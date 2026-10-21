Cuántas cucharadas de percarbonato de sodio se necesitan para hacer una limpieza profunda en el inodoro

Una persona con un guante verde vierte polvo blanco con una cuchara en el agua de un inodoro para su limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El percarbonato de sodio se presenta como una alternativa para lavar la taza del baño sin recurrir de forma constante al cloro.

Al entrar en contacto con el agua, libera oxígeno activo, lo que ayuda a remover manchas orgánicas, disminuir olores y recuperar el tono de superficies de porcelana o cerámica.

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Sin embargo, uso exige precauciones y saber usarlo de manera correcta para lograr los resultados esperados.

Una caja de cartón con percarbonato de sodio blanqueador y una cuchara dosificadora reposan sobre una mesa de madera frente a una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del percarbonato de sodio para la limpieza del baño

Con tan solo una pequeña cantidad de percarbonato de sodio es posible para limpiar el baño debido a su efecto químico, el cual, al disolverse en agua, libera oxígeno activo.

Entre sus principales beneficios para lograr un efecto de limpieza se encuentran los siguientes:

Ayuda a remover manchas orgánicas en la taza del baño, como las causadas por residuos, humedad o acumulación de suciedad.

Reduce malos olores al oxidar restos que los generan.

Blanquea superficies claras , como porcelana, cerámica y algunas juntas, si se usa de acuerdo con la etiqueta.

No deja aroma intenso , a diferencia de algunos limpiadores con cloro o fragancias.

Puede funcionar como apoyo contra la suciedad en el inodoro , lavabo, regadera y azulejos.

Se degrada en sustancias simples al usarse en agua, aunque debe manejarse como producto de limpieza y mantenerse lejos de niños y mascotas.

No sustituye por completo un desinfectante registrado si se busca eliminar gérmenes específicos. Tampoco es la mejor opción para sarro mineral muy adherido: en esos casos suele requerirse un producto diseñado para desincrustar.

Recuerda nunca mezclar con cloro, vinagre, ácido muriático ni otros limpiadores. Usa guantes, evita inhalar el polvo y sigue las instrucciones de concentración de la marca.

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Unas manos enguantadas de amarillo limpian meticulosamente un inodoro blanco usando un cepillo y una esponja, garantizando una higiene óptima en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar la taza del baño con percarbonato de sodio

Ventila el baño y ponte guantes. Baja un poco el nivel del agua de la taza con la escobilla, para que el producto toque mejor las manchas. Agrega 2 cucharadas de percarbonato de sodio al agua y una cucharada sobre las zonas manchadas de la taza. Deja actuar entre 1 y 2 horas. Si hay sarro o manchas persistentes, déjalo toda la noche. Talla las paredes interiores, debajo del borde y el fondo con la escobilla. Descarga el agua. Repite el proceso si quedan manchas.

Para el exterior, disuelve 1 cucharada en aproximadamente 1 litro de agua tibia, limpia con una esponja o trapo y después pasa otro paño húmedo.

Precaución: no mezcles el percarbonato con cloro, vinagre, ácido muriático ni otros limpiadores. Guarda el producto seco y revisa siempre las indicaciones de la marca.

Una infografía de Infobae detalla las propiedades del percarbonato de sodio para remover manchas, eliminar olores y blanquear superficies en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras áreas del baño que pueden limpiarse usando percarbonato de sodio

Además de la taza del baño, el percarbonato de sodio puede usarse en otras zonas:

Lavabo: ayuda a remover restos de jabón, pasta dental y manchas ligeras. Disuelve 1 cucharada en 1 litro de agua tibia, aplica con esponja y enjuaga.

Regadera y azulejos: sirve para suciedad acumulada y manchas orgánicas. Forma una pasta con un poco de agua, aplícala, deja actuar de 10 a 15 minutos y talla.

Juntas entre azulejos: puede ayudar a aclararlas si no son de piedra natural. Aplica una pasta ligera, talla con un cepillo y retira con agua.

Cortina de baño lavable: puede añadirse al lavado para reducir manchas de humedad y olores, siempre que la etiqueta de la tela lo permita.

Bote de basura: disuelve 1 cucharada en agua tibia, lava el interior, enjuaga y deja secar por completo.

Evita usarlo sobre mármol, cantera, piedra natural, aluminio, madera o superficies delicadas, ya que puede alterar el acabado. No lo mezcles con cloro, vinagre, ácido muriático ni otros productos de limpieza