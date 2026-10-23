Estados Unidos incorporó a Paraguay a la declaración Pax Silica para proyectos de superinteligencia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. REUTERS/Kevin Mohatt

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Paraguay se convirtió este viernes en el 26° país firmante de la Declaración Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que busca vincular recursos estratégicos y capacidad energética con el desarrollo de infraestructura tecnológica en el continente americano.

La adhesión se formalizó durante una ceremonia en el Departamento de Estado, en Washington D. C., según informó la Oficina del Portavoz del gobierno estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, suscribió el documento en representación de su país.

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El acto contó con la participación del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, quien acompañó el inicio formal de la participación paraguaya en el mecanismo.

Paraguay fue el firmante número 26 de la iniciativa promovida por EEUU

El Departamento de Estado señaló que la incorporación de Paraguay eleva a 26 el número de países adheridos a Pax Silica. La declaración reúne a gobiernos que buscan coordinar capacidades vinculadas a minerales considerados estratégicos, energía y tecnología.

La iniciativa apunta a la construcción de infraestructura para superinteligencia en las Américas, de acuerdo con la comunicación oficial estadounidense. El término alude a instalaciones y recursos necesarios para sistemas informáticos de alta capacidad, aunque el comunicado no detalló proyectos concretos, plazos de ejecución, inversiones previstas ni empresas que podrían participar.

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El gobierno de Estados Unidos indicó que Paraguay y Washington reafirmaron su compromiso de aprovechar dos activos del país sudamericano: sus minerales críticos y su generación hidroeléctrica.

La referencia a los minerales críticos se vincula con materias primas que tienen aplicaciones en sectores industriales y tecnológicos. El comunicado no precisó cuáles serán los recursos que Paraguay pondría a disposición de esta cooperación ni si existirán nuevos acuerdos sobre exploración, extracción, procesamiento o exportación.

El subsecretario de Estado de EE. UU. para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente, Jacob Helberg. REUTERS/Aaron Schwartz

La hidroelectricidad paraguaya quedó en el centro del acuerdo

El segundo eje de la adhesión es el potencial energético de Paraguay. La nota de la administración estadounidense remarcó el interés de ambas partes en utilizar la hidroelectricidad paraguaya para respaldar la infraestructura tecnológica prevista dentro de la declaración.

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El país cuenta con una matriz eléctrica marcada por la generación de origen hidroeléctrico. Sin embargo, el Departamento de Estado no informó si la nueva alianza contempla la instalación de centros de datos, redes de procesamiento, infraestructura de inteligencia artificial u otras obras específicas en territorio paraguayo.

Tampoco se comunicaron compromisos financieros, metas de producción energética, mecanismos regulatorios o criterios ambientales relacionados con la participación de Paraguay en Pax Silica.

La ceremonia en Washington constituyó, hasta ahora, el único anuncio público sobre la adhesión. La declaración del Departamento de Estado se limitó a confirmar la firma, identificar a los funcionarios presentes y definir la orientación general de la cooperación.

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El comunicado tampoco incluyó declaraciones textuales de Ramírez ni de Helberg. La información oficial señaló que la firma dio comienzo a la participación de Paraguay en la iniciativa, sin precisar las próximas reuniones, los organismos técnicos involucrados o las etapas que seguirán tras la adhesión.

La participación paraguaya se inscribe en una agenda estadounidense que vincula la disponibilidad de energía, el acceso a insumos industriales y la expansión de capacidades de cómputo. En este caso, Washington presentó a Paraguay como un socio con recursos minerales y energéticos que podrían aportar a ese objetivo regional.

La definición de “superinteligencia” utilizada por la administración estadounidense aparece en el comunicado como parte del propósito de Pax Silica. El texto no ofrece una descripción técnica del concepto ni fija estándares para los proyectos que podrían desarrollarse en los países firmantes.

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Con su incorporación, Paraguay pasa a formar parte de un grupo de 26 signatarios de la declaración. El Departamento de Estado invitó a consultar el sitio oficial de Pax Silica para obtener más información sobre la iniciativa, aunque no adelantó nuevos anuncios vinculados con la adhesión paraguaya.