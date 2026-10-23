Lula y Flávio Bolsonaro disputan una elección clave para Brasil: “La batalla digital va a ser clave en esto”

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan la segunda vuelta presidencial de Brasil tras una primera ronda con paridad en las encuestas

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Brasil llegará el domingo a una segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, una definición que quedó abierta después de una primera ronda en la que el candidato bolsonarista terminó al frente y las encuestas dibujaron un escenario de paridad.

“Lo que está en juego en esta elección no son los próximos cuatro años, es el futuro”, dijo en Infobae Al Mediodía Marlise Ilhesca Jozami, periodista brasileña especializada en internacionales y directora de la Fundación Foro del Sur, quien situó la votación en una discusión que, a su entender, excede el recambio presidencial.

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El desgaste oficialista y la promesa de cambio

Jozami vinculó el desempeño de Bolsonaro con el cansancio de una parte del electorado frente a la continuidad del gobierno de Lula, pese a los indicadores que exhibe la administración.

Referentes del sector conservador como el general Santos Cruz y Joyce Hausmann llamaron a respaldar la candidatura de Lula

“Hay un agotamiento, son demasiados años en el gobierno”, afirmó, al describir una percepción que, según planteó, ayudó a ordenar la primera vuelta.

En ese contraste, la periodista reconoció que la gestión actual llega a la elección con cifras que no son menores: una inflación cercana al 4,5% anual, récords de exportaciones y nueve millones de turistas que viajaron al país.

También mencionó la baja de la deforestación en la Amazonía durante el año, pero advirtió que esos datos no alcanzan para modificar la vida cotidiana de todos los hogares: “Las cifras generales son muy bien, pero la verdad eso no está llegando a la gente”.

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La distancia entre los números macroeconómicos y la experiencia doméstica, explicó, aparece sobre todo en el endeudamiento. “Las familias están muy endeudadas”, señaló Jozami, quien atribuyó parte de esa presión a las tasas de interés y consideró que los planes oficiales no lograron aliviar de manera suficiente la situación de los hogares brasileños.

El gobierno de Lula registra una inflación anual cercana al 4,5% y récords de exportación, pero el endeudamiento de las familias persiste REUTERS/Brian Snyder

La directora de la Fundación Foro del Sur ubicó esa insatisfacción en un mapa político más amplio. Según expresó, los sectores de derecha pasaron del 28% a casi el 40% en los últimos seis años, una expansión que ayuda a entender el peso del candidato bolsonarista en la definición presidencial.

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“Hay un agotamiento, son demasiados años en el gobierno”, insistió al volver sobre el clima que, según su lectura, alimentó ese avance.

Las denuncias sobre milicias se cruzan con el debate institucional

La elección también transcurre bajo el impacto de las acusaciones que vinculan a Flávio Bolsonaro con milicias de Río de Janeiro, un asunto sobre el que existen procesos en curso y cobertura periodística.

Jozami dijo que esos grupos, a los que describió como organizaciones mafiosas comandadas por policías, forman parte de una realidad imposible de separar de la campaña: “Esa es una realidad que no podemos negar”.

Los sectores de la derecha en Brasil pasaron del 28% a casi el 40% de presencia en los últimos seis años EFE/ Sebastiao Moreira

Al referirse a las propuestas que atribuyó al candidato, la periodista sostuvo que un triunfo suyo podría poner en discusión el marco surgido de la Constitución de 1988. “Todos los derechos adquiridos en la Constitución de 1988 están en peligro”, afirmó, en alusión a los cambios constitucionales que, según explicó, se plantean desde ese espacio político.

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Dentro de esa discusión mencionó una iniciativa legislativa relacionada con la identificación de balas. Según relató, Flávio Bolsonaro había impulsado eliminar esa referencia, que permite rastrear armas y establecer posibles responsabilidades en delitos. “Es un elemento para poder encontrar los criminales”, expresó Jozami al explicar por qué, a su juicio, retirar esa identificación complicaría las investigaciones.

La entrevista también dejó al descubierto las divisiones dentro del campo conservador. Jozami citó al general Santos Cruz y a la periodista Joyce Hausmann entre las figuras que, según dijo, llamaron a respaldar a Lula frente a la posibilidad de una presidencia de Bolsonaro, aunque no se definan como votantes del mandatario. “Esa es la gran diferencia”, sostuvo, al referirse a quienes priorizan la defensa de un proyecto democrático.

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La agenda de campaña incluye la preservación de la Amazonía y un proyecto empresarial de Estados Unidos en Paraguay con energía de Itaipú REUTERS/Jean Carniel

Amazonía, Estados Unidos y las redes entran en la recta final de la campaña

La política exterior ganó espacio en la campaña a partir de los debates instalados en las redes sociales sobre la Amazonía, Estados Unidos y la relación de Brasil con otros países. “El Amazonas es el corazón de esa discusión”, señaló Jozami, quien describió a la región como un territorio de acceso sencillo desde varias fronteras y con condiciones que, según indicó, exigen presencia estatal.

En ese marco, aludió a un proyecto de una empresa estadounidense en Paraguay que prevé construir una planta tecnológica abastecida con energía generada por Itaipú.

La directora de la Fundación Foro del Sur sostuvo que esa iniciativa podría afectar el abastecimiento energético brasileño y vinculó, además, las tarifas aplicadas por Estados Unidos a Brasil con decisiones políticas de la administración de Donald Trump.

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Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan la segunda vuelta presidencial de Brasil tras una primera ronda con paridad en las encuestas

“El Amazonas es el corazón de esa discusión”, reiteró para ubicar el asunto en el centro de una disputa que excede la frontera brasileña.

La campaña, sin embargo, se juega también en las pantallas. El Partido de los Trabajadores denunció bloqueos de contenidos y cuentas favorables a Lula en servicios de Meta y Google; Jozami indicó que la empresa admitió una falla y prometió corregirla. “Meta reconoció que había un error”, dijo la periodista sobre una controversia que se sumó a las tensiones de la recta final.

La otra decisión pendiente corresponde al Tribunal Superior Electoral, que debe resolver sobre un canal de WhatsApp denominado Ejército de Lula. Según explicó Jozami, el espacio reunió ocho millones de seguidores en dos semanas y buscó convocar a votantes indecisos antes de la segunda vuelta. “La cuestión de la batalla digital va a ser clave en esto”, sostuvo.

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