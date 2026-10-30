Arturo Chávez da la vuelta al tema del proveedor de las credenciales para votar del INE

Arturo Chávez, bajo cuestionamientos por contrato millonario que firmó antes de llegar al INE. Crédito: Erika Hernández

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El consejero electoral Arturo Chávez López evitó responder a los cuestionamientos sobre las presuntas irregularidades en la licitación para fabricar credenciales para votar, un contrato por alrededor de 1,300 millones de pesos que firmó cuando se desempeñaba como director general de Talleres Gráficos de México (TGM).

Durante un encuentro con medios de comunicación, Chávez fue interrogado sobre su relación con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas y las posibles anomalías en el procedimiento de contratación.

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Sin embargo, el funcionario insistió en que no conocía al empresario y se limitó a señalar que ofrecerá sus declaraciones sobre el asunto “en su momento”.

Entre sonrisas y sin profundizar en los señalamientos, el consejero evitó abordar directamente las dudas relacionadas con el proceso de adjudicación, en el que participaron Talleres Gráficos de México, Cosmocolor e Icards Solutions.

Arturo Chávez firmó contrato de 1,300 millones de pesos para credenciales del INE

Arturo Chávez niega conocer a proveedor ligado al contrato que firmó antes de llegar al INE.

La atención sobre el consejero surgió luego de que Latinus difundiera información sobre un contrato firmado durante su gestión al frente de Talleres Gráficos de México, mediante el cual un consorcio integrado por esa institución, Cosmocolor e Icards Solutions obtuvo el proyecto para fabricar credenciales electorales hasta 2031.

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El convenio fue valuado en 71 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1,300 millones de pesos. La firma de Chávez López cobra relevancia debido a que ocurrió cuatro meses antes de que la Cámara de Diputados lo designara como integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso el medio, el contrato también fue suscrito por Mario Burciaga, quien entonces se desempeñaba como director de Recursos Materiales del instituto.

La participación de Cosmocolor en el proyecto también colocó el procedimiento bajo escrutinio, debido a los señalamientos sobre sus vínculos con proveedores relacionados con la administración de la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei.

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Video de proveedores puso bajo la lupa la relación con Guadalupe Taddei

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

La polémica aumentó tras la difusión de una grabación en la que aparecen Fernando Marón Kahwagi, vicepresidente de Cosmocolor; Mario Burciaga y José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.

Las imágenes, que presuntamente fueron grabadas en diciembre de 2025, muestran a los participantes durante una reunión en la que realizan un brindis y hacen referencias al apoyo de Guadalupe Taddei para el desarrollo del proyecto.

En el encuentro también aparece Ramón Mondragón, director ejecutivo de Grupo Anémona, compañía encargada de generar el código QR de las credenciales para votar.

Durante la reunión, Hernández Casillas agradece a la entonces presidenta del INE por su respaldo al proyecto y menciona que algunos de los involucrados no pudieron asistir porque continuaban trabajando.

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Tras la difusión del video, Mario Burciaga dejó su cargo en el instituto el martes 27 de octubre de 2026.

El contrato de 71 millones de dólares contempla la fabricación de credenciales electorales hasta 2031. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Entre los elementos que mantienen el caso bajo atención se encuentran:

El contrato por 71 millones de dólares para fabricar credenciales hasta 2031.

La participación conjunta de Talleres Gráficos de México , Cosmocolor e Icards Solutions.

La firma de Arturo Chávez cuatro meses antes de su nombramiento como consejero electoral.

La aparición de proveedores y funcionarios electorales en una reunión donde se menciona el apoyo de Taddei.

La salida de Mario Burciaga de la dirección de Recursos Materiales del INE.

Vínculos de Arturo Chávez con Taddei y su llegada al INE

Además del contrato, la información difundida señala que Chávez López mantuvo cercanía con Guadalupe Taddei durante el periodo en que coincidieron en el ámbito electoral.

El actual consejero también colaboró con Claudia Sheinbaum cuando la ahora presidenta de México se desempeñó como alcaldesa de Tlalpan.

Arturo Chávez mantuvo cercanía con Guadalupe Taddei durante el periodo en que ambos coincidieron en el INE.

Estos antecedentes adquirieron relevancia por los señalamientos sobre posibles conflictos de interés en la asignación de contratos relacionados con la producción de materiales electorales.

No obstante, los elementos difundidos forman parte de los cuestionamientos sobre el procedimiento y no constituyen, por sí mismos, una resolución sobre responsabilidades.

Sheinbaum plantea fortalecer Talleres Gráficos para producir material electoral

El caso también coincide con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar Talleres Gráficos de México en una empresa con consejo de administración y supervisión externa.

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La mandataria ha planteado que la institución concentre una mayor parte de la producción de materiales electorales, con el propósito de reducir la intermediación de empresas privadas y evitar prácticas de asignación de contratos que, según sus señalamientos, han favorecido a determinados proveedores.

Arturo Chávez también trabajó con Claudia Sheinbaum durante su gestión como alcaldesa de Tlalpan.

Sheinbaum explicó que busca presentar un proyecto para modificar el funcionamiento de Talleres Gráficos y establecer mecanismos de vigilancia sobre sus operaciones.

Sin embargo, la participación de esta institución en el consorcio que obtuvo el contrato de credenciales ahora relacionado con los cuestionamientos a la administración de Taddei coloca bajo atención los antecedentes de esa adjudicación.

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Mientras tanto, Arturo Chávez evitó ofrecer detalles sobre su intervención en el procedimiento y reiteró que hablará del tema posteriormente, sin precisar cuándo dará una explicación pública.