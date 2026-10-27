La huida de Flávio engrosa la lista de bolsonaristas que abandonaron Brasil

El senador Flávio Bolsonaro viajó presuntamente a Florida con su familia tras perder las elecciones presidenciales ante Lula. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) habría abandonado Brasil junto a su esposa y sus dos hijas con destino a Florida, en Estados Unidos, según información que recibieron este martes los aliados más cercanos a la familia Bolsonaro. La posible fuga se produjo apenas 48 horas después de que el senador perdiera las elecciones presidenciales ante Lula (PT) y menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) le prohibiera salir del país.

El ministro del STF Alexandre de Moraes había anulado el lunes todos los pasaportes emitidos a nombre del ex candidato, en una medida que buscaba impedir precisamente un desplazamiento como el que ahora se reporta. De confirmarse, Flávio se sumaría a una lista de bolsonaristas que optaron por salir del territorio nacional tras enfrentar reveses judiciales: su hermano Eduardo Bolsonaro, la ex diputada Carla Zambelli, el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem y el ex director de la Policía Federal de Carreteras (PRF) Silvinei Vasques.

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El antecedente de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos

El político y abogado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), posa para un selfi frente a un centro de votación en el campus Kendall del Miami Dade College, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Kendall, Florida, Estados Unidos, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Marco Bello

El tercer hijo del ex presidente Jair Bolsonaro fue el primero en marcharse. Eduardo partió hacia Estados Unidos en marzo de 2025 con el objetivo declarado de convencer al gobierno de Donald Trump de presionar y sancionar a Moraes.

Meses más tarde, Washington canceló los visados de ministros del Supremo e incluyó el nombre de Moraes en la lista de sancionados bajo la Ley Magnitsky, norma aplicada contra personas corruptas y violadores de los derechos humanos. El magistrado ya fue retirado de esa lista.

En noviembre, la Primera Sala del STF había admitido una denuncia contra Eduardo y lo procesó por coacción, al considerar que actuó en Estados Unidos para intentar suspender el proceso judicial contra su padre por la trama golpista. En diciembre, la Cámara de Diputados canceló su pasaporte diplomático, documento con el que habría ingresado al país extranjero, un día después de revocarle el mandato.

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Según reveló Folha, Eduardo evaluó postularse como suplente de André do Prado (PL) en la contienda por el Senado en representación de São Paulo, pero desistió al considerar que la Justicia Electoral impugnaría su candidatura por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. El plan preveía que, en caso de victoria de Flávio en la presidencial, Prado renunciara a su banca para asumir un ministerio y así abrirle a Eduardo el regreso a Brasil con una silla en el Senado.

Carla Zambelli, detenida en Italia

Carla Zambelli

La ex diputada Carla Zambelli abandonó el país tras ser condenada por su papel como autora intelectual de un ataque informático contra los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), con el que se emitieron órdenes falsas de excarcelación y de detención. Posteriormente, los magistrados del Supremo también la condenaron por apuntar con un arma a un hombre en la víspera de la segunda vuelta electoral de 2022.

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Zambelli fue detenida en Italia en una operación conjunta entre la Policía Federal brasileña y las fuerzas de seguridad italianas, en el apartamento donde residía desde su llegada al país. Tras idas y venidas en la Cámara de Diputados sobre su mandato, terminó renunciando a su cargo.

La justicia italiana pospuso el análisis sobre su extradición a Brasil, donde deberá cumplir una pena de cinco años y tres meses de prisión. Zambelli permanece bajo custodia en Italia a la espera de la decisión judicial.

Alexandre Ramagem salió por la frontera con Guyana

El precandidato a la alcaldía de Río de Janeiro, Alexandre Ramagem, durante un acto de campaña acompañado del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el 18 de julio de 2024, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo)

El ex diputado federal y ex director general de la Abin Alexandre Ramagem también se dirigió a Estados Unidos, aunque por una vía distinta. Según información de la Policía Federal, salió de Brasil de manera clandestina a través de la frontera con Guyana, y una investigación busca identificar quién lo ayudó en la fuga.

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El ex delegado de la Policía Federal fue condenado por el STF, junto con Bolsonaro, en el proceso del núcleo principal de la trama golpista. La semana pasada, Moraes reabrió el proceso en su contra, después de que el enjuiciamiento de algunos de los delitos imputados hubiera sido suspendido por la Cámara de Diputados.

La Cámara revocó ahora el mandato de Ramagem, y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, lo destituyó de la Policía Federal. Ramagem había dejado Brasil en septiembre de 2025, antes de comenzar a cumplir su condena, para residir en Estados Unidos.

El domingo, antes de conocerse la derrota de Flávio en las urnas, Ramagem manifestó su deseo de regresar a Brasil en caso de que el senador ganara la presidencia y expresó su esperanza de obtener una amnistía o de que la Corte Suprema revisara su condena.

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Silvinei Vasques, capturado con pasaporte ajeno en Paraguay

Silvinei Vasques

El ex director de la PRF Silvinei Vasques fue detenido en diciembre del año pasado en Paraguay, condenado por el STF en el marco del proceso sobre la trama golpista. Según la Policía Federal, fue capturado en el aeropuerto de Asunción cuando intentaba embarcar hacia El Salvador.

Vasques se había quitado la tobillera electrónica en el estado de Santa Catarina, lo que llevó a la Policía Federal a rastrear sus desplazamientos hasta dar con él. El intento de fuga se produjo después de que la Primera Sala del STF lo condenara a 24 años y seis meses de prisión por orquestar medidas destinadas a facilitar un golpe de Estado, entre ellas el intento de obstaculizar el voto de los electores del noreste del país en las elecciones de 2022.

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Para evitar ser identificado, Vasques utilizó el pasaporte de otra persona y, al presentar su billete, alegó que padecía cáncer en la cabeza, lo que supuestamente le impedía hablar. Actualmente cumple su condena en Papudinha, un pabellón especial del Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.