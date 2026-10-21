Mariana Ochoa desea protagonizar una telenovela, pero no hay propuestas de Televisa

Mariana Ochoa podría volver a las telenovelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa concedió una entrevista en la que habló sobre sus planes de carrera tras ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

En la conversación, Mariana Ochoa reconoció que no ha recibido ninguna propuesta formal de Televisa, pese a los rumores sobre una posible exclusividad con la empresa. “No me han hablado de Televisa, pero sería maravilloso”, respondió al ser consultada sobre esas versiones.

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Mariana Ochoa dijo querer regresar a las telenovelas

La ex integrante de OV7 explicó que le gustaría volver a las telenovelas, un formato que abandonó desde hace años para enfocarse en otros proyectos dentro del medio artístico. “Quiero hacer novelas, quiero regresar a las novelas. Ahora sí, estoy lista para las novelas”, afirmó.

Consultada sobre si le gustaría ser protagonista, Mariana Ochoa respondió de forma afirmativa y distinguió entre dos tipos de perfiles que conviven actualmente en la industria. “Hoy en día creo que hay dos tipos de protagonistas”, dijo, y señaló que existe un espacio para las nuevas generaciones y otro para un público de entre 40 y 50 años, más cercano al formato de series.

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La actriz mencionó que plataformas como Vix también producen series dirigidas a ese público adulto, y dijo estar abierta tanto a papeles protagónicos como antagónicos. Sin embargo, aclaró en tono de broma que, de elegir, preferiría un remake de Dos mujeres, un camino junto a Karina y Ernesto Laguardia, un comentario que no representa una propuesta real ni un proyecto en desarrollo.

Su carrera como protagonista de telenovelas comenzó en 2003

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa fundamenta su interés en una trayectoria actoral que inició cuando firmó contrato con TV Azteca para protagonizar tres telenovelas. La primera fue La hija del jardinero, al lado de Fernando Ciangherotti, José Alonso y Carlos Torres, vendida a países como Malasia, Colombia, Perú, Venezuela y España.

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En 2005 llegó su segunda producción, Top Models, donde interpretó a dos hermanas gemelas separadas desde la infancia junto a Rodrigo Abed, Fernando Ciangherotti y Michel Gurfi. La telenovela permaneció al aire solo tres meses por bajo índice de audiencia, aunque el tema musical que interpretó Mariana Ochoa, “Qué Importa!”, tuvo éxito comercial independiente.

En 2006 protagonizó Amor sin condiciones junto a Alberto Casanova, melodrama vendido a más de 70 países. Un año después participó de forma especial en Se busca un hombre, interpretando a un personaje juvenil al lado de Andrea Noli y Anette Michel.

Su regreso a Televisa ocurrió en 2015, cuando condujo el programa Plan B en Unicable, producido por Yordi Rosado y Manolo Fernández, donde los integrantes de OV7 entrevistaban a figuras públicas. El programa concluyó en junio de 2017 tras dos temporadas al aire.

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El concierto A La Goma Tour reactivó su carrera como solista

Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su triunfo en el reality, Mariana Ochoa capitalizó la exposición mediática con el concierto A La Goma Tour, celebrado el 17 de octubre en el centro nocturno La Maraka. El recinto, con capacidad para 1,700 personas, registró según videos difundidos en redes un lleno total durante la presentación.

Los boletos para ese concierto se vendieron entre 510 y 1,980 pesos, según la zona elegida dentro del recinto: Vista Parcial en 510 pesos, General en 1,030 pesos, Preferente en 1,250 pesos, VIP en 1,560 pesos y Oro en 1,980 pesos. Mariana Ochoa interpretó éxitos como “Te mandé a la goma”, “Déjame el tequila” y “La gata bajo la lluvia”, acompañada en el escenario por La Sonora Dinamita y Andy Zuno.

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La polémica por boletos regalados marcó la noche en La Maraka

Pese al lleno reportado, el concierto generó discusión en redes sociales por versiones sobre presuntos accesos gratuitos y promociones de dos boletos por uno aplicadas horas antes del evento. Hasta el momento, ni la administración de La Maraka ni el equipo de la cantante han confirmado públicamente esas versiones ni han precisado cuántos accesos se vendieron bajo promoción.

Las dudas surgieron después de que usuarios compartieran capturas del sistema de venta con zonas disponibles días antes de la función, lo que alimentó cuestionamientos sobre el verdadero interés del público en la presentación. El debate se intensificó por la rivalidad abierta entre Mariana Ochoa y Gema Garoa, otra concursante del mismo reality.

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Gema Garoa cuestionó la legitimidad de la victoria de Mariana Ochoa

Amigos de la cantante festejaron el concierto en el centro nocturno y respondieron a las declaraciones hechas por la actriz sobre la ganadora de La Casa de los Famosos México. (Especial )

Gema Garoa puso en duda el resultado de la competencia tras la final del 4 de octubre, al señalar presuntos tratos preferenciales en servicios de estilismo y manicura durante las semanas finales del concurso. Las declaraciones derivaron en una confrontación pública entre seguidores de ambas participantes en plataformas digitales.

Allegados a Mariana Ochoa, entre ellos el estilista Esdras Ojeda, respondieron directamente a Gema Garoa tras el concierto en La Maraka, insistiendo en que el recinto registró un lleno total como prueba del respaldo del público hacia la cantante. La tensión entre ambas figuras continuó días después, cuando el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, llamó “verdaderos ganadores” a Gema Garoa y a otro exparticipante del reality durante una presentación en el Palenque de la Feria de Pachuca.

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El próximo concierto en Jalisco pondrá a prueba su convocatoria

Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el éxito reportado en la capital del país, Mariana Ochoa enfrenta un nuevo reto de convocatoria con su presentación programada para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías, en Jalisco, con capacidad para 1,800 personas. De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el recinto todavía registraba boletos disponibles días después del concierto en La Maraka.

En una entrevista reciente con el programa Hoy, Mariana Ochoa lanzó un comentario interpretado por varios usuarios como una referencia indirecta a sus críticos: “Creo que es mi nueva especialidad cerrar bocas”. La frase no mencionó nombres, pero reavivó la discusión sobre su capacidad de llenar recintos fuera de la Ciudad de México.

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Mientras la polémica por los boletos regalados sigue sin resolverse de forma oficial, Mariana Ochoa mantiene su atención puesta en un posible regreso a las telenovelas de Televisa, el proyecto que, según sus propias palabras, representa el siguiente paso que busca dar en su carrera como actriz.