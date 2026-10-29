Padre de Luis Andrés Colmenares recordó las muertes de su hijo y de Jaime Esteban Moreno, los dos durante las celebraciones de Halloween: “La vida los hermanó de la forma más cruel”

Una ilustración reúne a Luis Alonso Colmenares junto a los retratos de Luis Andrés Colmenares y Jaime Esteban Moreno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A días del 31 de octubre, Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de Luis Andrés Colmenares, vinculó la muerte de su hijo con la de Jaime Esteban Moreno, dos jóvenes que salieron a celebraciones de Halloween con sus amigos y no regresaron a casa.

En un comunicado, a través de su cuenta de X, Colmenares Rodríguez recordó que Luis Andrés murió el 31 de octubre de 2010 y que Jaime Esteban Moreno falleció en la misma fecha de 2025. Entre ambos casos transcurrieron 15 años.

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“Quince años los separan. Una misma noche los une”, expresó el padre de Luis Andrés. También afirmó que las dos familias quedaron atravesadas por una ausencia que describió como irreversible.

El mensaje de Luis Alonso Colmenares a la familia de Jaime Esteban Moreno

Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de Luis Andrés Colmenares, vinculó la muerte de su hijo con la de Jaime Esteban Moreno, dos jóvenes que salieron a celebraciones de Halloween con sus amigos y no regresaron a casa - crédito @lcolmenaresr/X

Colmenares Rodríguez dijo que identifica el dolor de los familiares de Jaime Esteban Moreno a partir de su propia experiencia. “No puedo mirar a Jaime Esteban como a un desconocido. Lo siento también como un hijo”, manifestó.

El padre de Luis Andrés sostuvo que la familia de Jaime Esteban recibió justicia, mientras que, en su caso, afirmó que esa respuesta sigue pendiente. Aclaró que su mensaje no buscaba referirse a los procesos judiciales, sino dirigirse a los jóvenes antes de las celebraciones de Halloween.

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Un llamado a los jóvenes para prevenir hechos de violencia

En el comunicado, Colmenares cuestionó que Halloween haya quedado asociada en algunos espacios con el consumo excesivo de alcohol, las peleas y la violencia. Alertó sobre las consecuencias que esos episodios pueden tener para jóvenes y familias.

“Aléjense de la pelea, aunque los llamen cobardes, porque valiente es el que vuelve a casa”, afirmó. También pidió a los amigos que se cuiden entre sí y que no permitan que el consumo de alcohol determine sus decisiones.

El padre de Luis Andrés dirigió un mensaje a las familias antes de la noche del 31 de octubre: “Abracen a sus hijos y díganles que los quieren. Yo daría lo que me queda de vida por un abrazo más”.

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El texto concluyó con una mención a los dos jóvenes: “Luis Andrés, Jaime Esteban: que este abrazo los acompañe donde estén. Aquí abajo seguiremos diciendo sus nombres, para que su partida no sea en vano”.

Colmenares Rodríguez dijo que identifica el dolor de los familiares de Jaime Esteban Moreno a partir de su propia experiencia - crédito @lcolmenaresr/X

Caso Luis Andrés Colmenares

Qué ocurrió: Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en la madrugada del 31 de octubre de 2010 , después de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá. Su cuerpo apareció en el caño El Virrey.

Punto central de la controversia: La investigación debatió si murió tras caer al canal o si terceros lo golpearon y luego lo dejaron allí. El expediente registró lesiones en el rostro y el cráneo, pero no permitió establecer de forma concluyente su origen.

Decisiones judiciales: Laura Moreno fue juzgada por homicidio agravado y Jessy Quintero por falso testimonio y encubrimiento. Un juez absolvió a ambas en 2017. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Moreno y declaró prescritos los delitos atribuidos a Quintero.

Situación final: El 16 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la absolución de Laura Moreno. La Corte sostuvo que Colmenares murió por asfixia por inmersión tras aspirar agua del caño, pero concluyó que persistía una duda insalvable sobre el origen de sus lesiones y que no había prueba suficiente para atribuirle responsabilidad penal a Moreno. El caso terminó sin condenados por homicidio.

A casi 16 años de la muerte del joven, su padre pidió fortaleza para afrontar un nuevo octubre - crédito @lcolmenaresr / X

Caso Jaime Esteban Moreno

Qué ocurrió: Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años y también estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras una agresión en la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de salir de una fiesta de Halloween en Bogotá.

La agresión: Cámaras de seguridad registraron que dos hombres siguieron a Moreno y a un amigo. La investigación estableció que fue atacado y golpeado en la vía pública. Una mujer habría acusado al joven de haberla acosado en el bar antes de la agresión.

Condenas: El 19 de octubre de 2026, un juzgado de Bogotá condenó a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, como coautores de homicidio agravado, a 37 años y seis meses de prisión. El juez determinó que la víctima se encontraba en condición de indefensión durante el ataque.

Estado del proceso: La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada. Paola Fernández, señalada por la representación de la familia como presunta instigadora, continuaba buscada por las autoridades, según el abogado de los familiares.