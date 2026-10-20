EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre

11:23 hsHoy
Un vehículo descompuesto genera precaución vial en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Río Churubusco, con sentido hacia el oriente, según reportó este martes el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
OVIAL recordó además que, en caso de un choque entre vehículos sin lesionados, los conductores deben orillar sus unidades para salvaguardar su integridad y no obstruir las vialidades mientras esperan a sus aseguradoras, conforme al artículo 54 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.