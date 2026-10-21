México

CDMX inaugura complejo educativo Santa María Aztahuacán en Iztapalapa: qué niveles educativos de la SEP impartirá

Las instalaciones sustituyen a tres planteles afectados por los terremotos de septiembre de 2017 y fueron construidas con aportaciones de la Fundación Alberto Baillères

CDMX inauguró nuevo centro educativo en la alcaldía Iztapalapa (Jefatura Gobierno CDMX)
CDMX inauguró nuevo centro educativo en la alcaldía Iztapalapa (Jefatura Gobierno CDMX)
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El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Complejo Educativo Santa María Aztahuacan, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. El centro educativo abrió sus puertas este miércoles21 de octubre tras nueve años de espera. El proyecto unifica a escuelas que quedaron dañadas por los sismos de septiembre de 2017.

Los planteles fueron reconstruidos, el proyecto fue financiado por la Fundación Alberto Baillères; la obra tardó seis años en concretarse desde que las negociaciones arrancaron en 2020.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia y agradeció públicamente el aporte privado. “Cuando la iniciativa privada asume un compromiso genuino con el bien común, cuando las fundaciones ponen sus capacidades y recursos al servicio de la sociedad son grandes aliadas del bienestar”, afirmó.

Brugada Molina anunció que los tres planteles del complejo se incorporarán a dos programas del gobierno capitalino: “Do, Re, Mi, Fa, Sol por Mi Escuela” y “Mixtli Digital”. También informó que su administración ha destinado más de 14 mil millones de pesos en educación a través de diversas acciones, entre ellas el programa “1, 2, 3, por mi escuela”, con el que se han intervenido 700 planteles hasta la fecha.

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Siete personas de pie frente a una pizarra y paneles con cuadros expuestos en una sala iluminada
Autoridades de la Ciudad de México asisten a la inauguración del complejo educativo Santa María Aztahuacán en la alcaldía de Iztapalapa. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Qué niveles educativos de la SEP tiene el complejo educativo Santa María Aztahuacán?

El Complejo Educativo Santa María Aztahuacan operará en dos turnos —matutino y vespertino— y atenderá a más de 4 mil estudiantes de educación básica en el oriente de la ciudad. Las y los estudiantes podrán cursar los tres primeros niveles educativos; reúne en un solo predio al jardín de niños “Fray Martín de Valencia”, la primaria “Gral. Herminio Chavarría” y la secundaria diurna número 198, “Luis Pasteur”.

La escuela incluyó 49 aulas, 16 espacios para talleres y usos múltiples, áreas deportivas, bibliotecas, auditorios, comedores y oficinas administrativas. El nuevo complejo abarca una superficie de 15 mil metros cuadrados (161,459 pies cuadrados) de superficie construida.

Una de las características que distingue al proyecto es su sistema de cimentación: el edificio descansa sobre pilas de hasta 60 metros de profundidad, diseñadas para adaptarse a las condiciones del suelo de la zona y garantizar la seguridad de la comunidad escolar por generaciones.

Alejandro Díaz de León, Consejero de la Fundación Alberto Baillères, describió el proceso detrás del proyecto: “Con este hábitat educativo, demostramos que, con voluntad, con una visión compartida, con compromiso y trabajo sostenido, somos capaces de imaginar grandes proyectos y hacerlos realidad”.

Un grupo de adultos vestidos de manera formal observa una sala infantil con colchonetas de colores, bloques de espuma y una alberca de pelotas
Autoridades de la Ciudad de México recorren un aula de estimulación temprana durante la inauguración del complejo educativo Santa María Aztahuacán en Iztapalapa. (Jefatura Gobierno CDMX)

Por su parte, Rosy Gluyas, Directora General de la Fundación Alberto Baillères, convocó a la comunidad educativa a apropiarse del espacio: “Hagamos de este lugar un lugar abierto al aprendizaje, a la creatividad, la innovación, la convivencia y la colaboración; un espacio para transformar, construir, descubrirnos y hacer realidad posibilidades extraordinarias que se traduzcan en crecimiento, bienestar y prosperidad”.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, vinculó la inauguración con la política educativa del gobierno federal. Señaló que el programa de Becas para el Bienestar está próximo a alcanzar los 20 millones de estudiantes beneficiarios en todo el país.

Delgado Carrillo también enmarcó el proyecto dentro de la denominada Nueva Escuela Mexicana, modelo oficial que coloca a niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su propio aprendizaje y busca conectar los contenidos con las realidades de cada comunidad.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, subrayó el simbolismo de la reconstrucción: recuperar lo que los sismos de 2017 destruyeron a través de la coordinación entre gobierno federal, gobierno local, alcaldía y sector privado.

En 2022, la Fundación Alberto Baillères formalizó su participación mediante un convenio de colaboración que incluyó, además de la obra física, la puesta en marcha de su Modelo Social, una iniciativa orientada a fortalecer el tejido comunitario dentro de los planteles: fomenta la convivencia pacífica, el aprendizaje colectivo y la participación de estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades y personal de apoyo.

A la ceremonia acudieron también directivos de Grupo BAL y Luciano Concheiro, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, además de un estudiante y una madre de familia que tomaron la palabra para agradecer la renovación de los tres planteles.

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