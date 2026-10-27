Diputados del partido de Lula pidieron una alerta roja de Interpol para Flávio Bolsonaro

Lindbergh Farias

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Tres legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), la formación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron este martes al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la prisión preventiva del senador Flávio Bolsonaro, que dejó vencer sin cumplirla la orden de entregar sus pasaportes.

Los diputados federales Lindbergh Farias y Rogério Correia y la diputada electa Ana Elisa reclamaron además que, si se dicta la orden de detención, el nombre del hijo mayor de Jair Bolsonaro se incluya en la Difusión Roja de Interpol. Se trata del aviso que la organización distribuye entre sus 196 países miembros para localizar a un prófugo y pedir su arresto provisional mientras se tramita la extradición.

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El escrito sostiene que el senador tenía prohibido salir del país y que ni sus abogados ni sus aliados lograban ubicarlo cuando expiró el plazo, a las 11 de la mañana. Para los firmantes, esas circunstancias demuestran riesgo de fuga. También pidieron un dictamen urgente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Correia anunció la presentación en redes sociales. “Acabamos de presentar un pedido de prisión preventiva de Flávio Bolsonaro, que habría huido de Brasil tras la derrota en las elecciones”, escribió.

El documento exige que la defensa informe el paradero del senador y que las autoridades argentinas entreguen los registros de pasajeros e identifiquen a quien contrató el avión identificado como posible medio de salida. Si Flávio aparece en Brasil y Moraes considera suficientes otras restricciones, los diputados proponen como alternativa una tobillera electrónica, reclusión domiciliaria por la noche y en días no laborables y presentaciones periódicas ante la Justicia.

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Miembros de los medios de comunicación trabajan en las afueras de la residencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Herculano

La orden incumplida se dictó el lunes, un día después de las elecciones. Moraes dio 24 horas al senador para entregar a la Policía Federal sus pasaportes común y diplomático, le prohibió salir de Brasil y tener contacto con el abogado Willer Tomaz y ordenó cargar una alerta en el sistema de control migratorio. Flávio respondió ese mismo día que entregaría los documentos y que se defendería de “esta aberración”, a la que describió como un intento de intimidarlo.

La defensa avisó a la policía que la entrega se haría el martes por la mañana. No ocurrió. La Policía Federal canceló los pasaportes, comunicó el incumplimiento a Moraes y revisa los pasos de frontera, porque sus sistemas no registran ninguna salida del senador.

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La sospecha de fuga nació de una información publicada en la madrugada por Infobae. Flávio habría cruzado a la provincia argentina de Misiones con su documento de identidad brasileño para embarcar en Puerto Iguazú en un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly. La compañía había iniciado los trámites de aduana y migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. El avión salió del Aeroparque de Buenos Aires a las 22.15 del lunes y aterrizó en Iguazú a las 23.45.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina afirmó en un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”. El organismo añadió que inspeccionó la aeronave y la tripulación, que la documentación de la empresa estaba en regla y que ningún plan de vuelo incluía a la familia Bolsonaro. Si el senador entró al país, lo hizo sin pasar por un control oficial.

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil. 25 octubre 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Las versiones de su propio campo no coinciden. El senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña, negó que Flávio haya salido de Brasil. La columnista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, informó en cambio que aliados del círculo más próximo a la familia recibieron el martes la noticia de que el senador sí huyó a Argentina con la intención de seguir viaje a Estados Unidos, donde vive desde 2025 su hermano Eduardo, exdiputado federal.

Flávio, de 45 años, fue el candidato del Partido Liberal en lugar de su padre, inhabilitado para competir y condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por la trama golpista. Ganó la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los votos válidos, pero el domingo perdió frente a Lula, que obtuvo el 51,79% contra el 48,21%, una diferencia de 4,43 millones de votos según el Tribunal Superior Electoral.

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El senador es investigado en dos causas en el STF. La primera, a cargo del juez André Mendonça, examina la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre, por parte de Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master. La segunda, con Moraes como relator, se abrió este mes por sospechas de lavado de dinero en su relación con Tomaz; la policía halló correos en los que Flávio figuraba como “usuario máster” de una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, empresa del abogado. Ambos admiten una amistad y niegan haber hecho negocios juntos. Tomaz viajó días atrás a Miami, según informó SBT News el 23 de octubre.

Hasta la tarde del martes, Moraes no se había pronunciado sobre el pedido de prisión y la PGR no había enviado su dictamen.