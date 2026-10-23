Rescatan a más de 30 perros y gatos víctimas de presunto maltrato en una casa de Ecatepec. FGJEM

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), rescataron a 39 animales durante un cateo realizado en un inmueble de Ecatepec. El operativo, derivado de una denuncia anónima por posible maltrato animal, permitió localizar a 33 perros y seis gatos en malas condiciones de salud.

La intervención se produjo luego de que un reporte alertara sobre la presencia de varios animales domésticos en condiciones irregulares dentro de una propiedad del municipio. A partir de esa información, la Fiscalía mexiquense abrió una investigación que derivó en la orden judicial para efectuar la diligencia.

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Origen de la investigación y el cateo

La denuncia anónima señalaba que al interior de un inmueble ubicado en Ecatepec se mantenía a varios animales domésticos en posibles condiciones de maltrato. Con base en ese reporte, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la autorización para realizar la técnica de investigación de cateo. La diligencia se cumplimentó con la participación conjunta de personal de la Fiscalía Edoméx, la Marina, la Guardia Nacional y la SSEM.

Animales hallados en malas condiciones de salud

Durante el cateo en Ecatepec, las autoridades localizaron a 33 perros de diversas razas y colores, además de seis gatos. Todos los ejemplares presentaban malas condiciones de salud, lo que impidió determinar con precisión su raza y edad.

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Rescatan a más de 30 perros y gatos víctimas de presunto maltrato en una casa de Ecatepec. FGJEM

La diligencia fue resultado de una orden judicial de cateo solicitada por la Fiscalía mexiquense, con apoyo de la Marina, Guardia Nacional y seguridad estatal. El deterioro físico de los animales fue tal que las autoridades no pudieron establecer con exactitud sus características de raza ni su rango de edad al momento del hallazgo.

Destino de los animales rescatados

De los 39 animales localizados, cuatro perros quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec. Esta dependencia municipal se hizo cargo de su traslado y atención inmediata.

Los 35 animales restantes permanecerán en el mismo sitio donde fueron encontrados. La Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec también quedó a cargo de su alimentación y cuidado mientras continúa el proceso.

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Investigación en curso y posible remisión a CEPANAF

La Fiscalía mexiquense señaló que, en caso de que el dueño o los dueños de los animales no cuenten con los permisos correspondientes para su tenencia, los perros y gatos serán remitidos a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

Rescatan a más de 30 perros y gatos víctimas de presunto maltrato en una casa de Ecatepec. FGJEM

Al concluir la diligencia, el inmueble donde se realizó el cateo no fue asegurado. Las autoridades no reportaron detenciones relacionadas con los hechos.

Los actos de investigación continúan con el objetivo de identificar a la persona o personas responsables del presunto maltrato hacia los animales encontrados en el domicilio de Ecatepec.

Marco legal del maltrato animal en el Estado de México

El Código Penal del Estado de México tipifica el maltrato animal en el Capítulo III del Título Segundo, dentro del Subtítulo Séptimo de delitos contra el ambiente. El artículo 235 Bis establece que comete este delito quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte.

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La pena prevista para ese supuesto es de seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. La misma sanción aplica a quien abandone a un animal de forma que quede expuesto a riesgos para su integridad o la de terceros.

Rescatan a más de 30 perros y gatos víctimas de presunto maltrato en una casa de Ecatepec. FGJEM

El mismo artículo sanciona los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales con una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 150 días. En todos estos casos, la pena se incrementa hasta en una mitad cuando el maltrato fue fotografiado, videograbado o difundido.

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El artículo 235 Ter contempla un agravante para los casos en que se cause la muerte no inmediata del animal mediante cualquier medio que prolongue su agonía. En ese supuesto, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con multa de 200 a 400 días de salario mínimo.

Las penas contenidas en este capítulo se incrementan hasta en una mitad cuando el delito es cometido por servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de animales. Este marco normativo es el que puede aplicar la Fiscalía Edoméx en investigaciones como la derivada del cateo realizado en Ecatepec.

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