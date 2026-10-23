México

Christian Chávez envía mensaje a Estefanía Villarreal y pide respetar su privacidad tras crisis de salud mental: “La amo”

El actor habló sobre su excompañera de RBD quien recientemente lanzó un comunicado

christian chavez y estefania villarreal -México- 23 septiembre
(Instagram)
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Christian Chávez pidió privacidad para Estefanía Villarreal luego de que la actriz explicó que enfrenta un proceso legal como víctima de un delito y habló de las consecuencias emocionales que ha sufrido. El integrante de RBD asegura que no ha podido comunicarse con ella y respalda su decisión de mantener reserva.

Durante un encuentro con la prensa, Chávez dice que se enteró de lo ocurrido al mismo tiempo que los reporteros. “No he podido hablar con Estefanía todavía. Me vengo enterando igual que ustedes de lo que ha estado pasando”, señala el cantante y actor.

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La postura del exintegrante de RBD ocurre después de que Villarreal reapareció en redes sociales para explicar que atraviesa un proceso penal reservado.

La actriz habló de ansiedad, depresión, confusión, dolor y desgaste durante esta etapa.

Christian Chávez dice que respeta los tiempos de Estefanía Villarreal

Chávez envía un mensaje público a su compañera, con quien comparte una larga amistad desde su participación en Rebelde. “Lo único que le puedo decir es que, si ve esto, que la amo”, expresa frente a las cámaras.

Estefania Villarreal - (Instagram)
Estefania Villarreal - (Instagram)

El actor puntualiza que no insistirá en buscar una respuesta de Villarreal. “Respeto hasta que necesite ella, a lo mejor, hablar o contestar un mensaje”, agrega sobre el contacto que ha intentado establecer con la intérprete.

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Estefanía Villarreal compartió un comunicado el 20 de octubre para dar contexto a una publicación de septiembre que generó preocupación entre sus seguidores. Sin revelar detalles del caso, explicó que los hechos que investiga la autoridad han afectado su trabajo, sus relaciones personales y su manera de estar presente en la vida cotidiana.

“Creo que hay momentos complicados en los cuales nos están pidiendo a través del comunicado que respetemos su privacidad”, sostiene Chávez. El también cantante evita abundar en los aspectos personales o legales que rodean a la actriz.

El actor evita hablar de la salud mental de su compañera

Reporteros preguntaron a Christian Chávez sobre el mensaje que Villarreal difundió antes de su reciente comunicado. El artista rechaza emitir una opinión sobre si su compañera requiere ayuda adicional o sobre los motivos de su estado emocional.

Estefanía Villarreal reaparece tras alarmante mensaje sobre la depresión, “me sentí rebasada” (X/@Estefania_OF)
Estefanía Villarreal reaparece tras alarmante mensaje sobre la depresión, “me sentí rebasada” (X/@Estefania_OF)

“Ahí sí yo no te puedo dar esa opinión porque ya estaríamos hablando de la privacidad de la vida de alguien más”, responde. Chávez insiste en que no corresponde especular sobre los procesos que enfrenta otra persona.

La actriz de Rebelde informó que se quebró cuando se aproximaba una nueva etapa procesal. También pidió que su historia no sea reducida a la publicación que compartió en septiembre y solicitó respeto para continuar su recuperación con privacidad.

“Chicos, de verdad, ya no quiero hablar de ese tema porque creo que después de lo último que sacó ella y también su bufete de abogados, creo que es importante respetar su proceso”, dice Chávez al cerrar las preguntas sobre Villarreal.

Christian Chávez habla de la terapia tras recordar sus propios momentos difíciles

El intérprete también fue cuestionado sobre la forma en que ha enfrentado etapas complicadas en su vida. Chávez responde que la terapia ha sido una herramienta central para atender su salud emocional.

Primer plano de una mujer con cabello castaño ondulado, ojos claros y chaqueta negra sobre un fondo neutro
Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión. (Instagram: Estefanía Villarreal)

“Con terapia, con terapia, amor”, contesta cuando le preguntan cómo logró salir adelante. Después recuerda que ha atravesado momentos difíciles desde que comenzó su carrera artística cuando era adolescente.

Chávez afirma que las crisis forman parte de la vida y que ha aprendido a reconstruirse. “Lo que más te define no es cuántas veces te caes, sino cómo te levantas y la forma en la que te levantas”, comenta.

El cantante asegura que buscar acompañamiento profesional cambió su vida. “La terapia, señores, la terapia es algo que te puede cambiar la vida, a mí me la ha cambiado”, afirma Christian Chávez.

Villarreal concluyó su comunicado con un mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos similares: “No estamos solos”.

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