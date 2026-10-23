Gala Montes estrena su álbum “La Hija de Nadie” tras la última controversia familiar

La cantante y actriz Gala Montes compartió fotografías de su infancia para responder a las recientes declaraciones de su madre sobre su historia familiar. (IG: galamontes)

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Gala Montes estrenará este 23 de octubre su álbum “La hija de nadie”, horas después de la última controversia familiar.

Crista Montes negó haber intentado apropiarse del nombre artístico de su hija Gala Montes, luego de que la actriz asegurara haberlo recuperado tras ocho años de estar registrado a nombre de su madre.

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“Yo registré tu marca a mi nombre como parte de la administración de tu carrera. Nunca tuve la intención de quitártela, apropiármela ni impedir que estuviera a tu nombre”, escribió Crista Montes en una publicación de Instagram, en respuesta directa a las declaraciones previas de su hija.

Gala Montes reveló el registro irregular dos días antes

Gala Montes ha protagonizado diversos conflictos con su madre, Crista Montes.

El 20 de octubre, Gala Montes compartió en sus redes sociales que finalmente había recuperado el registro de su nombre artístico, el cual, según explicó, quedó a nombre de su madre sin su conocimiento cuando ella cumplió 18 años. “En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera”, escribió la actriz en esa primera publicación.

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La cantante detalló que el proceso para recuperar ese registro se extendió durante varios años, sin precisar públicamente los trámites legales específicos que permitieron revertir la situación. “Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”, agregó.

Gala Montes insistió en que no compartía esa información para generar controversia. “No comparto esto para generar polémica ni para convertir mi historia en un espectáculo. Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina”, explicó en el mismo mensaje.

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La actriz aclaró que no celebra una victoria contra su madre

(Captura de pantalla )

En esa publicación inicial, Gala Montes también marcó distancia de cualquier lectura de confrontación directa con Crista Montes. “Hoy no estoy celebrando una victoria contra alguien. Estoy celebrando haber recuperado algo que me pertenece y haber podido decidir por mí misma”, escribió la actriz.

La cantante utilizó el episodio para plantear un mensaje más amplio sobre los límites familiares. “Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”, sentenció, en una frase que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Gala Montes cerró su publicación con un mensaje dirigido a otras personas en situaciones similares. “Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia. Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”, escribió.

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Crista Montes diferenció entre ser titular del registro y querer despojar a su hija

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

En su respuesta del 21 de octubre, Crista Montes construyó su defensa sobre una distinción puntual entre el hecho administrativo y la intención detrás de él. “Hoy dices que recuperaste tu marca, que ahora está a tu nombre. No significa que yo haya querido arrebatártela”, escribió.

La madre de la actriz profundizó en ese argumento con una frase que buscó separar ambos conceptos de forma explícita. “Una cosa es haber sido titular del registro y otra muy distinta es haber tenido la intención de despojarte de él. Esa intención nunca existió”, insistió Crista Montes en su publicación.

Para cerrar su mensaje, Crista Montes pidió moderar la exposición pública del conflicto. “Hay que usar la lógica y dejar de hacer un circo” de la disputa, escribió, y agregó que “todo depende del punto de vista” que se le quiera dar al tema dentro de la conversación mediática.

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El distanciamiento entre madre e hija se hizo público en 2024

Ella es la mamá de Gala Montes CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

Las diferencias entre Gala Montes y Crista Montes adquirieron visibilidad pública a mediados de 2024, cuando la actriz dejó de trabajar con su madre como representante artística tras varios años de que esta manejara distintos aspectos de su carrera.

En una transmisión en vivo de ese año, Gala Montes hizo señalamientos directos sobre el manejo del dinero durante el periodo en que su madre fungió como su mánager. “Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, que yo tenga ansiedad. Me molesta que ella se haga la víctima cuando aquí la víctima soy yo”, declaró la actriz en esa ocasión.

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El álbum La Hija de Nadie llega en medio de la disputa familiar

La Hija de Nadie, el disco debut de Gala Montes como solista, se lanza este 23 de octubre con siete canciones, de acuerdo con información que ha circulado en distintos medios sobre el contenido del material. El proyecto marca el inicio formal de su carrera como cantante tras su trayectoria como actriz.

La portada del álbum incluye una fotografía de la infancia de Gala Montes en la que aparece recortado de forma simbólica el rostro de su madre, una decisión visual que la actriz vinculó directamente con el sentido del proyecto musical. “Quiero darles la bienvenida a La Hija de Nadie. Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”, escribió al presentar el disco.

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Días antes del lanzamiento, Gala Montes había compartido también una fotografía de su niñez con un mensaje escrito a mano que atribuyó a su madre, en el que se leía una frase despectiva sobre su apariencia.