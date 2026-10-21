América Latina

Flávio Bolsonaro aceptó levantar su secreto teléfonico y bancario, pero solo si Lula lo hace desde 2003

A cuatro días de la segunda vuelta, el candidato opositor combinó la oferta con un ataque al presidente, a quien acusa de gobernar junto a un juez de la Corte Suprema bajo sospecha por su relación con un banquero preso

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Guarulhos, Brasil, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Guarulhos, Brasil, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
Guardar

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro aceptó este miércoles levantar sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, pero condicionó el gesto a que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva abra los suyos desde 2018. La propuesta consta en un escrito presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuatro días antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

Según el documento, Bolsonaro abriría los últimos 20 años de sus finanzas y comunicaciones, incluidas las de sus empresas y familiares directos. Su defensa sostiene que la oferta de Lula alcanza solo desde 2018 y que “Brasil quiere todo el cajón”. Exige además que el oficialismo publique los registros de reuniones en el Palacio de Planalto, los vuelos oficiales vinculados a investigaciones recientes y los gastos con tarjetas corporativas de la Presidencia.

PUBLICIDAD

Los abogados califican de “mero gesto para las cámaras” abrir solo las cuentas a nombre de Lula, porque, alegan, los rastros de posibles irregularidades estarían en cuentas de terceros, como las de su exjefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, que dejó el Gobierno en julio bajo sospechas de corrupción.

El desafío surgió en el primer debate televisivo, el domingo 18 de octubre. Lula propuso entregar sus datos a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema antes de la votación. El martes presentó la autorización, extensible a su familia y supeditada a que Bolsonaro hiciera lo mismo. Cada oferta depende, así, de la otra.

PUBLICIDAD

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), reacciona tras una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), reacciona tras una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Ante sus seguidores en Guarulhos, Bolsonaro había rechazado el reto con ironías. “Mi vida es un libro abierto, mi patrimonio se construyó con mucho sudor y trabajo, no como el del hijo de Lula”, dijo, y recordó la condena por corrupción que llevó a Lula a prisión y que fue anulada después.

En el mismo acto afirmó que Brasil “no tiene presidente” porque Lula “comparte el poder” con Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que instruyó el juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Acusó al mandatario de nombrar a “sus amigos” en el tribunal, aunque Moraes fue designado por el expresidente Michel Temer. Legisladores aliados recordaron que, si gana, Bolsonaro podrá nombrar a cuatro de los once magistrados.

La Policía Federal identificó 50 mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro, fundador y principal accionista del Banco Master, a un número atribuido a Moraes entre 2023 y el 17 de noviembre de 2024, día de su primera detención. El informe registra además un contrato entre la entidad y el estudio de abogados de la esposa del juez, Viviane Barci de Moraes.

Moraes niega haber conversado con Vorcaro y atribuye la investigación, impulsada por el juez André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro, a una venganza de aliados de los condenados por atentar contra la democracia. El 15 de septiembre, el pleno de la Corte debía decidir si abrir una investigación formal, pero la sesión se aplazó a pedido de otro magistrado.

El escándalo alcanza a ambos bandos. Según informó The Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro buscó millones de dólares de Vorcaro para financiar una película sobre su padre; el candidato niega irregularidades y afirma que pidió fondos privados para un proyecto privado.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula el 45,16%, según los datos oficiales del TSE. Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo.

El domingo, los brasileños decidirán también el futuro de una Corte Suprema con un caso abierto en su propio seno y que, de ganar Bolsonaro, podría renovar cuatro de sus once integrantes, según sus aliados.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilElecciones presidenciales 2026Alexandre de Moraes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país

La entrada en vigor de la Ley 187 modifica el régimen inmobiliario cubano, con nuevas obligaciones de conservación, registro y representación para las viviendas cuyos titulares permanecen ausentes.

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país

La apuesta de República Dominicana en París que va más allá de las playas y el ron para seducir a Francia

Un proyecto hotelero masivo, residencias artísticas con estipendio y una exposición pictórica en la capital francesa. Santo Domingo busca redefinir lo que el mundo sabe de su identidad

La apuesta de República Dominicana en París que va más allá de las playas y el ron para seducir a Francia

Corte Suprema de Honduras remite al Congreso opinión sobre reformas penales

El Legislativo deberá abordar la propuesta en el marco de las medidas planteadas para combatir las estructuras criminales en Honduras

Corte Suprema de Honduras remite al Congreso opinión sobre reformas penales

Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

Las carteras de Energía, Trabajo y Cultura expusieron ejecución, programas prioritarios y fundamentos técnicos de los recursos requeridos ante la Comisión de Finanzas, durante la discusión del proyecto de gastos del próximo año

Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

Detienen en Panamá a un costarricense buscado por Estados Unidos por una estafa con falsos premios de lotería

El extranjero fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando viajaba hacia Colombia. Las víctimas del esquema debían pagar supuestos impuestos para recibir ganancias que nunca habían obtenido.

Detienen en Panamá a un costarricense buscado por Estados Unidos por una estafa con falsos premios de lotería
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda tras reconocer corrupción en el Gobierno Petro: “Los hechos no se manipulan”

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda tras reconocer corrupción en el Gobierno Petro: “Los hechos no se manipulan”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: se forma Tormenta Tropical Vance en el pacífico

Chocan dos unidades de la Línea 2 del Metrobús de la CDMX por posibles fallas: reportan más de 20 lesionados

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Imputaron al joven que amenazó de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda a través de una cuenta anónima en redes sociales

DEPORTES

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

La fuerte crítica de Bruno Fernandes contra el técnico del Manchester United tras la goleada sufrida ante el Como por Champions

“El heredero de Messi”: la lluvia de elogios de la prensa británica a Nico Paz tras su gran actuación ante el Manchester United

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

ENTRETENIMIENTO

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”