ministerio del Interior realizó una investigación administrativa que constató errores en el registro de una denuncia y fallas en el seguimiento del caso, consignó La Diaria. A su vez, en la audiencia, la Fiscalía contó con diversos testimonios de allegados y vecinos sobre las agresiones que el joven y la madre sufría, entre las cuales estaban las amenazas de muerte.

La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay también inició una investigación de oficio. Su directora Jimena Fernández concluyó que hubo fallas en diferentes organismos estatales en la respuesta a la violencia sufrida por el adolescente y su entorno.

Jonathan Correa fue asesinado por su padre y apareció en una zanja en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Jonathan Correa fue asesinado por su padre y apareció en una zanja en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Jonathan era en la secundaria un chico introvertido, según lo recordaron sus compañeros. No era muy sociable, no tenía amigos ni molestaba. Eso sí: era un “buen pibito”, “inteligente” y “querido” por sus compañeros pese a su timidez.

Temas Relacionados

Jonathan CorreaJonathan CalerohomicidiocrimenJusticiaUruguayfilicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión para el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra por un presunto caso de malversación en 17 obras públicas

Jhonny Fernández fue detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola. Lo acusan por el manejo irregular de 27 millones de dólares para obras que no fueron ejecutadas

Prisión para el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra por un presunto caso de malversación en 17 obras públicas

El Salvador busca evitar que empresas y ciudadanos paguen dobles impuestos en Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Las iniciativas, suscritas el 25 de septiembre en Nueva York, buscan eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal, pero entrarán en vigor tras los trámites internos salvadoreños

El Salvador busca evitar que empresas y ciudadanos paguen dobles impuestos en Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Orsi rechazó definir a periodistas como “ensobrados” y defendió la “convivencia” de Uruguay

El presidente uruguayo apoyó la libertad de expresión junto a Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle y resaltó que su país es una “excepción” en una región con dirigentes presos o perseguidos

Orsi rechazó definir a periodistas como “ensobrados” y defendió la “convivencia” de Uruguay

¡El 12.5% del país! La alarmante cifra del territorio nicaragüense en manos de mineras chinas

El registro elaborado con publicaciones de La Gaceta entre 2021 y 2026 atribuye a esos capitales 1,554,332.02 hectáreas, equivalentes al 12,5% del territorio nacional, según difundió 100% Noticias en su cobertura periodística

¡El 12.5% del país! La alarmante cifra del territorio nicaragüense en manos de mineras chinas

Laura Fernández se reunió con el papa León XIV en el Vaticano e invitó al pontífice a Costa Rica para 2027

La gobernante centroamericana destacó los nexos históricos entre la nación y la Santa Sede, al tiempo que dio inicio a una serie de encuentros orientados a captar inversiones comunitarias

Laura Fernández se reunió con el papa León XIV en el Vaticano e invitó al pontífice a Costa Rica para 2027
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conductor del contralor delegado para las cajas de compensación recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo en Bogotá: todo quedó en video

Conductor del contralor delegado para las cajas de compensación recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo en Bogotá: todo quedó en video

Quién es el periodista que conducirá la vigilia por la misa del Papa León XIV en Luján: “Es un regalo de la vida”

Los secuestraron y los mataron como advertencia: el doble crimen que revela el poder de la minería ilegal en Huánuco

Medalla de oro en Corea del Sur para la Universidad Nacional de Trujillo por tecnología que transforma desechos agrícolas en remedio ambiental

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

9 hoteles alrededor del mundo que pertenecen a celebridades y casi nadie conoce

Peter Berg habló sobre el costo humano en la adaptación de Call of Duty: “Hay un alma debajo de todo eso”