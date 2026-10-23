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Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Los de la sultana del norte debe aprovechar la localía para sacar los tres puntos, sin embargo, enfrente tendrán a unos rojiblancos que buscan pelear el liderato de la tabla general

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Los Rayados están necesitados de puntos para poder asegurar su lugar en la Liguilla del futbol mexicano.
Los Rayados están necesitados de puntos para poder asegurar su lugar en la Liguilla del futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
20:55 hsHoy

Monterrey se inspira en victorias de sus Fuerzas Básicas

20:06 hsHoy

¿A qué hora comenzará el duelo entre Rayados y Chivas?

El partido en Monterrey, Nuevo León se llevará a cabo este sábado 24 de octubre desde el Gigante de Acero. El silbatazo inicial se dará a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana.

20:06 hsHoy

La recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva, trayendo consigo un enfrentamiento de pronóstico reservado entre los Rayados del Monterrey y Chivas.

Este choque correspondiente a la fecha 14 promete grandes emociones no solo por la urgencia de puntos en la tabla general, sino también por el alto impacto emocional que envuelve al banquillo regiomontano: la figura de Matías ‘El Pelado’ Almeyda enfrentará por primera vez al conjunto rojiblanco desde su salida de Verde Valle, añadiendo una carga de dramatismo extra a la cita futbolística en el Gigante de Acero.

Ambas escuadras llegan a este tramo del certamen con objetivos sumamente claros. Mientras la escuadra albiazul requiere de forma prioritaria hacerse fuerte como local para afianzarse en los puestos directos de Liguilla y no verse rebasada en la clasificación, el Rebaño Sagrado buscará extender su contundente racha como visitante invicto para consolidar su posición en la parte alta del campeonato.

El argentino no ha tenido los resultados que esperaba al frente de los Rayados. (REUTERS/Daniel Becerril)
El argentino no ha tenido los resultados que esperaba al frente de los Rayados. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Cómo llega Monterrey al partido?

La escuadra dirigida por Matías Almeyda afronta este compromiso con la urgente necesidad de sumar de a tres en casa para mantenerse firme en los puestos de clasificación directa. Jugando como local en el Estadio BBVA, la ‘Pandilla’ ha mostrado cierta solidez a lo largo del certamen al acumular un registro de cuatro victorias, un empate y únicamente una derrota en lo que va del torneo.

Sin embargo, el margen de error en esta etapa de la competencia se ha reducido considerablemente, por lo que ceder unidades en la Sultana del Norte podría poner en riesgo su boleto directo a la ‘Fiesta Grande’.

El estratega argentino ha enfatizado la importancia de sostener la contundencia ofensiva frente a un rival que suele complicarles en territorio regiomontano. Para Monterrey, este encuentro no solo representa una prueba de carácter en la recta final, sino también la oportunidad de respaldar a su técnico en un partido con especial significación personal.

Últimos 5 resultados de Monterrey:

  • Pumas 2-0 Monterrey (Jornada 13)
  • Monterrey 1-1 Mazatlán (Jornada 12)
  • Tigres 1-2 Monterrey (Jornada 11)
  • Monterrey 3-0 Santos Laguna (Jornada 10)
  • Puebla 1-2 Monterrey (Jornada 9)
Rayados aún tiene esperanza de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)
Rayados aún tiene esperanza de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Cómo llega Chivas al partido?

El conjunto rojiblanco arriba a la Sultana del Norte tras reencontrarse con la victoria a mitad de semana frente a los Rayos del Necaxa, un resultado balsámico que le permitió romper una amarga racha de cuatro compromisos seguidos sin conocer el triunfo.

Pese a ese bache de rendimiento, las Chivas han logrado sostenerse entre los puestos de privilegio de la tabla general gracias a su extraordinario desempeño cuando juegan lejos de la Perla Tapatía.

En calidad de visitante, el Rebaño Sagrado presume un andar envidiable en el Apertura 2026, manteniéndose en condición de invicto fuera de casa con un balance de dos victorias y cuatro empates.

Además, el antecedente más reciente entre ambos clubes en el Estadio BBVA favorece al cuadro tapatío, que se impuso por marcador de 3-2 en su última visita gracias a los tantos de Armando González, José Castillo y Bryan González.

Últimos 5 resultados de Chivas:

  • Chivas 1-0 Necaxa (Jornada 13)
  • Pachuca 1-1 Chivas (Jornada 12)
  • Chivas 1-2 Atlas (Jornada 11)
  • Cruz Azul 1-1 Chivas (Jornada 10)
  • Chivas 0-1 Toluca (Jornada 9)
Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación.
Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación. Crédito: Agencias

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Monterrey vs. Chivas en vivo?

El enfrentamiento estelar entre los Rayados de Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara formará parte de la cartelera principal del fin de semana en la Liga MX.

  • Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.
  • Sede: Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León).
  • Dónde ver en vivo: El encuentro será transmitido en televisión abierta a través de Canal 5, en televisión de paga mediante TUDN, y vía streaming a través de la plataforma de ViX Premium.

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