México

Gobierno de México celebra Día del Médico en medio de protestas de trabajadores del IMSS por mejoras laborales: “Admiración al 99%”

El secretario de Salud felicitó a los médicos y les agradeció por su labor para atender a la población

Sheinbaum reconoció la labor de los médicos. | Presidencia
Sheinbaum reconoció la labor de los médicos. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Salud, David Kershenobich, celebraron el Día de la Médica y el Médico durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en medio de las protestas y reclamos que ha realizado en las últimas dos semanas trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar, para exigir aumentos salarios, abasto de medicamentos y mejoras laborales.

En Palacio Nacional, Kershenobich felicitó a todos los profesionales de la salud y les agradeció por su labor para atender a la población, así como por su participación en la “transformación” del sector.

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“Agradecer es reconocer. Y hoy, que es Día de la Médica y del Médico, pues queremos agradecerles a todos los profesionales de la salud de esta rama, que en forma cotidiana tienen que ver con la atención de toda la población. Y además agradecerles el hecho de que estén participando en esta transformación, en donde estamos enfocando muy fundamentalmente la prevención como una de las actividades más importantes”, dijo el funcionario federal.

Destacó que los médicos empiezan su labor “desde su formación en las universidades”, donde también inicia su compromiso con el humanismo, lo cual relacionó con la polítíca del gobierno actual, por lo que aseguró que esto tiene “un gran significado” para no solo conocer la salud de la ciudadanía, sino también su sentimientos y entorno.

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“La profesión de Medicina es una de las que más tiene que ver con el humanismo y después pasan por su etapa de formación, por la residencia, por la actividad comunitaria, por la especialización.

“Pero tiene una gran significado el ejercicio de la medicina y es el poder estar en contacto con la población y poder tener y conocer no nada más sus padecimientos, sino también sus sentimientos, su entorno, etcétera. Así es que aprovechar este Día de la Médica y del Médico para enviarles una felicitación y un agradecimiento, como mencionó la presidenta, a todas y todos los que ejercen esta profesión”, concluyó.

Sheinbaum defiende al personal de salud público

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió al personal sanitario del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE ante los señalamientos sobre posibles robos de medicamentos e insumos dentro de algunas unidades médicas.

En el Día de la Médica y el Médico, la mandataria separó esas denuncias del trabajo cotidiano que realizan quienes atienden hospitales, clínicas y centros de salud. También recordó el papel que asumieron durante la pandemia de covid-19.

Sheinbaum relató que, en sus visitas a hospitales, suele preguntar a pacientes cómo reciben el servicio. Según dijo, la respuesta más frecuente es una valoración favorable hacia el personal médico, de enfermería y administrativo, junto con una petición para que el Gobierno fortalezca las instituciones.

La presidenta reconoció que existen casos que deben investigarse. Sin embargo, rechazó que esos hechos permitan atribuir prácticas irregulares al conjunto de trabajadores del sector público de salud.

“La gran mayoría de los trabajadores, trabajadoras del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, nuestra admiración. 99 por ciento dedican su vida a salvar a otras vidas. Más imagínense hoy el Día de la Médica y el Médico”.

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