Sorteo Mayor 4032: Resultados martes 20 de octubre del 2026 de la Lotería Nacional

El ganador obtendrá un premio de 21 millones de pesos.

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El Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 21 millones de pesos. El evento es transmitido en vivo desde el Teatro Lotería Nacional, localizado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

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Este cachito de Lotería Nacional rendirá homenaje a Deportes Martí por sus 90 años de historia como una de las empresas vinculadas al desarrollo y la promoción del deporte en México.

El reconocimiento también considera la trayectoria de la empresa en momentos relevantes para el deporte nacional, tales como los Juegos Olímpicos de México 1968. Durante esa justa, Alejandro Martí impulsó una tienda deportiva en la Villa Olímpica, que se convirtió en un punto de encuentro para deportistas y visitantes.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Mayor del 20 de octubre de 2026

Los resultados se actualizan de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Mayor 4032, que se lleva a cabo este martes 20 de octubre desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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Premio mayor de 21 millones de pesos:

Premio de 3 millones de pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Mayor?

El ganador obtendrá un premio de 21 millones de pesos.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se realiza cada martes y participan 60,000 números, del 00001 al 60000. Cada uno se divide en tres series y cada serie tiene 20 cachitos. Su valor fracción es de 30 pesos; una serie completa cuesta 600 pesos y las tres series, 1,800 pesos.

El Premio Mayor consta de 21 millones de pesos en tres series. Si una persona tiene los 60 cachitos del número ganador, recibe el monto completo; con una sola serie obtiene la tercera parte y con un cachito recibe la vigésima parte del premio correspondiente a esa serie.

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Además del Premio Mayor, hay premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. El reintegro devuelve el valor del cachito cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra del Premio Mayor, del segundo o del tercer premio.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

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Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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