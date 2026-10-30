México

Receta de salsa de mango con habanero: una mezcla dulce ideal para los amantes del picante

Esta salsa es solo para los más valientes por su intenso sabor picante. Perfecta para carnes a la parrilla, tacos, pescados, mariscos y alitas de pollo

Un cuenco de barro con salsa de color naranja, una cuchara de madera, mango y un molcajete con chiles habaneros y cebolla morada.
Un cuenco de barro con salsa licuada de mango y chile habanero reposa sobre una mesa de madera junto a los ingredientes frescos de su receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salsa de mango con habanero combina la dulzura tropical de la fruta madura con un picante intenso, ácido y aromático.

Es una preparación perfecta para dar vida a carnes a la parrilla, tacos, pescados, mariscos y alitas de pollo.

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El mango aporta cuerpo y suavidad, mientras que el habanero marca el carácter de la salsa. Se puede servir caliente, templada o fría, según el plato que acompañe.

Cuenco de piedra con salsa amarilla espesa, rodeado de chiles habaneros anaranjados y rojos, y trozos de mango cortado.
Un cuenco de piedra contiene salsa licuada de mango con habanero junto a trozos de fruta fresca y chiles enteros sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa de mango con habanero

Esta salsa se prepara con mango triturado, habanero, ajo, cebolleta y condimentos. La mezcla se cocina a fuego suave hasta conseguir una textura espesa, brillante y fácil de untar.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.
  • Reposo y enfriado: 15 minutos.
  • Tiempo total: 35 minutos.

Ingredientes

  1. 1 mango maduro grande.
  2. 2 chiles habaneros.
  3. 1 cebolleta pequeña.
  4. 1 diente de ajo.
  5. 2 cucharadas de mantequilla.
  6. 2 cucharadas de azúcar moreno.
  7. 1 cucharada de mostaza.
  8. 2 cucharaditas de vinagre de sidra.
  9. 1 cucharada de zumo de lima.
  10. 1 cucharadita de sal.
  11. ½ cucharadita de pimienta negra molida.
  12. 2 cucharadas de agua, si fuera necesario.

Cómo hacer salsa de mango con habanero, paso a paso

  1. Pela el mango y corta la pulpa en trozos medianos.
  2. Pela la cebolleta y el diente de ajo. Pícalos en trozos pequeños.
  3. Ponte guantes de cocina para manipular los habaneros. Retira los rabitos, las semillas y parte de las venas.
  4. Si buscas una salsa menos picante, utiliza 1 solo habanero y elimina todas las semillas.
  5. Derrite la mantequilla en un cazo a fuego medio.
  6. Añade la cebolleta y el ajo. Cocina durante 2 minutos, sin dejar que se quemen.
  7. Incorpora el mango, los habaneros, el azúcar moreno, la mostaza, el vinagre, el zumo de lima, la sal y la pimienta.
  8. Cocina la mezcla durante 8 minutos a fuego suave. Remueve de vez en cuando.
  9. Tritura la salsa con una batidora hasta obtener una textura fina.
  10. Si queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua y vuelve a triturar.
  11. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal, acidez o picante.
  12. No dejes que la salsa hierva con fuerza, porque el mango puede pegarse al fondo y el azúcar puede caramelizarse demasiado.
  13. Pasa la salsa por un colador si quieres una textura más sedosa.
  14. Deja que se temple antes de servir. También puedes guardarla en la nevera y servirla fría.
Infografía con textos e ilustraciones de mangos, chiles habaneros, cebolleta, ajo, una sartén, una olla al fuego y una licuadora.
Una infografía de Infobae detalla los ingredientes y las etapas de cocción para preparar una salsa de mango con chile habanero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

  • Calorías: 45 kcal.
  • Hidratos de carbono: 7 g.
  • Grasas: 2 g.
  • Proteínas: 0,5 g.
  • Azúcares: 5 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: 150 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un frasco de cristal limpio, con tapa hermética, dentro de la nevera.

Se conserva durante 5 días. Antes de utilizarla, remueve bien y comprueba su aroma y textura.

También puedes congelarla en pequeñas porciones durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y remuévela antes de servir.

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