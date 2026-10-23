Miles de cubanos enfrentan cortes de agua por periodos de hasta cuatro meses

ARCHIVO: habitantes de barrios de La Habana reportaron períodos sin agua por tuberías de hasta 80 días. /(Photo by YAMIL LAGE / AFP)

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Miles de cubanos enfrentan cortes prolongados de agua por tuberías, con denuncias de hasta cuatro meses sin servicio en localidades de Pinar del Río y Santiago de Cuba. Ante la falta de abastecimiento, familias recurren al agua de lluvia, pozos artesanales y camiones cisterna, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

En San Juan y Martínez, municipio de la provincia de Pinar del Río, el residente Michel Valladares afirmó que los vecinos de la zona de La Estrella llevan más de cuatro meses sin recibir agua en sus viviendas.

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De acuerdo con su testimonio, varios hogares hierven agua de lluvia para beber y cocinar porque no pueden afrontar el costo de las pipas privadas.

El precio de esos camiones oscila entre 15,000 (USD 625) y 20,000 pesos cubanos (USD 833.33), mientras que los tanques de 200 litros se venden entre 1,000 (USD 41.67) y 1,200 pesos (USD 50), según Valladares.

El hombre también denunció presuntas deficiencias en la administración local del acueducto y conexiones ilegales a la red principal, situaciones que, según sostuvo, disminuyen la presión disponible para los hogares.

La situación se repite en el oriente del país. La activista y periodista independiente Yadira Serrano indicó a Martí Noticias que el centro de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, acumula entre tres y cuatro meses de interrupciones en el suministro. Añadió que algunas comunidades llevan cerca de un año con dificultades para acceder al recurso.

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Imagen de referencia. Familias del municipio de San Juan y Martínez hierven agua de lluvia tras cuatro meses sin suministro por tuberías. /(Video cortesía Rachel Molina)

Los residentes de esa zona buscan agua en pozos artesanales o compran tanques a vendedores particulares. Cada recipiente cuesta entre 1,000 (USD 41.67) y 1,500 pesos cubanos (USD 62.50 ), mientras que una pipa puede alcanzar los 15,000 pesos (USD 625), de acuerdo con Serrano.

En la provincia de Granma, el activista Yurisnel Domenech informó desde la localidad de Media Luna que la población atravesaba entre cinco y seis días sin acceso al agua. El corte afectó incluso a sectores que antes contaban con un servicio regular por la red pública.

Los cortes en La Habana superan los 80 días en algunos barrios

En La Habana, las denuncias se concentran en publicaciones de la página de Facebook “Víctimas de Aguas de La Habana”. Vecinos del reparto Las Piedras, en San Francisco de Paula, aseguraron que llevaban 38 días sin agua por tuberías.

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En la Loma de Córdoba, en Lawton, habitantes del área informaron una interrupción de 19 días, después de un período anterior de casi 80 días sin servicio. En barrios cercanos, los cortes superaban las dos semanas, según los reportes publicados en esa página.

Los camiones cisterna privados alcanzan precios de hasta 20,000 pesos cubanos ante la escasez de agua./ (Photo by AFP)

Las afectaciones ocurren mientras el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento reconocen problemas de abastecimiento en el país. Los organismos estatales calcularon que alrededor de 2.5 millones de personas, equivalentes al 32% de los clientes conectados a las redes públicas, afrontan dificultades con el agua potable.

Las autoridades atribuyeron la mayor parte de las interrupciones a la crisis energética. Más del 85% de las estaciones de bombeo depende del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que los apagones impiden la operación de los equipos y la reposición del suministro.

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Según datos del INRH citados por Martí Noticias, los cortes eléctricos y desperfectos técnicos explican el 88% de las paralizaciones del abastecimiento, mientras que la sequía representa el 4%. Los sistemas de acueducto requieren entre 10 y 12 horas continuas de electricidad para llenar las tuberías y recuperar la presión de la red.