Cancillería declaró urgencia manifiesta y contrató a Thomas Greg & Sons por $240.352 millones para asegurar la expedición de pasaportes

Thomas Greg & Sons volverá a producir los pasaportes colombianos mediante un contrato que estará vigente hasta el 17 de diciembre de 2027 (Presidencia de la República de Colombia )

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La Cancillería recurrió a la figura de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de los documentos de viaje, luego de que una decisión judicial suspendiera provisionalmente dos convenios del modelo impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La contratación quedó establecida mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026 y estará vigente hasta el 17 de diciembre de 2027. El acuerdo, por $240.352 millones, se firmó con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, vinculada a Thomas Greg & Sons, empresa que volverá a encargarse de la producción de las libretas.

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El alcance del contrato incluye otras tareas relacionadas con los documentos de viaje. “Prestación del servicio de suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución No. 12973 del 17 de septiembre de 2026”, se lee en el documento firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de los documentos de viaje, con un contrato por $240.352 millones (Colprensa)

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Cancillería, el plazo de ejecución comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.

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El documento también contempla la posibilidad de prorrogar el acuerdo, siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a la urgencia manifiesta, exista un acto administrativo vigente que la declare o extienda y se cuente con la autorización de vigencias futuras correspondiente. En ningún caso, la ampliación podrá superar el término de vigencia de ese acto administrativo.

Las condiciones económicas del contrato

El acuerdo establece precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste. La Cancillería pagará las libretas y los documentos de viaje en blanco según las cantidades efectivamente suministradas y recibidas a satisfacción, una vez ingresen al inventario de la entidad en el lugar de custodia definido en el anexo técnico.

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Los desembolsos también cubrirán los servicios de personalización, custodia, alistamiento y distribución, que se liquidarán mes vencido de acuerdo con las labores realizadas y validadas por el supervisor. En cuanto a las etiquetas de visa colombiana, el pago corresponderá a las cantidades efectivamente entregadas.

La entidad contará con un plazo de 30 días calendario para efectuar cada pago, contados desde la aceptación de la factura electrónica, la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de cada integrante de la unión temporal.

La Cancillería estableció precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, para el suministro de pasaportes y la prestación de los servicios asociados a su personalización, custodia y distribución (@CancilleriaCol/X)

Los desembolsos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a los trámites del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif Nación). El último pago de cada vigencia deberá tramitarse dentro de las fechas que establezca la Dirección Administrativa y Financiera para el cierre fiscal.

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La suspensión del modelo de pasaportes impulsado por Petro

La decisión de contratar nuevamente a Thomas Greg & Sons se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente dos convenios relacionados con el esquema de expedición de pasaportes que promovió la administración de Gustavo Petro, el cual contemplaba una alianza con Portugal para avanzar hacia un modelo público.

La medida cautelar generó la necesidad de garantizar la continuidad en la expedición de las libretas, mientras se aclaran los aspectos relacionados con la operación del sistema. Entre los puntos señalados por la Cancillería se encuentran la acreditación de los soportes fiscales necesarios para comprometer vigencias futuras, la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

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Durante el Gobierno de Gustavo Petro se impulsó un nuevo modelo para la expedición de pasaportes, con una alianza con Portugal que quedó en medio de la suspensión provisional de dos convenios por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Cancillería)

Ante esas circunstancias, la entidad recurrió a la figura de urgencia manifiesta, declarada el 17 de septiembre de 2026 mediante la Resolución 12973. El contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 se firmó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y permitirá que Thomas Greg & Sons vuelva a encargarse de la producción de los documentos de viaje durante el periodo establecido.