Colombia

Hallaron dos revólveres bajo un colchón en un motel de Bogotá que operaba pese a una suspensión: capturaron a su administrador

El establecimiento, ubicado en el barrio Venecia de Tunjuelito, incumplía una medida correctiva impuesta el día anterior. El negocio fue clausurado por 90 días y el hombre de 41 años quedó a disposición de la Fiscalía

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo al hombre de 41 años durante una inspección en el barrio Venecia, luego de localizar armamento debajo de un colchón en una habitación del establecimiento - crédito @PoliciaBogota / X
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Un hombre de 41 años, administrador de un motel de la localidad de Tunjuelito, fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de que uniformados encontraran dos revólveres ocultos debajo de un colchón. El procedimiento se desarrolló en el barrio Venecia, donde el establecimiento operaba a pesar de una medida que le impedía abrir sus puertas.

La intervención ocurrió el martes 20 de octubre de 2026, durante actividades de prevención y control de la Estación de Policía Tunjuelito. Según la información divulgada por las autoridades, el lugar había recibido una suspensión de su actividad económica el día anterior, pero continuaba prestando servicios.

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El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Las armas incautadas también fueron entregadas al organismo investigador.

“Un motel bajo control policial: dos armas incautadas y cierre por 90 días. En Tunjuelito, fue capturado el administrador de un motel donde se hallaron dos revólveres ocultos debajo de un colchón. El establecimiento operaba pese a una suspensión vigente de su actividad económica”, confirmó institución policial a través de X.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al administrador de un motel en el barrio Venecia tras encontrar dos revólveres en el predio - crédito @PoliciaBogota / X
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al administrador de un motel en el barrio Venecia tras encontrar dos revólveres en el predio - crédito @PoliciaBogota / X

Los uniformados llegaron al motel como parte de los controles a establecimientos comerciales de este sector del sur de la capital. Durante la verificación, establecieron que el negocio estaba abierto pese a que tenía vigente una medida correctiva de suspensión.

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La orden inicial había sido impuesta por tres días. Sin embargo, el incumplimiento derivó en una nueva medida administrativa, esta vez con el cierre del establecimiento por 90 días.

La Secretaría de Seguridad informó que el procedimiento se aplicó bajo los parámetros de la Ley 1801 de 2016, que regula disposiciones de convivencia y contempla sanciones para negocios que desconocen las órdenes de las autoridades.

El motel, cuya razón social no fue revelada, habría recibido medidas correctivas anteriormente por situaciones relacionadas con su funcionamiento. Las entidades no detallaron la naturaleza de esos antecedentes ni precisaron cuándo se produjeron.

Dos armas fueron encontradas bajo un colchón de una habitación

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

Después de detectar que el negocio estaba activo pese a la suspensión, la Policía efectuó un registro de las instalaciones. En una de las habitaciones, los uniformados localizaron dos revólveres escondidos debajo de un colchón.

La institución no informó si las armas tenían munición, si estaban registradas o si habían sido usadas en otros hechos delictivos. Tampoco entregó detalles sobre los propietarios del motel ni sobre una posible vinculación de más personas con el caso.

La condición de flagrancia corresponde a la detención de una persona sorprendida durante la posible comisión de un delito o en circunstancias inmediatas que permiten asociarla con el hecho investigado. La responsabilidad del administrador deberá definirse dentro del proceso judicial que adelante la Fiscalía.

El caso se suma a los operativos de control en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que, durante 2026, se registraron 834 capturas en flagrancia por distintos delitos en la localidad de Tunjuelito. En ese mismo período, los operativos permitieron la incautación de 32 armas de fuego.

Policía incautó más de 1.300 dosis de marihuana, bazuco y cocaína durante los registros en La Favorita - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Las intervenciones en sectores como San Cristóbal y Bosa dejaron el decomiso de 20 armas y más de 35 kilos de estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las cifras fueron divulgadas tras la captura del administrador del motel y hacen parte del balance de acciones de vigilancia y control en la localidad. Las autoridades buscan identificar conductas delictivas, verificar el cumplimiento de las normas comerciales y aplicar medidas frente a infracciones que afecten la convivencia.

El operativo en Venecia se conoció en medio de otras acciones adelantadas por la Policía en Bogotá. En recientes diligencias en San Cristóbal, Bosa, Santa Fe y Los Mártires, la institución reportó capturas, decomisos de estupefacientes, armas de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En uno de esos procedimientos, las autoridades informaron la incautación de 20 armas y más de 35 kilos de sustancias estupefacientes. También señalaron que recuperaron vehículos que tenían reporte de hurto.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá invitó a los ciudadanos a denunciar situaciones delictivas o hechos que afecten la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.

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