Wadith Manzur pidió a la Fiscalía aclarar por qué no imputó por cohecho a exfuncionarios de Hacienda por el escándalo de corrupción en la Ungrd

El exsenador, que sigue recluido, trató de involucrar en sus señalamientos a María Alejandra Benavides y a Diego Guevara, que estuvieron en la cartera que presidió Ricardo Bonilla - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Wadith Manzur, uno de los excongresistas vinculados en el megaescándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuestionó ante la Corte Suprema que los exfuncionarios del Ministerio de Hacienda en la administración de Gustavo Petro, señalados de ofrecer beneficios a parlamentarios, no hayan sido imputados por cohecho.

Manzur, que resultó elegido para ocupar una de las curules del Senado de la República, reclamó en la diligencia efectuada el jueves 22 de octubre un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación sobre la responsabilidad de los que habrían hecho las ofertas. Su intervención ocurrió durante la etapa preparatoria del juicio contra seis excongresistas por el citado caso.

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El congresista es uno de los involucrados en el caso de corrupción registrado durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Como lo dijo mi abogado ayer: los cohechadores, por lo menos en mi caso, la señora María Alejandra Benavides, y el ministro y el viceministro Diego Alejandro Guevara, ninguno de los dos ha sido imputado por cohecho, de dar u ofrecer”, afirmó Manzur durante la diligencia. El excongresista permanece detenido de forma preventiva desde marzo, acusado de cohecho impropio.

En su declaración, el senador sostuvo que existe una diferencia entre la situación judicial de los congresistas procesados y la de los funcionarios que, según la hipótesis de la investigación, habrían ofrecido contratos y proyectos a cambio de respaldo en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. “Es decir, aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito”, dijo.

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Manzur cuestionó la situación de María Alejandra Benavides y Diego Alejandro Guevara

La postura de Manzur se refiere a la actuación de la Fiscalía frente a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y al exviceministro Diego Alejandro Guevara. Benavides fue imputada inicialmente por interés indebido en la celebración de contratos, pero obtuvo un principio de oportunidad con inmunidad total, a cambio de colaborar como testigo en el escándalo.

La exasesora técnica del Ministerio de Hacienda colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad y cuenta con medidas de protección - crédito X

Guevara, por su parte, permanece bajo indagación. Hasta ahora, no se le han formulado cargos por cohecho por dar u ofrecer, el delito al que aludió Manzur en su intervención ante la Corte. Este funcionario posteriormente fue ministro de Hacienda tras la renuncia de Ricardo Bonilla, otro de los señalados de hacer parte, supuestamente, del entramado para la compra de votos en el Congreso.

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La investigación sostiene que varios legisladores habrían recibido promesas de beneficios contractuales para sus regiones a cambio de aprobar operaciones de crédito para el Gobierno nacional. El caso examina si integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público comprometieron sus funciones para facilitar la asignación de recursos vinculados con la Ungrd.

Diego Guevara, exviceministro y exministro de Hacienda señalado por reuniones donde se direccionaron contratos de la Ungrd - crédito Colprensa

Estados Unidos revocó la visa de Wadith Manzur

La declaración de Manzur ocurrió el mismo día en que Estados Unidos le revocó la visa a él y seis ciudadanos colombianos más por presuntos vínculos con hechos de corrupción y narcotráfico. La decisión también alcanzó a familiares de los señalados, pues entre los afectados figuran el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, y el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña.

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También la exrepresentante Karen Manrique, los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, además del excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. En el caso de Manzur, la restricción estadounidense se relaciona con su presunta participación en el entramado de la Ungrd, pues la corte investiga si aceptó ofrecimientos de contratos a cambio de apoyar al Ejecutivo.