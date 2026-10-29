Abelardo de la Espriella envió mensaje de solidaridad tras choque de trenes de alta velocidad en Toledo y ordenó asistencia consular: “España no está sola”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Isaac Bechara/Presidencia de Colombia/Ana Beltrán/REUTERS)

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Dos trenes de alta velocidad colisionaron durante la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026 en España, entre Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, a su paso por la provincia de Toledo, y el accidente dejó más de 60 muertos y varios heridos.

Por este motivo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de solidaridad al país europeo y ordenó a la Cancillería que brindara asistencia consular, de ser necesario.

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“Recibo con profunda tristeza la noticia del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, que ha dejado víctimas mortales y personas heridas”, indicó el jefe de Estado.