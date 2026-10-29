Lula da Silva despide a Cuauhtémoc Cárdenas: “Referente del campo progresista” en América Latina

La partida del político mexicano, a los 92 años, pone fin a una trayectoria que redefinió la competencia electoral del país y dio estructura organizativa a la izquierda moderna desde la histórica jornada de 1988. REUTERS/Amanda Perobelli

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la muerte del político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Lo calificó como uno de los líderes más importantes de México y un referente del campo progresista en América Latina y el Caribe. Cárdenas murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años.

El mensaje de Lula

@LulaOficial

En un texto publicado en X, Lula destacó el papel de Cárdenas en la defensa de la soberanía y en la promoción de políticas de igualdad social. Señaló que ayudó a abrir camino a una generación de líderes que hoy respalda el gobierno de Claudia Sheinbaum.

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El mandatario brasileño recordó además que dialogó y luchó junto a Cárdenas en varias ocasiones por una región “desarrollada, justa y libre”. Envió condolencias a la familia, en especial a Lázaro Cárdenas Batel, a quien llamó su amigo.

Reacciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta Sheinbaum lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país. Recordó que en 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanos. Cerró su mensaje con que vive por siempre en la historia de México.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo definió como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

El fallecimiento generó mensajes de distintos partidos. Según medios nacionales, la noticia unió a Morena, PRI, PAN y MC en el lamento por su partida. Su cuerpo llegó la noche del miércoles al Panteón Francés, donde se realizan los servicios funerarios. Las fuentes consultadas no precisan la causa de la muerte.

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¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Líderes de Brasil y México, así como partidos de distintas corrientes, coincidieron en reconocer al hijo del expresidente Lázaro Cárdenas como una figura de referencia moral que desbordó las fronteras de su propio partido. (Captura de pantalla)

Origen: nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Era hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Carrera en el PRI: fue senador por Michoacán de 1976 a 1982 y gobernador de ese estado de 1980 a 1986.

Ruptura: encabezó, junto con Porfirio Muñoz Ledo, la Corriente Democrática dentro del PRI, que buscaba una postura más a la izquierda.

Candidato presidencial: compitió en 1988, 1994 y 2000.

1988: la elección que cambió la política mexicana

El episodio que definió su trayectoria fue la elección presidencial de 1988. Cárdenas fue postulado por el Frente Democrático Nacional. La elección es recordada por una falla en el sistema de conteo y por las acusaciones de fraude. Según registros históricos, Carlos Salinas de Gortari obtuvo oficialmente el 50.4% de los votos y Cárdenas el 31.1%.

Sheinbaum ha sostenido que esa jornada marcó el inicio de la transformación democrática del país. En su mensaje afirmó que Cárdenas debió ser reconocido como presidente.

Del PRD al gobierno de la capital

Un año después de aquella elección, el 5 de mayo de 1989, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El partido se convirtió en la principal fuerza de izquierda de México. Fue su primer presidente.

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En 1994 quedó en tercer lugar, con cerca del 17% de los votos, en una elección marcada por el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo por voto popular. Ocupó el cargo hasta 1999, cuando renunció para buscar de nuevo la presidencia. Tras la reforma política capitalina, el cargo había pasado de designación presidencial a elección directa.

Con los años se distanció del partido que fundó. En 2014, tras conflictos internos en el PRD, dejó la organización y se asumió como independiente. Después se mantuvo como una voz de referencia moral para la izquierda mexicana.

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¿Por qué trasciende su figura?

La relevancia de Cárdenas se mide por varios factores:

Apertura democrática: su candidatura de 1988 rompió la hegemonía del PRI y sentó las bases de la competencia electoral actual.

Fundación del PRD: dio estructura partidista a la izquierda moderna en México.

Alternancia política: su gobierno en la capital fue el primero de una izquierda que después gobernó la ciudad durante décadas.

Continuidad del legado cardenista: mantuvo una agenda de soberanía nacional y justicia social heredada de su padre.

Proyección regional: el mensaje de Lula confirma su peso como figura del progresismo latinoamericano.

Cárdenas deja tres hijos: Lázaro, exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc y Camila.