EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre

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07:02 hsHoy

Vance se debilita y reduce sus vientos a 100 km/h en su más reciente reporte

(Conagua)
(Conagua)

La tormenta tropical Vance se localiza a las 00:00 horas de este lunes 26 de octubre a 390 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, de acuerdo con el reporte más reciente de Conagua. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

Pese a la reducción de vientos, Conagua mantiene sin cambios el pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, en Colima, en el oeste y la costa de Michoacán, y en el suroeste de Guerrero.

El organismo advierte que la circulación del sistema refuerza la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas del occidente y sur de México.

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