América Latina

Lula reduce su agenda para recuperar la voz: dará un mensaje al país la próxima semana

El mandatario brasileño, de 81 años, informó a sus seguidores que mantendrá pocas actividades hasta mejorar, tras el esfuerzo de la campaña que culminó con su reelección para un cuarto período presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva redujo su agenda pública para recuperar la voz antes de emitir un pronunciamiento a la nación (REUTERS/Amanda Perobelli)
Luiz Inácio Lula da Silva redujo su agenda pública para recuperar la voz antes de emitir un pronunciamiento a la nación (REUTERS/Amanda Perobelli)
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Luiz Inácio Lula da Silva reduce su actividad pública hasta “recuperar” la voz y prepara un pronunciamiento a la nación para la próxima semana, después de la campaña que terminó con su reelección para un cuarto mandato presidencial en Brasil.

El presidente brasileño informó que limitará su agenda durante estos días por la ronquera que arrastra tras el esfuerzo de las últimas semanas. En un audio dirigido a los integrantes de su canal de WhatsApp, Lula explicó que continuará con pocas actividades hasta mejorar y adelantó que volverá a dirigirse al país cuando recupere plenamente la voz.

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Estarán notando que tengo la voz muy ronca. Esta semana estoy teniendo poca actividad hasta recuperar la voz”, dijo el mandatario, de 81 años, en el mensaje enviado al canal Ejército de Lula, que reúne a 10,5 millones de seguidores.

El jefe de Estado redujo de forma marcada su exposición pública desde el domingo, cuando se impuso en la segunda vuelta electoral frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Lula obtuvo cerca del 52 % de los votos, mientras su rival reunió alrededor del 48 %, según los datos difundidos tras el recuento.

El mandatario celebró su cumpleaños número 81 con militantes y atribuyó la victoria electoral a la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores (REUTERS/Gledston Tavares)
El mandatario celebró su cumpleaños número 81 con militantes y atribuyó la victoria electoral a la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores (REUTERS/Gledston Tavares)

La victoria supuso una remontada electoral, ya que Lula quedó por detrás de Bolsonaro en la primera vuelta. Ningún candidato que ocupó el segundo lugar en esa instancia logró revertir el resultado y ganar el balotaje antes de esta elección.

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“Entonces, de ahora en adelante, soy un presidente que debe cargar con la responsabilidad de tenerlos a ustedes como vencedores en estas elecciones. Y pueden prepararse, porque mi general Giannone y yo vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar; haremos que la verdad prevalezca en este país y que la mentira desaparezca de una vez por todas”, agregó.

Durante los días posteriores a los comicios, el presidente mantuvo conversaciones telefónicas con dirigentes de América Latina que lo felicitaron por el resultado. También recibió a ministros y aliados políticos en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en Brasilia.

Su única aparición pública desde la votación ocurrió el martes, cuando celebró su cumpleaños número 81 con un grupo de militantes. En ese encuentro, Lula se emocionó al referirse a la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores durante la campaña. En el audio posterior, volvió sobre ese mensaje y vinculó su triunfo al respaldo recibido en las urnas.

“Esta elección la ganó el pueblo, la ganó la juventud, la ganaron las mujeres, la ganaron las personas mayores que fueron a votar incluso hasta la imposibilidad, a causa de la imposibilidad por motivos de salud. Y quiero agradecerles. Nada, nada pagará la gratitud que siento por ustedes, porque decidieron asumir la responsabilidad de cuidar de Brasil”, señaló.

(Con información de EFE)

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