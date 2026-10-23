El PRI insiste en que la permanencia de Taddei al frente del INE es insostenible

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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El bloque de consejeros electorales afines a Guadalupe Taddei defendió los cambios revocados por el Tribunal Electoral. Crédito: X / @INEMexico

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y representante del partido; Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y Emilio Suarez Licona, diputado y representante del PRI ante el INE, durante la sesión extraordinaria del consejo nacional del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Alito Moreno afirmó que la presencia de Taddei eleva los cuestionamientos sobre la cercanía del INE a Morena. (Youtube )

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala (c), durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, este viernes en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 15 de julio de 2025. Foto: x.com/@INEMexico

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante Sesión sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei (c), participa en una sesión en el inicio del proceso electoral para elegir ministros, magistrados y jueces, este lunes, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El caso generó versiones que ubicaban el incidente en la oficina de Alejandro Moreno, pero el PRI señaló que ocurrió en un inmueble aledaño ocupado por un sector del partido.

El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, exigió este 22 de octubre la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, al sostener que los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contratos con proveedores comprometen la certeza electoral.

La consejera presidenta del INE respondió que las acusaciones deben acreditarse ante las autoridades competentes y advirtió que no dejará sus responsabilidades para involucrarse en disputas personales.

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En una publicación en redes sociales, Moreno afirmó que la permanencia de Taddei es “insostenible” y representa un riesgo para la confianza ciudadana. El priista atribuyó a presuntas relaciones cercanas con proveedores, contratos millonarios y explicaciones contradictorias un deterioro en la credibilidad de la titular del organismo electoral.

Horas antes, el PRI planteó la renuncia de Taddei del INE. (Foto: X/@alitomorenoc)

El dirigente partidista sostuvo que los cuestionamientos de representantes de partidos y de integrantes del Consejo General exhiben una crisis dentro del instituto. También afirmó que mantener a Taddei en el cargo alimenta la percepción de falta de independencia frente al gobierno y Morena.

Moreno señaló que la confianza en el instituto se construyó durante décadas y que las sospechas de corrupción alrededor de su presidencia no deben comprometer su legitimidad. En su mensaje, insistió: “Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tiene que renunciar”.

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Taddei pide que los señalamientos se presenten con pruebas

Guadalupe Taddei descartó renunciar al INE y pidió presentar pruebas ante las autoridades competentes. EFE/ José Méndez

Durante la sesión del Consejo General del INE de este 22 de octubre, Taddei defendió la fortaleza de la institución y llamó a distinguir entre la fiscalización sustentada en hechos y las acusaciones que no han sido comprobadas.

Taddei invitó a quienes han formulado señalamientos a conocer las labores de las juntas locales y distritales, así como los procedimientos administrativos del organismo.

“Las elecciones no se ganan cuestionando a la institución”, expresó la consejera presidenta. Sostuvo que los partidos y actores políticos deben buscar el respaldo ciudadano mediante propuestas, diálogo con la población y votos en las urnas.

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Taddei pidió a los partidos conducirse "con altura de miras" luego de las exigencias del PRI para que renuncie. (Foto: redes sociales)

Taddei afirmó que atacar la presidencia del INE equivale a intentar afectar a una institución constitucional del Estado mexicano. Recordó que el organismo ha enfrentado intentos previos de desacreditación, aunque su estructura ha permitido organizar los procesos electorales.

“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, señaló ante consejeros y representantes partidistas. Añadió que los actores políticos deben defender sus posturas por las vías legales, sin convertir al árbitro electoral en un adversario.

La consejera presidenta indicó que el INE mantiene la actualización del padrón electoral, la preparación de casillas, la construcción de acuerdos y la toma de decisiones en todo el país. También pidió a los partidos conducirse “con altura de miras”.

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El PRI plantea cuatro exigencias ante el Consejo General

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla advirtió que el PRI recurrirá a las vías legales si no se esclarecen los señalamientos hacia Taddei. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y consejero del Poder Legislativo, demandó durante la sesión extraordinaria del INE que Taddei acredite con documentos la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés. El legislador sostuvo que, de no hacerlo, debe dejar el cargo antes de encabezar la próxima elección federal.

El representante priista planteó cuatro exigencias: explicaciones completas ante el Consejo General sobre los contratos con las empresas señaladas; actuación independiente de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, con publicación de sus resultados; fiscalización de las adjudicaciones a los proveedores imputados, y la renuncia de la presidencia si no se acredita la inexistencia de conflictos de interés.

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“Señora presidenta, acredite o renuncie, no hay tercera vía”, dijo Gutiérrez Mancilla al finalizar su intervención. Añadió que, si Taddei no deja el puesto, el PRI recurrirá a los mecanismos previstos en la Constitución y la ley para exigir responsabilidades.

Órgano Interno de Control revisa expedientes de exfuncionarios

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

El miércoles 21 de octubre, Taddei informó que antiguos trabajadores señalados por presuntos vínculos con proveedores ya no laboran en el INE. Explicó que los antecedentes fueron enviados al Órgano Interno de Control, instancia que deberá determinar si existieron omisiones, falsedades o responsabilidades administrativas.

Los cuestionamientos incluyen la presunta relación entre un excolaborador y una empresa que suministra materiales electorales al organismo. La presidenta precisó que los expedientes laborales y las declaraciones patrimoniales y de intereses contienen respuestas negativas sobre participación en empresas, sociedades o asociaciones.

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Taddei señaló que cada servidor público entregó esa documentación bajo protesta de decir verdad y asume las consecuencias legales de la información proporcionada. El Órgano Interno de Control deberá establecer si los datos fueron completos y veraces; de encontrar omisiones o declaraciones falsas, corresponderá a la autoridad determinar las responsabilidades conforme a la ley.

La titular del INE aseguró que el organismo entregará la información que le sea requerida sin intervenir en la investigación administrativa. También rechazó que el exfuncionario mencionado en las publicaciones hubiera sido su conductor personal: “Jamás fue mi chofer”, afirmó, al explicar que estaba adscrito a la oficina de la Presidencia, aunque no desempeñaba esa función para ella.

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