Colombia

Así fue el atentado con carro bomba en peaje de Casanare: dos hombres que escaparon en moto serían los autores materiales del atentado

Según la información preliminar que recibió la Alcaldía, un hombre dejó el vehículo en el peaje, salió corriendo y abordó una motocicleta que lo esperaba. Ambos huyeron en sentido Villanueva-Monterrey

Grabación de cámara de seguridad muestra la estación de peaje en Casanare durante la noche, donde se observa la presencia de vehículos y personas en motocicleta en el lugar del atentado con carro bomba - crédito @elsanoguerabaq/X
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Tres trabajadores resultaron heridos tras la explosión de un carro bomba en el peaje de San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey, en Casanare. El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, aseguró que los lesionados recibieron atención médica y que sus heridas no revisten gravedad.

El mandatario aclaró que las víctimas fueron dos mujeres que cumplían el turno de madrugada el 23 de octubre de 2026 y el vigilante de la infraestructura. Las tres personas sufrieron laceraciones en brazos, piernas y rostro, además de afectaciones por la onda expansiva.

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Viendo esa escena, es un milagro que estas personas se hayan salvado”, afirmó Vizcaíno en diálogo con Blu Radio.

La explosión ocurrió durante la madrugada en uno de los carriles del peaje de San Pedro. De acuerdo con el alcalde, la Policía le notificó sobre el hecho cerca de la 1:15 a. m., pocos minutos después de que se produjo la detonación.

Dos personas habrían participado en el abandono del vehículo

Según la información preliminar que recibió la Alcaldía, un hombre dejó el vehículo en el peaje, salió corriendo y abordó una motocicleta que lo esperaba. Ambos huyeron en sentido Villanueva-Monterrey.

Explosión en peaje de Casanare dejó tres personas heridas - crédito covioriente
Explosión en peaje de Casanare dejó tres personas heridas - crédito covioriente

Es lo que se menciona y lo que recaudo de algunas pruebas que ya han sacado de cámaras de vigilancia del mismo peaje”, señaló el alcalde sobre la posible participación de dos personas en el ataque.

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Vizcaíno también relató que las dos trabajadoras habrían observado un movimiento de la mano por parte del hombre que abandonó el automóvil. El alcalde indicó que esa versión aún hace parte de las verificaciones iniciales.

La persona les hizo como una seña, moviendo la mano para que se salieran”, dijo. Aun así, añadió que las víctimas creen que se salvaron porque permanecieron dentro de las casetas cuando ocurrió la explosión.

Antiexplosivos analizan los restos para determinar qué material fue usado

La zona permaneció acordonada mientras unidades especializadas de la Policía recopilaron elementos en el lugar. Las autoridades buscan establecer el tipo y la cantidad de explosivo que fue utilizado en el vehículo.

El alcalde evitó atribuir el atentado a una organización criminal. “Sería irrespetuoso e irresponsable dar ese dato en este momento”, sostuvo, al señalar que el caso será analizado en un consejo de seguridad con autoridades departamentales y nacionales.

Vizcaíno afirmó que en Villanueva no tienen información formal sobre amenazas o extorsiones contra la concesionaria responsable del corredor vial. Esa posibilidad, indicó, será consultada con los directivos de la empresa durante las reuniones de seguridad.

La explosión causó daños en el peaje y obligó al cierre de la Ruta 65 en ese sector. Para facilitar el paso de vehículos, las autoridades habilitaron un carril por una vía externa mientras continúan las inspecciones.

Estación de peaje nocturna con el techo metálico colapsado, cabinas averiadas y escombros dispersos sobre el pavimento.
La estructura y las cabinas del peaje situado entre Villanueva y Monterrey presentan destrozos materiales y restos esparcidos sobre la calzada durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se habilitó un carril para despejar el tráfico, porque esta es una vía con demasiado flujo vehicular”, explicó el alcalde. La ruta de la concesión permanecía cerrada al momento de la entrevista.

El alcalde también pidió a hospitales y centros médicos de Villanueva, Yopal y zonas cercanas informar a las autoridades si atienden a una persona con laceraciones. Según datos preliminares, uno de los responsables podría haber sufrido lesiones durante la huida por la onda expansiva o por esquirlas.

ANI rechazó el acto terrorista

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó el atentado con carro bomba contra el peaje San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, y confirmó que el hecho dejó tres personas con lesiones leves y siete ilesas.

La explosión fue reportada a las 00:24 a. m. del 23 de octubre por la concesión Covioriente. El peaje está ubicado en el PR 14+900 de la Ruta Nacional 6511, en el sector de la vereda Banquetas, jurisdicción de Villanueva.

“Desde la ANI expresamos toda nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus familias y con los usuarios del corredor”, indicó la entidad en un comunicado.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó el atentado con carro bomba contra el peaje San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, y confirmó que el hecho dejó tres personas con lesiones leves y siete ilesas - crédito ANI
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó el atentado con carro bomba contra el peaje San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, y confirmó que el hecho dejó tres personas con lesiones leves y siete ilesas - crédito ANI

La ANI informó que activó el protocolo de emergencias con ambulancias, carro taller y apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El corredor vial permanece cerrado de forma total mientras las autoridades realizan inspecciones. La entidad señaló que coordina con Covioriente y la Fuerza Pública las acciones para restablecer el tránsito cuando existan condiciones de seguridad.

Rechazamos todo acto de violencia que atente contra la infraestructura que es de todos los colombianos y pone en riesgo la vida de trabajadores y usuarios”, agregó.

La ministra de Transporte condenó el atentado

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, calificó el ataque como un acto criminal y afirmó que el Gobierno trabaja con las autoridades para proteger el corredor.

El carro bomba en el peaje de la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, atenta contra la vida de los colombianos y el derecho de la gente a movilizarse en paz y seguridad”, escribió en su cuenta de X.

La funcionaria expresó solidaridad con los heridos y sus familias.

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