México

Lanzan alerta a los beneficiarios de las Pensiones Bienestar a días de que inicien los pagos de noviembre

La entrega de recursos se llevará a cabo del martes 3 al viernes 27 de noviembre

La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta para las y los beneficiarios de las Pensiones Bienestar ante la circulación de mensajes de origen desconocido
La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta para las y los beneficiarios de las Pensiones Bienestar ante la circulación de mensajes de origen desconocido
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La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta para las y los beneficiarios de las Pensiones Bienestar ante la circulación de mensajes de origen desconocido, a cinco días de que inicie la dispersión de apoyos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La dependencia pidió no dejarse engañar por cadenas reenviadas que solicitan datos personales, bancarios o trámites para conservar los programas sociales. La advertencia ocurre antes del inicio de los depósitos programados para este 3 de noviembre.

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La entrega de recursos se llevará a cabo del martes 3 al viernes 27 de noviembre. Cabe recordar que los depósitos se realizan de manera escalonada mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los depósitos comienzan el 3 de noviembre

El calendario contempla pagos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La distribución se organiza conforme a la primera letra de la CURP de cada derechohabiente. El esquema busca evitar concentraciones en sucursales y permite que los recursos se reflejen de forma gradual en las tarjetas.

En este contexto, la dependencia federal llamó a las personas inscritas en los programas a consultar solamente los canales institucionales para conocer fechas, requisitos y avisos relacionados con los depósitos.

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Calendario de pagos

  • Letra A: martes 3 de noviembre
  • Letra B: miércoles 4 de noviembre
  • Letra C: jueves 5 de noviembre
  • Letra C: viernes 6 de noviembre
  • Letra D, E y F: lunes 9 de noviembre
  • Letra G: martes 10 de noviembre
  • Letra G: miércoles 11 de noviembre
  • Letra H, I, J y K: jueves 12 de noviembre
  • Letra L: viernes 13 de noviembre
  • Letra M: martes 17 de noviembre
  • Letra M: miércoles 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre
  • Letra P y Q: viernes 20 de noviembre
  • Letra R: lunes 23 de noviembre
  • Letra R: martes 24 de noviembre
  • Letra S: miércoles 25 de noviembre
  • Letra T, U y V: jueves 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre

La imagen difundida por Bienestar advierte que mensajes reenviados pueden intentar generar preocupación entre quienes reciben apoyos. El material señala que esos avisos no deben tomarse como comunicaciones oficiales.

Los mensajes falsos pueden buscar datos de las personas beneficiarias

Los mensajes apócrifos suelen presentarse como comunicados urgentes y utilizan frases como “atención a la ciudadanía” o “comunicado importante”. También pueden pedir que se compartan datos de la tarjeta, números telefónicos, claves o documentos personales.

La Secretaría de Bienestar no informó cambios en el calendario oficial de pagos difundido para noviembre. Las personas beneficiarias no necesitan responder cadenas ni proporcionar información para que se realice el depósito bimestral.

Las y los derechohabientes pueden verificar el saldo de su tarjeta por medio de la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para celulares, o mediante la línea telefónica 800 900 2000.

El sistema telefónico solicita los 16 dígitos de la tarjeta para consultar el saldo. También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, para recibir orientación sobre los programas sociales.

La consulta también puede realizarse en la banca por internet del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos de sus sucursales. Las autoridades recomiendan usar esos medios antes de dar credibilidad a publicaciones enviadas por contactos desconocidos.

Adultos mayores reciben 6,400 pesos por el bimestre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales. El monto se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

La Pensión Mujeres Bienestar contempla 3,100 pesos cada dos meses. Las personas con discapacidad inscritas en el programa reciben 3,300 pesos bimestrales.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entrega 1,650 pesos por bimestre.

La Secretaría de Bienestar mantiene la recomendación de resguardar la tarjeta, no compartir el NIP y evitar entregar información a personas que contacten por llamadas, mensajes de WhatsApp, redes sociales o enlaces ajenos a los sitios oficiales.

Las personas beneficiarias que detecten publicaciones falsas pueden ignorarlas y confirmar cualquier duda mediante los números y plataformas oficiales de Bienestar. El pago del bimestre noviembre-diciembre inicia este 3 de noviembre y concluye el 27 del mismo mes.

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