Aumenta la presión contra Guadalupe Taddei: Morena exige aclarar presuntas irregularidades vinculadas con un colaborador de la presidenta del INE

Morena exige esclarecer los señalamientos contra un colaborador de Guadalupe Taddei. (Cuartoscuro)

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La presión política sobre Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aumentó este miércoles luego de que legisladores de Morena y de la oposición exigieran aclarar los señalamientos relacionados con colaboradores del organismo y empresas proveedoras investigadas por presuntas irregularidades.

Higinio Martínez, senador de Morena y presidente del Senado, pidió que las autoridades internas y externas revisen el caso con rapidez y determinen si existen responsabilidades.

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Por su parte, los priistas Alejandro Moreno y Manlio Fabio Beltrones consideraron que Taddei debe evaluar su permanencia en el cargo si no logra esclarecer los cuestionamientos.

Legisladores piden deslindar responsabilidades ante las presuntas irregularidades. Crédito: X / @TEPJF_informa

La controversia se intensificó después de que se difundiera información sobre Jonathan Navarrete Torres, identificado en reportes periodísticos como chofer de la consejera presidenta y apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales.

Higinio Martínez exige a Taddei aclarar las presuntas irregularidades en el INE

El presidente del Senado, Higinio Martínez, sostuvo que los señalamientos deben investigarse sin demora, especialmente porque el INE tiene la responsabilidad de organizar los próximos procesos electorales y garantizar la confianza ciudadana en las elecciones.

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El legislador morenista subrayó que, si las investigaciones acreditan alguna irregularidad, las personas responsables deben recibir las sanciones correspondientes, independientemente del cargo que ocupen.

Martínez también pidió que la propia presidencia del instituto y los órganos de control competentes intervengan para esclarecer los hechos y evitar que las dudas sobre el manejo de recursos públicos afecten la imagen de la autoridad electoral.

Higinio Martínez exige aclarar los señalamientos relacionados con un colaborador de Guadalupe Taddei.

Aunque fue cuestionado sobre una posible renuncia de Taddei, el senador centró su respuesta en la necesidad de que la consejera presidenta ofrezca explicaciones oportunas y permita que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Alejandro Moreno exige la renuncia de Guadalupe Taddei

Desde la oposición, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, elevó la exigencia al señalar que la consejera presidenta debe separarse del cargo si no puede aclarar los señalamientos.

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El también diputado federal pidió una investigación exhaustiva y transparente para conocer el alcance de los posibles conflictos de interés y establecer si hubo responsabilidades en las relaciones entre personal del INE y empresas proveedoras.

Moreno argumentó que las acusaciones relacionadas con personas cercanas a Taddei pueden afectar la confianza en el organismo electoral.

La dirigencia del PRI sostuvo que la confianza de la ciudadanía en las instituciones supera la permanencia de cualquier funcionario. Crédito: X/@alitomorenoc

Por ello, reclamó que la funcionaria explique públicamente la situación y que las autoridades competentes investiguen los hechos.

El priista sostuvo que las instituciones públicas deben actuar conforme a la ley y que las indagatorias deben permitir conocer si existieron beneficios particulares o conductas indebidas.

¿Qué se sabe del chofer de Guadalupe Taddei y la empresa proveedora del INE?

La polémica se originó tras publicaciones periodísticas que identificaron a Jonathan Navarrete Torres como apoderado legal de Corporativo Zeg, compañía dedicada a proveer materiales electorales y relacionada con contratos para organismos del sector.

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De acuerdo con esos reportes, la empresa es objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y otras posibles prácticas ilícitas. También se informó sobre actuaciones de autoridades relacionadas con sus operaciones y las de otras compañías del sector.

El colaborador de la presidenta del INE fue señalado por su presunta relación legal con una empresa proveedora del organismo electoral. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los datos que han motivado cuestionamientos se encuentran:

Vínculo empresarial: Navarrete Torres aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg .

Relación laboral: el colaborador ha sido identificado en reportes como chofer de la consejera presidenta del INE .

Contrataciones: Corporativo Zeg ha sido relacionada con contratos de materiales electorales .

Investigaciones: medios reportaron indagatorias de autoridades sobre presuntas irregularidades vinculadas con empresas proveedoras.

Exigencia de transparencia: legisladores solicitaron que se aclaren los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

Los señalamientos no constituyen por sí mismos una resolución definitiva sobre la existencia de delitos o faltas administrativas atribuibles a Taddei o a otros funcionarios.

Manlio Fabio Beltrones pide a Taddei considerar su salida del INE

El senador independiente Manlio Fabio Beltrones también planteó que la consejera presidenta reflexione sobre su permanencia al frente del organismo electoral.

Manlio Fabio Beltrones pide a Guadalupe Taddei considerar su salida del INE ante los señalamientos. (Captura de Pantalla)

El legislador vinculó sus cuestionamientos con el manejo de los recursos públicos, la contratación de personal y las facultades de la presidencia del INE para designar funcionarios.

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Beltrones consideró que la situación requiere una revisión seria y cuestionó el esquema que permite a la titular del organismo realizar determinados nombramientos sin la aprobación previa del Consejo General.

Sus declaraciones se sumaron a las exigencias de Alejandro Moreno, quien pidió directamente la renuncia de Taddei si no puede esclarecer las acusaciones.

El INE enfrenta exigencias de transparencia rumbo a las elecciones de 2027

La controversia ocurre mientras el organismo electoral se prepara para los comicios de 2027.

Para Higinio Martínez, la rapidez con la que se esclarezcan los señalamientos será importante para evitar que las dudas sobre la integridad de sus funcionarios debiliten la confianza ciudadana.

Los legisladores piden esclarecer las presuntas irregularidades para garantizar la rendición de cuentas en el organismo electoral. (INE México)

El senador insistió en que las investigaciones deben avanzar sin aplazamientos y que cualquier responsabilidad acreditada debe sancionarse.

Las exigencias de legisladores de distintas fuerzas políticas coinciden en la necesidad de transparentar la información sobre el personal, los proveedores y el uso de recursos públicos del instituto.

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Hasta que concluyan las revisiones correspondientes, los posibles conflictos de interés y las presuntas irregularidades deberán esclarecerse mediante información verificable y las actuaciones de las autoridades competentes.