Brewers a una victoria de levantar la Serie Mundial, estos han sido los números de JoJo Romero y Joey Ortíz en lo que va del Clásico de Otoño

Los Cerveceros buscarán cerrar la serie este mismo miércoles y completar la barrida para conseguir el primer título en la historia de la franquicia. (Benny Sieu-Imagn Images)

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Los Milwaukee Brewers, equipo de los mexicanos JoJo Romero y Joey Ortiz, están a una victoria de conquistar el primer título de Serie Mundial en su historia, luego de que los Cerveceros vencieran a los Tampa Bay Rays este lunes por 10-1 y tomaron ventaja de tres juegos en la eliminatoria

Para Tampa Bay, el panorama es complicado, pues necesita ganar los cuatro partidos restantes para mantenerse con vida y levantar el trofeo, pero nunca antes un equipo ha remontado una desventaja de 0-3 en el Clásico de Otoño.

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En toda la historia de la postemporada de Grandes Ligas, sólo los Boston Red Sox de 2004 consiguieron revertir un escenario similar, cuando superaron a los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Números de JoJo Romero en el 2026

JoJo Romero se ha convertido en una pieza importante del bullpen de los Cerveceros. (Michael McLoone-Imagn Images)

JoJo Romero se consolida como una de las opciones de confianza para Pat Murphy desde el bullpen de los Milwaukee Brewers. El relevista mexicano ha respondido en situaciones de presión durante la postemporada y ha sido utilizado en momentos importantes.

En el Juego 2 de la Serie Mundial, Romero ingresó en la cuarta entrada y permitió un imparable, sin recibir carrera. Durante la Serie Divisional también destacó al ponchar a Shohei Ohtani, una muestra de su capacidad para enfrentar a bateadores de alto nivel.

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Durante cinco apariciones de postemporada, el lanzador suma 6.1 entradas de labor, marca de 2-1, 10 ponches y efectividad de 1.42. Sus actuaciones le han permitido resolver escenarios complicados cuando el equipo ha requerido de su relevo.

Romero también cumplió una labor constante durante la temporada regular, donde comenzó con los Cardenales de San Luis para posteriormente ser intercambiado en agosto a los Cerveceros. Con ambos equipos, disputó en total 55 encuentros, lanzó 56 entradas, registró récord de 3-3 y cerró con efectividad de 3.36.

Joey Ortíz no figura pero forma del plantel que está cerca de levantar el campeonato

Joey Ortíz no ha tenido la respuesta ofensiva que los Cerveceros hubiesen deseado. (Kirby Lee-Imagn Images)

Después de representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol de marzo, Joey Ortiz no mantuvo la producción ofensiva que los Milwaukee Brewers esperaban durante la temporada y la postemporada.

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Aunque el mexicano respondió con el guante a la defensiva, su bajo desempeño al bat provocó que fuera relegado a la banca en los últimos juegos de los playoffs. David Hamilton ocupó su lugar en el cuadro para esa etapa de la campaña.

En la Serie Mundial, Ortiz apenas suma dos turnos al bat. A lo largo de la postemporada disputó ocho juegos, en los que registró promedio de .105, con dos imparables y una carrera producida en 19 oportunidades.

Durante la temporada regular de 2026, el pelotero mexicano participó en 134 juegos. Cerró con promedio de bateo de .270, además de conectar nueve cuadrangulares y sumar 100 imparables.

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