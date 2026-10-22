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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

El hombre de 50 años se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del secuestro; seis de sus compañeros fueron localizados con vida el 16 de octubre

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13:06 hsHoy

Un hospital, la última pista del paradero de un campesino desaparecido en Guerrero

Un hospital es la última pista sobre el paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino de 50 años que permanece desaparecido tras el secuestro de ocho pobladores del ejido El Balcón, ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, informó que Domingo se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del levantón; posteriormente, un sobrino suyo, también se enfermo durante el secuestro, preguntó por él mientras estaba hospitalizado y recibió como respuesta que se encontraba recuperándose, aunque hasta ahora no hay señales de su paradero. Seis de los siete campesinos que continuaban cautivos fueron localizados con vida el 16 de octubre, pero Domingo sigue sin ser localizado.

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Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

Domingo Atanacio Quirino fue apartado del grupo de campesinos secuestrados en Guerrero cuatro días después de su levantón

Ficha de búsqueda de Domingo Atanacio Quirino. (FGE Guerrero)
Ficha de búsqueda de Domingo Atanacio Quirino. (FGE Guerrero)

Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, es el único de ocho campesinos del ejido El Balcón que continúa sin ser localizado tras el secuestro ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

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